Internationaler BPTO-Marktführer M+ Group baut Geschäfte in Deutschland durch Übernahme von Invitel aus

Helmstedt/Zagreb (ots)

Auf dem Weg zur Spitzenposition in Deutschland und Europa

Die M+ Group, der führende unabhängige Anbieter für die Auslagerung von Geschäftsprozessen und Technologien (BPTO: Business Process and Technology Outsourcing) in Südosteuropa, hat die Übernahme der Invitel GmbH abgeschlossen. Durch die Übernahme entsteht einer der größten deutschen BPTO-Anbieter. Diese ergänzt die breite Kundenbasis der M+ Group in Deutschland, das jetzt einen der wichtigsten Märkte im Portfolio der M+ Group bildet. Die M+ Group beschäftigt nun mehr als 10.000 Mitarbeiter an 35 Standorten in 10 Ländern.

"Mit der Übernahme von Invitel gewinnt die M+ Group Kunden aus Branchen, in denen wir bisher nicht vertreten waren, darunter Unternehmen, die sich mit erneuerbaren Energien und Übergangstechnologien zur Reduktion des CO2-Ausstoßes sowie Smart Home befassen", erläutert Darko Horvat, Vorstandsvorsitzender der M+ Group. "Darüber hinaus werden eine große Anzahl wertvoller Mitarbeiter und ein sehr erfahrenes Management mit exzellenten Kontakten in der Branche zu uns stoßen. Das wird wesentlich zu unserem weiteren Wachstum und unserer Nachhaltigkeitsstrategie für ein grüneres Europa beitragen."

Invitel profitiert durch die Übernahme neben den Skaleneffekten vor allem von den technologischen Fähigkeiten und Lösungen der M+ Group: "Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit denen der M+ Group zu bündeln", kommentiert Andreas Hartwig, CCO der Invitel GmbH. "Wir sehen dies als einen bedeutenden Schritt in Richtung der digitalen Transformation und zu einem einzigartigen Kundenerlebnis, mit dem Unternehmen Erfolge verbuchen können."

Nach der Übernahme bietet die M+ Group Dienstleistungen und Lösungen für die gesamte CX-Wertschöpfungskette an. Dazu gehören Kundenbetreuung, Technologie und Beratung für mehr als 300 Kunden in 56 Ländern.

"Mit Blick auf unsere bereits signifikanten Umsätze in Deutschland und die Ergebnisse von Invitel kann ich mit großer Freude feststellen, dass dies ein erster Schritt unserer Strategie ist, einen führenden BPTO-Anbieter für die DACH-Märkte aufzubauen", resümiert Horvat.

Über die M+ Group

Die M+ Group ist ein führender Anbieter für die Auslagerung von Geschäftsprozessen und Technologien (BPTO: Business Process and Technology Outsourcing). Die Firmenzentrale befindet sich in Zagreb. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in 10 Ländern und liefert Dienstleistungen und Lösungen an Kunden in ganz Europa und Nordamerika. Die Niederlassungen des Unternehmens befinden sich in Kroatien, Deutschland, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, der Türkei, Rumänien, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. In nur fünf Jahren hat die M+ Group ihre Marktpräsenz durch organisches Wachstum sowie Fusionen und Übernahmen stark ausgebaut, geleitet von dem Ziel, durch menschliche Expertise, Kenntnisse, fortschrittliche Technologien und kreative Lösungen Mehrwert zu schaffen. In der Umsetzung dieser Strategie hat die M+ Group ein diverses Portfolio aufgebaut in Branchen wie Technologie, Energie, Logistik, E-Commerce, Konsumgüter, Finanzen und Telekommunikation. Mit einem Angebot von mehr als 30 Sprachen ist die M+ Group einer der wenigen Anbieter seiner Größe, der tatsächlich die Anforderungen großer westeuropäischer Kunden an Sprachen und Technolohien erfüllen kann. Mehr Informationen zum Unternehmen sind hier zu finden: https://mplusgrupa.com/de/

Über Invitel

Invitel ist einer der führenden Anbieter für Prozess-Services in Deutschland. Die Beratungsdienstleistungen und Lösungen von Invitel erlauben es Unternehmen, ihren Kunden freundliche Hilfestellung bei allen Fragen und fachliche Beratung zu bieten. Die intelligente Art des Up- und Cross Sellings von Invitel bereichert sowohl seine Kunden als deren Klientel. Dabei setzt Invitel auf eine nachhaltige Kundenbindung, welche die Umsätze seiner Kunden langfristig steigert.

Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Invitel Experte im Kundenservice für die Energieversorgungsbranche, Wohnungswirtschaftsunternehmen und den öffentlichen Dienst. Invitel legt großen Wert auf eine transparente Zusammenarbeit und lässt sich gerne an Zielvorgaben messen. Mehr Informationen zum Unternehmen sind hier zu finden: https://www.invitel-unternehmensgruppe.de/.

