shapefruit AG

Click & Meet: Corona MeldeApp jetzt mit Online-Terminreservierung

Bild-Infos

Download

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Termin-Shopping ist zum wichtigen Bestandteil der aktuellen Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie geworden. Millionen Einzelhändler haben mit "Click & Meet" wieder eine Umsatzperspektive. Mit der MeldeApp von shapefruit können die Termine schnell und einfach digital vergeben werden.

Die shapefruit MeldeApp ist nun schon ein Jahr nutzbar. Innerhalb dieses Jahres hat sie sich zu einem der Marktführer im Bereich der digitalen Erfassung von Gästen, Besuchern und Kunden in der Corona-Pandemie entwickelt. Über 22 Millionen Kontakte wurden inzwischen erfasst. Pünktlich zu den gerade beschlossenen Lockerungen wurde von shapefruit ein großes App-Update veröffentlicht: Die MeldeApp ermöglicht nun direkte Terminreservierungen.

Einzelhändler und andere Branchen haben nun die Möglichkeit in festen Zeitfenstern Termine anzubieten. Sie können von den Kunden einfach online eingesehen und reserviert werden. Es entfällt umständliches Abstimmen via Telefon oder E-Mail: Der Kunde sieht sofort welche Termine verfügbar sind und kann direkt seine Daten hinterlegen. Der Unternehmer spart Zeit und Aufwand - so kann er sich voll auf seine Kunden konzentrieren.

Das System berücksichtigt automatisch Lüftungszeiten zwischen den Terminen und eine maximale Anzahl parallel anwesender Haushalte.

Die erfassten Daten werden datenschutzkonform vier Wochen gespeichert, um gegebenenfalls Kontaktverfolgungen durch die Gesundheitsämter zu ermöglichen. Danach werden sie automatisch gelöscht.

Benjamin Bellardita von der shapefruit AG ist sich sicher: "Damit integrieren wir als erste Kontakterfassungs-App auch die Click&Meet-Funktionalität. Damit haben Unternehmen jede benötigte Variante der Datenerfassung in einer Anwendung."

Die MeldeApp der shapefruit AG ist komplett webbasiert. Es ist keine Softwareinstallation notwendig. Inzwischen vertrauen ihr über 5.000 Unternehmen und Einrichtungen.

Weitere Informationen: www.shapefruit.de

Original-Content von: shapefruit AG, übermittelt durch news aktuell