Mintel veröffentlicht Konsumtrends für 2025

Mintel weiß, was Verbraucher:innen wollen - und warum. Mintel prognostiziert, welche drei Trends das Konsumverhalten in den nächsten Jahren nachhaltig verändern werden. Der menschliche Geist, die Natur und die Technologie werden auch 2025 und darüber hinaus versuchen, in Frieden miteinander zu leben, es wird ihnen aber nicht immer gelingen. Und genau deswegen werden Verbraucher:innen und Unternehmen zwischen einem Gefühl von Kontrolle und Kontrollverlust hin- und herpendeln. Das Ziel von Mintel für 2025 ist es, die Nuancen aller sieben Mintel-Trendtreiber (Werte, Wohlbefinden, Identität, Rechte, Technologie, Umfeld und Erlebnisse) in drei verschiedenen Kontexten zu analysieren: Unser Zuhause, unsere Community und unsere Welt.

Die drei Konsumtrends für 2025 sind:

Das Zuhause: Im Aufbau

Durch den unberechenbaren Wohnungsmarkt können wir in unseren eigenen vier Wänden nur dann echten Komfort und Authentizität erschaffen, wenn wir keinen Idealen hinterherjagen, sondern zulassen, dass die Dinge immer individuell und schon gar nicht perfekt sind.

Die Community: Gemeinsam leben

Die Gemeinschaft wird sich zu einem kollaborativen Raum entwickeln, der physische Grenzen überschreitet und auf der geballten Vorstellungskraft von Unternehmen und Verbraucher:innen aufbaut.

Die Welt: Tradition im Wandel

Wir wollen und müssen infrage stellen, ob die Dinge noch so gemacht werden müssen, wie sie schon immer gemacht wurden. Nur wenn Unternehmen sich dieser Tatsachen stellen, werden sie wachsen und relevant bleiben.

Das Zuhause: Im Aufbau

Was genau das Zuhausegefühl ausmacht, befindet sich im Wandel. Unternehmen können uns einzelne Teile dieses Gefühls verkaufen. Verbraucher:innen warten nicht mehr darauf, dass Sie Besuch den perfekten Raum bieten. Sie zeigen, wie sie wirklich leben. Sie entwickeln neue Routinen und Gewohnheiten, um die ihnen zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen (z. B. durch Multitasking) und ihr Wohlbefinden zu steigern. Dieser Widerspruch, Produktivität mit Selbstfürsorge in Einklang zu bringen, wird die Zukunft unseres Zuhauses bestimmen.

Während wir uns damit auseinandersetzen, wie wir uns ein sicheres, stabiles Zuhause ermöglichen können und akzeptieren, dass unsere Vorstellung vom Eigentum nicht der Realität entspricht, wird der Komfort in den eigenen vier Wänden immer wichtiger werden. Die Zunahme kinderloser Paare, neue Beziehungsmodelle und das Altern im eigenen Zuhause und in Communities werden die Lebensweise der Menschen beeinflussen. Gleichzeitig wird das Homeoffice die Familiendynamik verändern und sich darauf auswirken, wie Kinder Bindungen aufbauen, wenn beide Elternteile ständig zu Hause sind. Das moderne Leben zu Hause, in dem emotionale, praktische und wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle spielen, wird zu einer Neubewertung der definierten Rollen im Haushalt führen. In der Zukunftsvision ist das Zuhause nicht nur ein Ort zum Leben, sondern ein Lebensmittelpunkt, der Gesundheit, Effizienz und individuellen Komfort bietet.

Die Community: Gemeinsam leben

Im Angesicht des unvermeidbaren Wandels versuchen Menschen, stärkere, nachhaltigere und langlebigere Verbindungen aufzubauen, damit sie besser gewappnet sind für das, was das Leben für sie bereithält. Ob Klimawandel oder politische Veränderungen - die Dinge, auf die wir uns vorbereiten müssen, werden immer komplexer und unvorhersehbarer. Da ist es nur logisch, dass wir sie nicht allein angehen wollen. Aus diesem Grund sind soziale Gruppen ein wichtiger Teil unserer Zukunftsvision geworden. Wir wünschen uns bewusste Begleitung und kollektive Unterstützung.

Die Menschen haben Angst vor Vereinsamung und Isolation. Gleichzeitig sind sie optimistisch, dass sie Teil einer Community werden können, wenn sie sich selbst verwirklichen, egal, ob sie sich als Swifties oder Kaffeeliebhaber identifizieren. Die Kommunikation einer Marke kann ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Empowerments beim Zielpublikum erzeugen und einen Raum erschaffen, in dem wir uns weiterentwickeln und positiv mit anderen in Dialog treten können.

Marken müssen sich für einen ausgewogenen KI-Ansatz entscheiden, der Menschen den Raum lässt, sich selbst zu entfalten und dem Risiko der zunehmenden sozialen Isolation entgegenwirkt. Unternehmen müssen in Zukunft mehr sein als eine Quelle für Produkte. Ihnen kommt die entscheidende Bedeutung zu, Räume zu erschaffen, in denen wir uns wertgeschätzt und unterstützt fühlen.

Die Welt: Tradition im Wandel

Verbraucher:innen können ihr Leben nicht mehr einfach leben, ohne sich der globalen Veränderungen bewusst zu sein, seien es Klimaextreme oder der technologische Fortschritt. Unternehmen hingegen müssen sich bewusst sein, dass sich die Konsumstimmung verändert hat und zwischen moralischen Überzeugen und Grundbedürfnissen hin- und herschwankt. Umweltveränderungen, der technologische Fortschritt und die alternde Bevölkerung werden Verbraucher:innen vor große Herausforderungen stellen. Es wird zu Spannungen zwischen den Generationen kommen, da die Babyboomer (geboren zwischen 1946-1964) bis ins hohe Alter aktiv bleiben, und die Generation Alpha (geboren zwischen 2010-25) für Aufmerksamkeit sorgt.

Auch im Gesundheits- und Schönheitsbereich verändert sich viel. Medikamente zur Gewichtsabnahme und Schönheitsoperationen werden immer normaler. Diese Trends zeigen, dass sich die Einstellung zum Schönheitsideal verändert. Gleichzeitig erwarten Verbraucher:innen von Gesundheits- und Schönheitsprodukten auch mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz. Sie möchten, dass Unternehmen auf ihre unmittelbaren, ästhetischen Wünsche eingehen, wünschen sich gleichzeitig aber auch Lösungen für eine Gesundheit bis ins hohe Alter hinein. Unternehmen sollen den Weg in eine Zukunft ebnen, in der Wellness für alle zugänglich ist.

