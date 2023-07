UBM Development AG

Werner Huber tritt zum Jahresende als Geschäftsführer der UBM Deutschland zurück

München (ots)

Werner Huber, Mitglied der Geschäftsführung der UBM Deutschland GmbH, hat den Vorstand der UBM informiert, dass er sein Amt als Geschäftsführer zum Jahresende 2023 niederlegen wird. Die Beendigung erfolgt im besten Einvernehmen und aus persönlichen Gründen. „Ich musste diese schwere Entscheidung aus privaten Gründen treffen und sie ist mir nicht leicht gefallen“, erklärt Werner Huber.

Thomas G. Winkler, CEO des Eigentümers UBM AG, bedankt sich im Namen der gesamten Gruppe mit den Worten: „Ich danke Werner für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die UBM, ohne den sich die Deutschland-Aktivitäten nicht annähernd so erfolgreich entwickelt hätten.“ Werner Huber wird der UBM noch bis Ende des Jahres als Geschäftsführer zur Verfügung stehen. Die Suche nach einem Nachfolger wird zeitnah initiert.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Original-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell