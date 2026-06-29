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WM-Realitätscheck für deutsche Fans: Anfängliche Mega-Euphorie weicht sportlichem Realismus - DFB-Elf bleibt der Favorit im eigenen Land

München (ots)

Eine neue Datenanalyse von Betano zeigt: Nach der Gruppenphase tippen die deutschen Fans sachlicher, während Titelverteidiger Argentinien und die Niederlande international stark an Vertrauen gewinnen.

Trotz Gruppensieg und Einzug in die K.-o.-Runde weicht die anfängliche "Mega-Euphorie" der deutschen Fußballfans einem nüchternen Realismus. Wie eine neue Analyse von Betano, der Online-Sportwetten-Marke von Kaizen Gaming, zum Wettverhalten vor und während der Gruppenphase zeigt, sank der Anteil der in Deutschland platzierten Langzeitwetten auf einen DFB-Titelgewinn von 57,3 Prozent vor dem ersten Spiel auf 47,14 Prozent. Damit setzt trotz der harten Erkenntnisse aus der Vorrunde noch immer fast jeder zweite deutsche Tipper auf den WM-Sieg der Nationalmannschaft.

Verschiebungen auf den globalen Wettmärkten

Während die deutschen Tipper vorsichtiger werden, hat die Vorrunde auch das internationale Vertrauen komplett neu geordnet:

Argentinien ist der große Gewinner: Angetrieben von einem überragenden Lionel Messi hat sich der Anteil der globalen Siegwetten auf den Titelverteidiger von 4,22 Prozent auf 8,72 Prozent mehr als verdoppelt.

Angetrieben von einem überragenden Lionel Messi hat sich der Anteil der globalen Siegwetten auf den Titelverteidiger von 4,22 Prozent auf 8,72 Prozent mehr als verdoppelt. Niederlande im Aufwind: Die überzeugenden Auftritte der niederländischen "Elftal" sorgten für mehr als eine Verdreifachung ihres Anteils an den WM-Siegwetten, der von 1,83 Prozent auf 5,90 Prozent kletterte.

Mit dem Start der K.-o.-Runde blickt die Sportwelt auf eine völlig neu geordnete Favoritenlandschaft. Die Daten zeigen, dass die Fans ihre Prognosen nach den Erkenntnissen in der Gruppenphase grundlegend korrigieren mussten.

Hinweis zur Datenbasis und zum Erhebungszeitraum:

Die vorliegende Analyse von Betano vergleicht das weltweite und nationale Wettverhalten (Outright-Wetten auf den Turniersieger) aus zwei spezifischen Zeiträumen: dem Stand vor dem offiziellen WM-Auftakt (Vergleichsbasis bis zum 11. Juni 2026) mit den während der Gruppenphase neu platzierten Wetten im Zeitraum vom 11. Juni bis einschließlich 24. Juni 2026.

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