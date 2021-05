Schrack Seconet AG

Schrack Seconet und CCS -einzeln stark, gemeinsam: #STRONGER.

Wien (ots)

Care Communication Solutions GmbH (CCS) ist ab sofort Teil der Schrack Seconet Familie. Mit vereinten Kräften und konzentriertem Wissen wird die Marktstellung im Health-Care-Sektor ausgebaut.

Wer in einer österreichischen Gesundheitseinrichtung betreut wird, verwendet wahrscheinlich ein System von Schrack Seconet. Denn bereits heute ist das Unternehmen in Österreich Marktführer für Kommunikations-Systeme im Gesundheitswesen und darüber hinaus in über 70 Ländern mit Produkten und Lösungen präsent. Durch den Erwerb von 100% der Firmenanteile wird die Schrack Seconet Familie nun um die CCS Care Communication Solutions GmbH erweitert. Die CCS ist ein erfolgreich international agierendes Unternehmen mit Sitz in Wien, rund 12.500 Gesundheitseinrichtungen nutzen aktuell die speziell für den Gesundheitsmarkt entwickelten Anwendungen.

Das übereinstimmende Ziel: mit gebündelter Kraft international die Nr. 1 in diesem Bereich des Health-Care- Sektors zu werden.

Gemeinsam in eine neue Ära

Der gemeinsame Weg steht unter dem Motto #STRONGER. „Wir sprechen dabei ganz bewusst von einer Integration", erklärt Wolfgang Kern, Vorstand von Schrack Seconet, und ergänzt: „Das jeweilige Know-how soll zusammenfließen und zu einem neuen, starken Ganzen werden.“ „Wir sind zwei Organisationen auf Augenhöhe, die voneinander profitieren. Somit lässt sich das Ziel, gemeinsam international die Nummer 1 zu werden, klar visualisieren", ist Daniel Farrenkopf, Geschäftsführer von CCS, von den Chancen, die eine Eingliederung in die Schrack Seconet Familie mit sich bringt, überzeugt. „Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen“, sind sich beide einig.

Um dieses neue, kraftvolle „Wir“ auch gegenüber Kunden und der Öffentlichkeit zu unterstreichen, tritt die CCS künftig unter dem Namen Schrack Seconet Care Communication am Markt auf.

Forschung, Entwicklung und Vertrieb

Beide Unternehmen blicken auf eine mehr als 100-jährige Tradition im Health-Care-Bereich zurück. Die Gründerväter Eduard H. Schrack sowie Alois Zettler legten den Grundstein für den heutigen Erfolg. Mit dem Zusammenschluss der beiden europäischen Pioniere zu technologischen Lösungen im Gesundheitssektor ergibt sich ein besonderes Potenzial im gegenseitigen Austausch bei der Forschung und Entwicklung sowie im Vertrieb. Dadurch steht ein noch größeres, vielfältigeres Produktportfolio zur Verfügung, das für jede Anwendung am Markt die optimale Lösung bietet.

Neuer Auftritt

Die neue Ära wird mit einem umfassenden Redesign eingeläutet. Der dynamische, zeitgemäße Auftritt von Schrack Seconet legt den Fokus auf die digitale Ausrichtung und unterstreicht zugleich die für das Unternehmen so wichtige menschliche Komponente.

Schrack Seconet auf einen Blick

Als Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz entwickelt und vermarktet Schrack Seconet Systeme und Lösungen für die Brandmelde- und Sicherheitstechnik sowie für Kommunikationsanlagen in Gesundheitseinrichtungen. 2020 erwirtschaftete die Schrack Seconet Gruppe mit mehr als 700 Mitarbeitern konsolidiert einen Jahresumsatz von über 130 Millionen Euro.

Sicherheit, Verlässlichkeit und Handschlagqualität sind bei Schrack Seconet genauso lebendige Werte wie Innovation, Kompetenz und Begeisterung. So sieht sich jeder im Unternehmen täglich dafür verantwortlich, den eigenen Leitsatz zu erfüllen: „Wir schützen Leben. Wir sichern Werte.“

Original-Content von: Schrack Seconet AG, übermittelt durch news aktuell