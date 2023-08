Exyte

Weiterer Ausbau des Ausrüstungs- und Servicegeschäfts: Exyte plant Erwerb von Reinstmedien-Spezialisten Intega

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire)

Exyte-CEO Dr. Büchele: „Mit der Übernahme von Intega stärken wir unsere vertikale Integration und vertiefen unsere Wertschöpfung."

Intega deckt gesamte Breite von Entwicklung bis zu Projektabwicklung ab

Anhaltendes Wachstum in Zielbranchen wie Halbleiter, Life Sciences und Pharma

Exyte beabsichtigt den Erwerb der Intega GmbH, einem Spezialisten für Reinstmedien-Technologien. Entsprechende Vereinbarungen wurden von Exyte und der privaten Investmentgesellschaft Nimbus, dem derzeitigen Eigentümer von Intega, unterzeichnet. Intega entwickelt, plant und realisiert Reinstmedien-Systeme. Die Systeme des Unternehmens versorgen Halbleiterfertigungsanlagen und andere hochtechnologische Produktionsanlagen mit Gas, Wasser und anderen Chemikalien. Intega hat seinen Sitz in München und beschäftigt rund 300 Mitarbeitende. Das Unternehmen erzielt ein Umsatzniveau von rund 60 Millionen Euro. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellbehördlichen Genehmigungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Intega wurde 1946 gegründet und ist heute an sieben Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Zu den Kunden zählen internationale Markt- und Technologieführer aus der Halbleiter-, Automobil-, Chemie- und Pharmaindustrie. Mit der Übernahme von Intega treibt Exyte seine Strategie der vertikalen Integration voran. Diese sieht eine Stärkung des Geschäfts im Bereich geschäftskritischer Technologien und Dienstleistungen vor. Der 2021 gegründete Geschäftsbereich Technology & Services (T&S) besteht aus Unternehmen, die Installationsdienstleistungen und essenzielle Komponenten für die Halbleiter-, Batterie-, und Biopharmaindustrie anbieten. Intega ergänzt das bestehende Portfolio von Exyte perfekt.

Weiteres Wachstum des Technologie- und Dienstleistungsgeschäfts

„Mit der Übernahme von Intega stärken wir unsere vertikale Integration. Das Angebot und die regionale Präsenz von Intega ergänzen unseren Geschäftsbereich Technology & Services hervorragend. Dies ist der nächste strategische Schritt zum Ausbau unserer Kompetenz im Bereich kritischer Subsysteme für Hightech-Anlagen, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Darüber hinaus wird Intega den Kern unserer europäischen Serviceaktivitäten bilden. Durch die Zusammenarbeit von Exyte und Intega werden neue Wachstumstreiber entstehen, die letztlich für unsere Kunden von Vorteil sein werden", sagt Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele.

„Mit Exyte gewinnt Intega einen strategischen Eigentümer, der unsere langfristige Entwicklung begleiten und fördern wird. Beide Unternehmen, auf unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfungskette aktiv, arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen. Exyte ist der perfekte Partner für unsere Expansion in der DACH-Region und weltweit, für unsere geplante Geschäftsentwicklung sowie für die weitere Stärkung und Umsetzung unserer Strategie. Sowohl bestehende und neue Kunden als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von den vereinten Kräften von Exyte und Intega profitieren", sagt Paul Metten, Geschäftsführer von Intega.

„Seit unserer Übernahme von Intega im Jahr 2018 haben wir das Unternehmen gemeinsam erfolgreich strategisch weiterentwickelt und es geschafft, auf eigenständiger Basis einen starken Wachstumskurs zu realisieren, sowohl in Bezug auf Umsatz als auch Rentabilität. In dieser Zeit hat Intega gemeinsam mit Nimbus seine Marktposition durch Innovationen und hervorragende Kundenorientierung deutlich ausgebaut. Wir sind davon überzeugt, dass Exyte der perfekte Partner ist, um die nächste Wachstumsphase zu realisieren", betont Henning Andresen, Managing Partner bei Nimbus.

Akquisitionen als Teil der Zukunftsagenda „Next Level"

Exyte verfolgt derzeit erfolgreich seinen „Pathway to Ten", das Ziel, bis 2027 einen Umsatz von zehn Milliarden Euro zu erreichen. Dazu hat das Unternehmen die Zukunftsagenda „Next Level" definiert. Der Umsatz in allen Geschäftssegmenten soll weiter steigen, auch durch strategische Akquisitionen.

Die Vereinbarung zur Übernahme von Intega ist nach der Übernahme der US-Unternehmen Critical Process Systems Group (CPS) im Jahr 2021 und Airgard, Inc. im vergangenen Jahr die dritte Akquisition zur Stärkung des Geschäftsbereichs Technology & Services. Mit diesen Akquisitionen erweiterte Exyte das Portfolio von T&S um Systeme für die Chemikalien- und Gasversorgung sowie für das Abgasmanagement. Diese kommen unter anderem in der Halbleiter- und Life Sciences-Industrie zum Einsatz.

Im Jahr 2022 verdoppelte der Bereich Technology & Services seinen Umsatz nahezu auf 775 Millionen Euro (2021: 427 Millionen Euro), was rund 10 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe entsprach. Der starke Wachstumskurs spiegelt sich auch im Auftragseingang des Bereichs in Höhe von 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 wider. Mittelfristig soll der Geschäftsbereich Technology & Services seinen starken Wachstumskurs organisch und durch weitere Akquisitionen fortsetzen.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit unserer einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickeln, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.000 Mitarbeitende einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro. www.exyte.net

Über Intega

Intega ist Spezialist für die Entwicklung, Herstellung, Installation, Inbetriebnahme und den Service von Reinstmedien-Technologie. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Systeme zur Gas-, Chemikalien- und Reinstwasserversorgung, die die hohen Reinheits- und Sicherheitsanforderungen verschiedener Märkte erfüllen. Intega bedient vor allem die Halbleiterindustrie, ist aber auch in der Pharmaindustrie und anderen High-Tech-Märkten tätig. Das Know-how des Unternehmens über den Halbleiterproduktionsprozess ermöglicht die Diversifizierung hin zur Produktion kundenspezifischer Ausrüstung für Maschinenhersteller (OEMs). Zu den Produkten in diesem Segment gehören hauptsächlich kundenspezifische Gasleitungs- oder Kühlbaugruppen für den Einsatz in Prozessmaschinen und Gaskabinetten, die die Zuführung von Gas und Luft in diese Maschinen steuern.

Das von München aus geführte Unternehmen beschäftigt engagierte Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Teil der Mitarbeitenden arbeitet dauerhaft vor Ort an ausgewählten Kundenstandorten. Grundpfeiler der Zukunft des Unternehmens sind die (inter-)nationale Geschäftsentwicklung, der Aufbau kundennaher Standorte, die Gewinnung sowie Durchführung neuer Ausrüstungs- und Installationsprojekte sowie die Etablierung neuer Geschäftsfelder im Sinne der Entwicklung einer modernen Gesellschaft. www.intega.com

About Nimbus

Nimbus ist eine private Investmentgesellschaft, die seit über 20 Jahren tätig ist und Niederlassungen in den Niederlanden (Zeist), Deutschland (München) und Großbritannien (Leeds) hat. Seit 1999 hat Nimbus in mehr als 100 vorwiegend Industrieunternehmen investiert. Diese Unternehmen befinden sich in der Regel an einem entscheidenden Punkt in ihrer Entwicklung und benötigen sowohl Kapital als auch Managementunterstützung, um die nächste Stufe der Unternehmensentwicklung zu erreichen. Nimbus verfügt über eine pragmatische Herangehensweise sowie einen praxisorientierten Investitionsansatz. Die Gesellschaft beschäftigt ein Team von Fachleuten, die ihre Zeit mehrheitlich damit verbringen, den derzeit über 30 Portfoliounternehmen bei der Weiterentwicklung ihres Geschäfts zu helfen. www.nimbus.com

rene.ziegler@exyte.net

www.exyte.net

Original-Content von: Exyte, übermittelt durch news aktuell