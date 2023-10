Exyte

Stärkung der vertikalen Integration: Exyte schließt Übernahme des Reinstmedien-Spezialisten Intega ab

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire)

· Abschluss der Transaktion nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen

· Erweiterung der Expertise und des Portfolios für High-Tech-Anlagen

· Weiteres Wachstum und Internationalisierung des Intega-Geschäfts

Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in der Planung, Konstruktion und Realisierung von High-Tech-Anlagen, hat die Übernahme der Intega GmbH abgeschlossen. Die im August 2023 angekündigte Transaktion wurde am 2. Oktober 2023 abgeschlossen, nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingegangen waren.

Das deutsche Unternehmen Intega entwickelt, plant und realisiert Systeme zur Bereitstellung von Reinstmedien. Die Systeme des Unternehmens versorgen Halbleiterfertigungsanlagen und andere hochtechnologische Produktionsanlagen mit Gas, Wasser und anderen Chemikalien. Mit der Übernahme von Intega erweitert Exyte das Portfolio seines Geschäftsbereichs Technology & Services, der Branchen wie Halbleiter und Life Sciences bedient.

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, sagt: „Durch die Übernahme von Intega stärken wir unsere vertikale Integration und ergänzen unseren Geschäftsbereich Technology & Services. Intega wird den Kern unserer europäischen Serviceaktivitäten bilden, insbesondere für die Halbleiterindustrie."

Paul Metten, CEO von Intega, sagt: „Mit Exyte hat Intega einen strategischen Partner gefunden, der unser kontinuierliches Wachstum unterstützen und fördern wird. Exyte wird die Expansion von Intega in der DACH-Region und weltweit begleiten und so die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie sichern."

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit unserer einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickeln, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro. www.exyte.net

Über Intega

Intega ist Spezialist für die Entwicklung, Herstellung, Installation, Inbetriebnahme und den Service von Reinstmedien-Technologie. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Systeme zur Gas-, Chemikalien- und Reinstwasserversorgung, die die hohen Reinheits- und Sicherheitsanforderungen verschiedener Märkte erfüllen. Intega bedient vor allem die Halbleiterindustrie, ist aber auch in der Pharmaindustrie und anderen High-Tech-Märkten tätig. Das Know-how des Unternehmens über den Halbleiterproduktionsprozess ermöglicht die Diversifizierung hin zur Produktion kundenspezifischer Ausrüstung für Maschinenhersteller (OEMs). Zu den Produkten in diesem Segment gehören hauptsächlich kundenspezifische Gasleitungs- oder Kühlbaugruppen für den Einsatz in Prozessmaschinen und Gaskabinetten, die die Zuführung von Gas und Luft in diese Maschinen steuern.

Das von München aus geführte Unternehmen beschäftigt engagierte Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Teil der Mitarbeitenden arbeitet dauerhaft vor Ort an ausgewählten Kundenstandorten. Grundpfeiler der Zukunft des Unternehmens sind die (inter-)nationale Geschäftsentwicklung, der Aufbau kundennaher Standorte, die Gewinnung sowie Durchführung neuer Ausrüstungs- und Installationsprojekte sowie die Etablierung neuer Geschäftsfelder im Sinne der Entwicklung einer modernen Gesellschaft. www.intega.com

