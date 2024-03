Globe Telecom

Globe gewinnt in Barcelona den IDATE-Preis für „All-Optical Technology Innovation and Digital Enablement" für nachhaltige Praktiken

Manila, Philippinen, 26. März 2024 (ots/PRNewswire)

Globe, ein führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit in der philippinischen Telekommunikationsbranche, wurde vom globalen Branchenführer IDATE für seinen Beitrag zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen mit dem All-Optical Technology Innovation and Digital Enablement Award ausgezeichnet.

Yoly Crisanto, Nachhaltigkeits- und Konzernkommunikationsleiterin der Globe Group, nahm die Auszeichnung auf dem Green All-Optical Network Forum 2024 am 26. Februar während des Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, entgegen.

Die Anerkennung bestätigt die Auszeichnung von Globe als führender nachhaltiger Netzbetreiber durch IDATE 2023 für seine grüne Netzstrategie.

„Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement für Innovation und unseren Weg zur Nachhaltigkeit. Sie spornt uns an, unsere Bemühungen um führende nachhaltige Praktiken und technologische Durchbrüche weiter zu intensivieren und motiviert unser gesamtes Team, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln, die den Weg zu einer nachhaltigeren, vernetzten Welt ebnen", so Crisanto.

Das IDATE Green All-Optical Network Forum 2024 brachte führende Persönlichkeiten der optischen Netzbranche zusammen, die sich über die neuesten Trends und Praktiken austauschten und unter anderem die entscheidende Rolle der Energieeffizienz von Netzen für die digitale Entwicklung untersuchten. Es betonte die Notwendigkeit, innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen einzuführen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Marktchancen für Wachstum zu nutzen.

Globe setzt weiterhin auf erneuerbare Energielösungen für seine Betriebe, wobei 27 Einrichtungen mit hohem Energieverbrauch, darunter auch die Unternehmenszentrale, mit sauberer Energie betrieben werden. Darüber hinaus führt das Unternehmen an seinen verschiedenen Netzstandorten Solar-Hybrid-Generatoren und Solarpaneele vor Ort ein.

Globe hat außerdem über 9.000 grüne Netzwerklösungen implementiert und setzt intelligente Überwachungssysteme ein, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Umweltbelastung zu minimieren.

Die Expansion des Unternehmens in den Bereich der Klimatechnik spiegelt sein Bestreben wider, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erleichtern, indem es nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbietet, die es anderen Sektoren ermöglichen, ihre eigenen Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Darüber hinaus ermutigt Globe seine Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden aktiv zur Einführung nachhaltiger Praktiken und fördert so eine Kultur der Umweltverantwortung in seiner gesamten Wertschöpfungskette. Dies wird durch den Ethikkodex für Lieferanten und die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Beschaffungsprozesse erreicht.

Die Auszeichnung von IDATE würdigt die Beiträge von Globe zur digitalen Ermöglichung und technologischen Innovation und unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens bei der Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit im Telekommunikationssektor im Einklang mit seinem Ziel, bis 2050 keine Treibhausgasemissionen zu verursachen.

Für weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Globe besuchen Sie bitte die Globe Sustainability Website und den Globe Annual Integrated Report.

