137.000 Ladevorgänge pro Tag in Deutschland: Neuer Lademarkt-Report von elvah zeigt rasantes Wachstum und harten Wettbewerb

Essen (ots)

Dynamisches Marktwachstum: Im zweiten Halbjahr 2024 gab es 25 Millionen Ladevorgänge (+20 %), mit 590 GWh geladener Energie und 137.000 Ladevorgängen pro Tag.

Im zweiten Halbjahr 2024 gab es 25 Millionen Ladevorgänge (+20 %), mit 590 GWh geladener Energie und 137.000 Ladevorgängen pro Tag. Verschärfter Wettbewerb: Der Markt verlagert sich von Standortvorteilen hin zu Preisstrategien, Markenbindung und Kundenloyalität.

Der Markt verlagert sich von Standortvorteilen hin zu Preisstrategien, Markenbindung und Kundenloyalität. Internationale Trends: Luxemburg führt mit 0,84 Ladevorgängen pro Kopf im Betrachtungszeitraum, die Niederlande verzeichnen starke 12,7 Millionen Ladevorgänge im zweiten Halbjahr 2024, und neue Geschäftsmodelle wie dynamische Tarife und Ladeangebote im Einzelhandel gewinnen an Bedeutung.

Der heute veröffentlichte Lademarkt-Report II.2024 von elvah liefert erneut tiefgehende Einblicke in den deutschen Markt für öffentliches Laden von Elektrofahrzeugen. Auf Basis von über einer halben Milliarde ausgewerteter Datenpunkte wurden im zweiten Halbjahr 2024 rund 25 Millionen Ladevorgänge erfasst - das entspricht etwa 137.000 Ladevorgängen pro Tag und einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr. Zugleich stieg die insgesamt geladene Energiemenge auf rund 590 Gigawattstunden (GWh) - über 100 GWh mehr gegenüber den ersten sechs Monaten. Damit setzt sich das starke Wachstum aus dem ersten Halbjahr fort und untermauert die zentrale Rolle, die eine verlässliche Ladeinfrastruktur beim Hochlauf der Elektromobilität spielt.

"Wir sehen erfreuliche Zuwächse in fast allen beobachteten Regionen - gleichzeitig fällt auf, dass sich der Wettbewerb verlagert: weg von bloßen Standortvorteilen hin zu Preismodellen, Markenbekanntheit und Kundenloyalität", sagt Sören Ziems, Mitgründer und Managing Director von elvah. "Unsere Daten machen deutlich, wie wichtig eine nachhaltige und profitable Auslastung der Ladepunkte ist, insbesondere angesichts temporär rückläufiger Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen."

DC-Schnellladen weiter von wenigen Anbietern dominiert

Während auf dem AC-Markt (langsames Laden) viele kommunale und regionale Versorger die regionale Spitzenposition behaupten, konzentriert sich das Schnellladen (DC) zunehmend auf wenige große Betreiber. EnBW behauptet in 14 von 16 Bundesländern den ersten Platz.

Aus dem Verhältnis zwischen dem Anteil an allen Ladepunkten und dem Anteil an den gesamten Ladevorgängen lässt sich die Effizienz eines CPOs ermitteln. Ein hoher Wert zeigt also, dass ein Anbieter überdurchschnittlich frequentierte Ladepunkte betreibt - hier ist Ionity nach wie vor führend. also der Auslastung der einzelnen Ladepunkte. Fastned hat sich ebenfalls in der Rangliste der effizientesten Anbieter deutlich nach vorne gearbeitet. Der Report verdeutlicht, dass hohe Investitionen und eine dichte Standortabdeckung zu einer weiteren Konsolidierung im DC-Segment führen könnten.

Internationale Perspektive und regionale Disparitäten

Erstmals betrachtet der elvah-Report auch angrenzende europäische Märkte. So verzeichnet Luxemburg über den Gesamtzeitraum mit 0,84 Ladevorgängen pro Kopf den höchsten Wert, während die Niederlande mit knapp 12,7 Millionen Ladevorgängen ein beeindruckendes Ladeaufkommen erreichen und damit im Blick auf die absoluten Ladevorgänge in den internationalen Vergleichsmärkten die Nase vorne haben. Belgien, Dänemark, Österreich und Schweden zeigen ebenfalls dynamische Entwicklungen, allerdings unterschiedlich ausgeprägt: Je nach regionaler Bevölkerungsdichte, Wirtschaftskraft und politischem Willen variiert dort sowohl die Ladeintensität als auch die Wettbewerbsstruktur teils erheblich.

In Deutschland offenbaren sich weiterhin starke Unterschiede zwischen Ballungsgebieten und ländlichen Regionen. Hohe Auslastungszahlen und relativ viele Ladevorgänge finden vor allem an Autobahn-Standorten sowie in Städten und Einkaufszentren statt. An anderen Orten hingegen, zum Beispiel in der Metropole Berlin oder dem Saarland insgesamt, bleibt die Nachfrage deutlich hinter den Erwartungen zurück, was für einige Betreiber die Wirtschaftlichkeit erschwert.

Neue Markttrends und Ausblick

Neben den reinen Wachstums- und Wettbewerbszahlen benennt der Report mehrere Trends, die den Markt künftig prägen dürften. Dazu zählen vor allem dynamische Tarifmodelle, bei denen sich die Preise etwa tageszeit- oder standortabhängig ändern, sowie eine zunehmende Einbindung des Einzelhandels in Form von Ladeangeboten auf Supermarktparkplätzen.

"Der Ausbau des öffentlichen Ladenetzes schreitet zwar voran, doch bestehen nach wie vor große Unterschiede zwischen den Anbietern und den Regionen", sagt Sören Ziems. "Politik und Wirtschaft sollten jetzt die richtigen Anreize setzen, um die Elektromobilität zu beschleunigen - von Förderprogrammen in ländlichen Gebieten bis hin zu klaren Rahmenbedingungen für Preistransparenz und Interoperabilität. Nur so können wir die Elektromobilität in Deutschland und Europa nachhaltig stärken."

Der vollständige Lademarkt-Report II.2024 steht ab sofort auf www.elvah.de zum Download bereit. Dort finden sich zudem weiterführende Informationen zu Datengrundlage und Methodik sowie zusätzliche Auswertungen für einzelne Regionen und Länder.

