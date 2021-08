RTL News

Am 29. August um 20.10 Uhr stellen sich die drei Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) im RTL/ntv Wahl-Triell den Fragen von Pinar Atalay und Peter Kloeppel. Im Anschluss wird Frauke Ludowig in einer Nachlese gemeinsam mit Pinar Atalay und Peter Kloeppel sowie prominenten Gästen die Aussagen aus dem Wahl-Triell bewerten und einordnen. Aus diesem Anlass möchten wir Sie herzlich zu zwei Terminen einladen:

Videocall RTL/ntv Wahl-Triell am 27.8.2021 um 11.00 Uhr:

Pinar Atalay und Peter Kloeppel stellen die Sendung und das Studio vor und stehen anschließend auch für Fragen rund um das RTL/ntv Wahl-Triell zur Verfügung. Moderation: Frauke Ludowig.

Berichterstattung Wahl-Triell am 29.8.2021 - Akkreditierung ab 18.00 Uhr:

Am Tag des Triells haben wir vor Ort (Studio Berlin Adlershof) ein Pressecenter mit Arbeitsplätzen eingerichtet. Außerdem heißen wir Sie auch herzlich bei unserem Get together willkommen. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme direkt im Studio aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich sein wird.

Bitte melden Sie sich bis zum 20. August um 16 Uhr unter triell@rtl.de mit Name/Vorname, Medium und einer Mailadresse an. Sie erhalten dann am 27. August bis 9.30 Uhr den Zugangslink zum Videocall.

Für die Teilnahme am 29. August benötigen wir zusätzlich noch Ihr Geburtsdatum und -ort. Vor Ort gelten die aktuell gültigen Bestimmungen der Corona-Infektionsschutzverordnung von Berlin. Teilnahme nur mit einem negativen Covid-Schnelltest (nicht älter als 24 Std. - auch für Geimpfte und Genesene).

