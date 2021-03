SI Ernährungsinstitut NRW GmbH

Krankenkasse zahlt: Adipositasprogramm endlichVital vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen zertifiziert

Köln (ots)

Die Krankenkasse zahlt: Endlich erfolgreich abnehmen mit endlichVital

endlichVital ist jetzt als Adipositasprogramm für Menschen mit Übergewicht vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen zertifiziert

Für das Team an Ernährungsberatern, Sportwissenschaftlern und Medizinern um Dr. Isabell Sieberz ist es der sprichwörtliche Ritterschlag: Das ganzheitliche Adipositasprogramm endlichVital ist als erstes Angebot seiner Art offiziell vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen zertifiziert und somit als Abnehmprogramm für Menschen mit Adipositas bestätigt worden.

Kostenübernahme durch Krankenkassen

"Für die Teilnehmenden bedeutet dies, dass die gesetzlichen Krankenkassen nun in der Regel den Großteil der Kosten unseres sehr erfolgreichen Abnehmprogramms endlichVital übernehmen. Denn der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat die Wirksamkeit unseres ganzheitlichen Programms zur nachhaltigen Reduktion von Übergewicht offiziell anerkannt."

Monotone Diäten, teure Nahrungsergänzungsmittel, überambitionierte Sportprogramme: Der Kampf um die Kilos der Nation ist zäh, doch notwendiger denn je, sagt Dr. Isabell Sieberz vom SI Ernährungsinstitut NRW: "Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Lebens an schweren Stoffwechsel-, Gelenk-, Gefäß- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, steigt mit jedem zusätzlichen Kilogramm Übergewicht. Und Adipositas, also Übergewicht, ist längst eine wortwörtlich "schwere" Volkskrankheit geworden: Nach Zahlen des Robert-Koch-Institut leiden rund 23 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen in Deutschland unter starkem Übergewicht und einem Body-Mass-Index (BMI) von über 30. Und das mit steigender Tendenz."

Interdisziplinäres Adipositasprogramm endlichVital sagt dem Übergewicht den Kampf an

endlichVital ist eine ganzheitliche Strategie im nachhaltigen und erfolgreichen Kampf gegen die Kilos. Das Abnehmprogramm endlichVital richtet sich an Personen mit einem BMI über 30, die bereits gesundheitlich unter dem starken Übergewicht leiden.

"Eine monotone Diät oder Fasten ist keine nachhaltige Lösung bei Übergewicht", betont Dr. Isabell Sieberz: "Daher setzt endlichVital auf ein ganzheitliches Konzept mit Einzelcoachings, Praxisworkshops, dazu Gruppenschulungen, einem leichten Bewegungsprogramm, regelmäßigen Erfolgschecks sowie umfangreichem Schulungsmaterial und einer intensiven Nachbetreuung."

Team aus Ärzten, Ernährungsexperten, Bewegungs- und Verhaltenscoaches

Entwickelt wurde endlichVital vom SI Ernährungsinstitut mit fünf Therapiezentren im Raum Köln/Bonn. Der wissenschaftliche Beirat um den Ernährungsmediziner Prof. Dr. Rainer Schmitz, den Sportwissenschaftler Dr. Volker Manz und die Diplom-Ökotrophologin Edith Kasprzak sowie das Team der Ärztinnen und Ärzte, Ernährungswissenschaftler und -berater, Verhaltenscoaches, und Bewegungstherapeuten haben das gemeinsame Ziel, Menschen mit Adipositas schnell und zugleich mit langfristigem Erfolg zu helfen.

"Wir motivieren, inspirieren und bewegen die Menschen zur Veränderung, verzichten aber auf Druck und Diäten", betont Dr. Isabell Sieberz: "Und genau dieser ganzheitliche Ansatz macht endlichVital so erfolgreich."

So einfach geht's:

Interessierte lassen sich vom Hausarzt bescheinigen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen abnehmen müssen. Eine Kopie dieser Bescheinigung wird zusammen mit einem Kostenvoranschlag von endlichVital bei der eigenen Krankenkasse eingereicht. Eine Rückmeldung erfolgt innerhalb von 14 Tagen. Liegt die Bewilligung der Krankenkasse vor, können sich Interessierte verbindlich für das Abnehmprogramm anmelden.

Alle Informationen für Interessierte, Vordrucke für die Notwendigkeitsbescheinigung des Hausarztes sowie Hintergrundinformationen zum Abnehmprogramm endlichVital finden Sie im Internet unter www.si-ernaehrungsinstitut.de.

Original-Content von: SI Ernährungsinstitut NRW GmbH, übermittelt durch news aktuell