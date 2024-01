ThunderSoft

Domain-übergreifende Integration als neuer Höhepunkt| ThunderX stellt erste Integrationslösung des Unternehmens für Fahrzeug-Cockpits basierend auf der Snapdragon Ride Flex System-on-Chip-Lösung vor

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Am 9. Januar eröffnete die Internationale Consumer Electronicx Show 2024 (CES 2024) in Las Vegas. Hier werden jedes Jahr die neustens Trends und richtungsweisenden Innovationen im Bereich der Verbraucherelektronik gezeigt. Auf der diesjährigen CES 2024 stellt ThunderX, eine Tochtergesellschaft von ThunderSoft, offiziell das Produkt RazorDCX Tarkine vor, den ersten Domain-Controller des Unternehmens für Fahrzeug-Cockpits, der Hardware und Software integriert. Der neue RazorDCX Tarkine basiert auf der Snapdragon Ride Flex System-on-Chip (SoC)-Technologie von Qualcomm Technologies, Inc.. Das SoC-System unterstützt Workloads mit unterschiedlicher Kritikalität und ermöglicht die gemeinsame Implementierung von Cockpit-Funktionen, modernen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und Funktionen für autonomes Fahren (Automated Driving, AD) in einem einzigen Hardwareelement. Tarkine unterstützt durchgehende, lange 8K-Bildschirme. Das ermöglicht eine 3D-Vollbilddarstellung für AVM (Around View Monitor), DMS (Driver Monitoring System), Gaming, Audio- und Video-Entertainment, Internet und andere Cockpit-Funktionen. Gleichzeitig unterstützt das Produkt APA, L2+ highway und andere ADAS-Funktionen. Diese kostengünstige, herausragende Technologie ist die derzeit führende Fusion Domain-Controller-Lösung für Fahrzeug-Cockpits auf dem Markt.

Mit der Weiterentwicklung der elektrischen/elektronischen (E/E) Architektur bei Fahrzeugen vollzieht sich in der Automobilindustrie der Wechsel von der klassischen verteilten Architektur zur Zentralrechnerarchitektur. Die wachsende Zahl neuer Funktionen wie ADAS, AD und intelligente Cockpits erzeugt umfangreichen Datenverkehr und Interaktionen zwischen Domain-Controllern. Das führt zu wachsenden Problemen bei der Implementierung und zu steigenden Fahrzeugkosten. RazorDCX Tarkine wurde mit Blick auf die funktionale Designsicherheit entwickelt. Eine leistungsstarke Middleware-Funktionalität und eine effiziente Toolchain helfen Kunden, die Kosten zu optimieren, ohne auf Performance und Funktionen zu verzichten.

Für Fahrzeug-Cockpits unterstützt RazorDCX Tarkine die Multi-Screen-Interaktion, Analogverstärker, Automotive Audio Bus(®) (A2B) und Media Oriented Systems Transport (MOST) sowie 3D HMI für visuelle Darstellungen, Gaming und Infotainment sowie Konnektivität. Außerdem ermöglicht es je nach Ausstattungsanforderungen des Fahrzeugs die Integration von Cockpit-Funktionen, ADAS, Clustern, Fahrzeug-Headsup-Displays, Systemen zu automatischen Fahrzeugüberwachung (Automatic Vehicle Monitoring Systems, AVMs), Fahrerüberwachungssystemen (Driver Monitoring Systems, DMS) und digitalen Fahrzeugaufzeichnungen (Digital Vehicle Recording, DVR).

ThunderX ist davon überzeugt, dass die integrierte Fahrzeug-Cockpit-Lösung ein integraler Teil der Hochleistungsrecheneigenschaften (High Performance Computing, HPC) von Fahrzeugen sein wird. Hochleistungszentralrechner und die entsprechenden Softwarelösungen als Grundlage der Zentralrechnerarchitektur und der Multi-Domain-Integration sind der Schlüssel für die zukünftige Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge (Intelligent Connected Vehicles, ICV). ThunderX wird auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Integration intelligenter Fahrzeug-Domain-Controller und der domainübergreifenden Integration spielen. Dabei kommt die führende Technologie von ThunderSoft in der Cockpit-Software zum Einsatz. In Zusammenarbeit mit strategischen Partnern in den Bereichen Betriebssysteme, Chipherstellung, Smart Manufacturing, ADAS-Wahrnehmung, Park- und Fahralgorithmen werden handelstaugliche Produkte für Domain-Controller zum Einbau in intelligente Fahrzeuge sowie für die domainübergreifende Integration entwickelt, mit der Hersteller von intelligenten Fahrzeugen auf der ganzen Welt angesprochen werden sollen.

Video: https://youtu.be/MWMGKBqNhmQ

*Snapdragon Ride ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Produkte der Marke Snapdragon sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften.

Informationen zu ThunderX

ThunderX Auto Technology Co. Ltd. (im Folgenden: ThunderX) ist ein von ThunderSoft, Qualcomm und LuXshare finanziertes und gegründetes Unternehmen für Software- und Hardware-Plattformen, das sich auf die Entwicklung von Domain-Controllern und Hochleistungs-Zentralrechnern für intelligente Fahrzeuge konzentriert. ThunderX bietet innovative, sichere und hochgradig entkoppelte Domain-Control-Plattformen, zuverlässige selbstentwickelte Core-Middleware und komplette Toolchains für Smart-Car-Kunden aus aller Welt. ThunderX stützt sich auf den führenden Technologievorsprung von ThunderSoft im Bereich der Cockpit-Software und bindet strategische Branchenpartner aus den Bereichen Betriebssysteme, Chipherstellung, Wahrnehmung, Smart Manufacturing und Algorithmen ein, um gemeinsam Produkte für die Steuerung und Domain-übergreifende Integration von Produkten zu entwickeln, um Kunden flexible, kategorienübergreifende Serviceleistungen für die gemeinsame Entwicklung und die gesamte Fertigungstiefe anzubieten.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/domain-ubergreifende-integration-als-neuer-hohepunkt-thunderx-stellt-erste-integrationslosung-des-unternehmens-fur-fahrzeug-cockpits-basierend-auf-der-snapdragon-ride-flex-system-on-chip-losung-vor-302030418.html

Original-Content von: ThunderSoft, übermittelt durch news aktuell