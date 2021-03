Karün Eyewear

Karün: Die Brillenmarke aus Patagonien, die Nachhaltigkeit auf ein neues Level hebt, startet in Deutschland exklusiv mit Apollo

Hamburg (ots)

Schauspielerin und Aktivistin Shailene Woodley arbeitet für die erste Brillenkollektion, die die Natur wieder herstellt, mit dem innovativen Unternehmen aus Patagonien zusammen.

Karün, die einzigartige nachhaltige Brillenmarke aus Patagonien, präsentiert sein innovatives Angebot in Deutschland ab sofort exklusiv bei Apollo - der deutschen Fachhandelsmarke von GrandVision. GrandVision ist der größte Optikfachhändler der Welt mit Präsenz in über 40 Ländern und mehr als 7.200 Geschäften weltweit und bringt Karün als Exklusivpartner nach Europa

Die Allianz zwischen der B-Corp. ("Certified Benefit Corporations") Karün und GrandVision eröffnet den europäischen Verbraucher:innen einen Zugang zu dem Circular-Economy-Unternehmen, das zur Wiederherstellung der Natur beiträgt[1]. Indem wiederverwendete Materialien eingesetzt sowie am Ende ihrer Nutzungsdauer für das Recycling zurückgewonnen werden und Wertschöpfung für Unternehmen im ländlichen Raum geschaffen wird, werden über 400.000 Hektar unberührter Natur in Patagonien geschützt - und das alles im Rahmen des Karün "Conscious Development Model".

Die Marke bringt eine nachhaltige Kollektion auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und Umweltaktivistin Shailene Woodley entwickelt wurde und exklusiv in den GrandVision Stores in Frankreich (GrandOptical, Solaris), Deutschland (Apollo), den Niederlanden (Pearle & Eyewish), Belgien (Pearle, GrandOptical), Schweden (Synoptik), Finnland (Instrumentarium), Dänemark (Synoptik), Norwegen (Brilleland) und der Schweiz (Visilab) erhältlich ist. Diese Partnerschaft adressiert die neuen Bedürfnisse und Anliegen der Gesellschaft nach nachhaltigen Konsumoptionen, die den gesamten Lebenszyklus der Produkte berücksichtigen.

"Wir glauben, dass Brillen ein perfektes Werkzeug sind, um Menschen dazu einzuladen, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, in dem wir alle ein Teil der Natur sind. Diese Zusammenarbeit ist eine Gelegenheit, diese Botschaft mit der Welt zu teilen, damit mehr Menschen das tragen können, wofür sie stehen", so Thomas Kimber, Gründer und CEO von Karün.

GrandVision als führender Optikhändler ist kontinuierlich bestrebt, positive Veränderungen für Menschen und unseren Planeten herbeizuführen, indem ein Gleichgewicht zwischen Geschäftszielen und dem Effekt auf Gesellschaft und Umwelt geschaffen wird.

"Fairness und Transparenz in den Lieferketten, die Verringerung der Klimaauswirkungen sowie ein Beitrag für bedürftige lokale Gemeinden gehen für uns mit dieser Botschaft einher. Daher sehen wir die Zusammenarbeit mit Karün und Shailene Woodley als logische Ergänzung unseres Portfolios an nachhaltigen Brillenmarken", erklärt Darina Elencheva, Head of Corporate Social Responsibility bei GrandVision. "Zudem ist dies ein wichtiger Schritt, um unseren globalen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zu erhöhen."

Die nachhaltige und naturwiederaufbauende Kollektion "Let your nature flow" erreicht Europa

Für die Markteinführung in Europa hat Karün in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Shailene Woodley (Big Little Lies, Adrift, Divergent-Reihe, Das Schicksal ist ein mieser Verräter) eine spezielle Kollektion entworfen, die Konsument:innen wieder mit ihrer eigenen Natürlichkeit verbindet. Als Umweltaktivistin steht Woodley stellvertretend für eine neue Generation, die sich für Veränderungen einsetzt und unterstützt, dass Dinge anders gemacht werden, indem sie Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellt - mit Taten und nicht nur mit Worten.

"Wir haben die einmalige Gelegenheit, den Grundstein für jüngere Generationen und Unternehmen zu legen, die Unternehmertum neu denken möchten. Mit dieser Kollektion beweisen wir, dass Mode sowohl als Werkzeug zur Selbstinszenierung als auch für ein Leben im Einklang mit der Natur und ihren Gemeinschaften genutzt werden kann", erklärt Woodley.

ÜBER KARÜN

Karün ist eine B Corp. mit Sitz in Patagonien, die die Regeneration und Wiederherstellung der Natur durch Produktinnovationen vorantreibt. Zur Herstellung ihrer hochwertigen Brillen verwendet die Marke wiederverwertete, natürliche und / oder edle Materialien. Die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden in Patagonien steht dabei im Fokus, um ihre ursprünglichen Territorien vor Ort zu schützen. Verschiedene Arten von Abfall wie Fischernetze, Seile und Metalle werden von lokalen Bauern gesammelt, recycelt und anschließend in langlebige Sonnenbrillen verwandelt, die höchste Standards in Qualität und Leistung erfüllen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter karuneyewear.com sowie auf Instagram, Facebook und Youtube.

ÜBER APOLLO-OPTIK HOLDING GmbH & Co. KG

Apollo stellt seine Kunden nicht nur zufrieden - sondern begeistert sie: Seit 1972 bietet Deutschlands führendes Augenoptikunternehmen in fast 900 Filialen Brillen zu fairen und transparenten Preisen an. Mit herausragendem Service und einzigartiger Fachberatung kennt Apollo die Antworten auf alle Fragen rund um Optik, Hörakustik und Design. Der Großteil der Apollo-Brillen wird im eigenen Haus in Schwabach gefertigt, wo sich seit 1998 auch der Hauptsitz des Unternehmens befindet. Apollo ist seit 1998 Mitglied der internationalen Optikergruppe GrandVision. Die führende Gruppe ist an über 7.400 Standorten in mehr als 40 Ländern vertreten und expandiert kontinuierlich - genau wie Apollo. Der Kundenservice, der Online-Shop und das Unternehmen selbst als Arbeitgeber wurden bereits mehrfach ausgezeichnet: Deutschland Test (Focus-Money) kürte es zum "fairsten Unternehmen" und zum "besten Deal", außerdem wurde es für den "besten Online-Shop" ausgezeichnet. Apollo gehört zu den begehrtesten Arbeitgebern und wurde mehrfach als "Führender Arbeitgeber" ausgezeichnet. Weitere Informationen zu Apollo und dem Online-Shop des Unternehmens finden Sie unter www.apollo.de

[1] Das Karün "Conscious Development Model" geht über Nachhaltigkeit hinaus und strebt Wiederherstellung und Regeneration an. Das Modell trägt also dazu bei, die Wirtschaft in den lokalen ländlichen Gemeinden wieder aufzubauen und gleichzeitig, die natürlichen Ökosysteme in einen gesünderen Zustand zu versetzen.

