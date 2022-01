ACHILLES RUNNING

Achilles Running Podcast: 2021 mehr als 580.000 Zuhörer:innen

Berlin (ots)

Der ACHILLES RUNNING Podcast erreichte 2021 erstmals mehr als eine halbe Million Aufrufe. Damit liefert ACHILLES RUNNING Woche für Woche einen der führenden Laufsport-Podcasts im deutschsprachigen Raum. Nach einem Wachstum von rund 27 Prozent in 2021 soll die Hörer:innenschaft im laufenden Jahr mehr als verdoppelt werden.

In 2021 hörten u.a. 53% mehr Spotify-Follower:innen den ACHILLES RUNNING Podcast; das Angebot zählte zu den erfolgreichsten Podcasts in der Kategorie Sport. Persönlichkeiten wie Top-Sprinterin Gina Lückenkemper, Tagesschausprecher Thorsten Schröder und Aktivistin Louisa Dellert waren bereits zu Gast. Außergewöhnliche Themen, jenseits der üblichen Lauf-Klassiker, sorgen für nachhaltige Debatten auch in den sozialen Netzwerken. Sehr beliebt ist auch das Kompaktformat ACHILLES RUNNING Shorts, das 2021 seine Aufrufe vervierfachen konnte.

Mit den beiden Laufpodcasts stieg die Anzahl der Aufrufe um 27,2% im Vorjahresvergleich auf insgesamt 587.458.

"Wir werden unser Podcast-Angebot ausbauen und 2022 erstmals mehr als 1 Million Hörer:innen informieren und unterhalten", sagt Thomas Bellartz, Geschäftsführer von ACHILLES RUNNING. "Unser Ziel ist es, Interessierte nicht nur zum Laufsport zu motivieren, sondern ihnen auch Tipps für eine nachhaltig gesunde Lebensweise an die Hand zu geben." 2022 wird daher das bestehende Konzept erweitert, indem die Moderator:innen auch verstärkt Expert:innen aus dem Healthcare-Sektor einladen. Zusätzlich werden wieder namhafte Gäste zu Wort kommen, die ihre persönlichen Erfahrungen mit der Lauf- und Podcast-Community teilen möchten - so wie im November 2021 Paralympics-Starathlet Mathias Mester oder zum Jahreswechsel in einer Doppelausgabe die Hahner-Schwestern.

ACHILLES RUNNING ist eines der reichweitenstärksten Online-Magazine für Läufer:innen im deutschsprachigen Raum. Es nimmt sich den fitnesswilligen Einsteiger:innen an und bietet zudem Wissen und News für leistungsorientierte Läufer:innen. Thematische Schwerpunkte sind Training, Gesundheit, Ernährung und Ausrüstung - als Podcast, Video oder auf Social Media.

