MOOD'S Uplift Strips und MOOD'S Liquid Structure[TM] revolutionieren den nutrazeutischen CBD-Markt - sie werden vom Körper bis zu 20-mal besser absorbiert als herkömmliche Cannabidiol-Produkte

London, UK

Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabidiol-Extrakten erobern den globalen Markt der "Functional Foods". GGM (UK) Limited bringt mit MOOD'S Liquid Structure[TM] und den MOOD'S Uplift Strips eine neue, wirkstarke CBD-Produktserie auf den Markt. Die patentierte Formel ist herkömmlichen CBD-Ölen bezüglich Haltbarkeit, Effizienz und Bioverfügbarkeit deutlich überlegen. Jetzt kommt MOOD'S auch nach Deutschland.

Functional Foods - das sind Nahrungsergänzungsmittel, denen ein positiver Effekt auf die Gesundheit und das individuelle Wohlbefinden nachgesagt wird. Nicht zuletzt sind in dieser Boom-Sparte Präparate mit Cannabidiol (CBD) besonders nachgefragt, da nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die medizinische Unbedenklichkeit der Einnahme in immer mehr wissenschaftlichen Untersuchungen weitgehend belegt wurde. Mit der Marke MOOD'S entwickelt GGM CBD-Produkte, die neuesten GMP-, GACP- und ISO-Standards entsprechen und über ein vollständiges Analysezertifikat von unabhängigen Instituten verfügen. Mit MOOD'S Liquid Structure[TM] und den MOOD'S Uplift Strips hat das im Vereinigten Königreich (UK) beheimatete Unternehmen eine CBD-Produktpalette für Endkonsumenten entwickelt. Die Innovation ist vor allem die patentierte Liquid Structure[TM]: Die Technologie produziert hochwertiges, reines CBD und strukturiert es derart, dass dem Körper schneller eine größere Menge CBD bereitgestellt werden kann. MOOD'S-Produkte erzielen somit zuverlässiger und ökonomischer die gewünschten Effekte.

Die GGM MOOD'S Liquid Structure[TM] - was macht den Unterschied?

Typischerweise wurde CBD bisher in Form von Ölen angeboten. Die Produkte von MOOD'S enthalten CBD in einer Form, die bislang auf dem Markt einzigartig und aufgrund der Patente auch geschützt ist. Wissenschaftlich betrachtet weist MOOD'S Liquid Structure[TM]-CBD eine außergewöhnlich kleine Konstruktion auf, die zu 100 % wasserlöslich ist. Diese Strukturen werden unter anderem aus Pflanzenölen und Tensiden gewonnen. Die MOOD'S Liquid Structure[TM] macht das CBD erstens sehr viel länger haltbar und sorgt zweitens für ausgezeichnete Absorptionseigenschaften. In einer präklinischen Untersuchung konnte gezeigt werden, dass MOOD'S Produkte im Vergleich zu herkömmlichem CBD-Öl 30 Minuten nach der Einnahme bis zu 20-mal besser in den Blutkreislauf aufgenommen wurden.

Zum Vergleich: Bei bisher im Handel zugelassenen Cannabidiol-Produkten wird nur ein Bruchteil in den Blutkreislauf aufgenommen, gewöhnlich liegt der vom Körper absorbierte Anteil bei 5-8 %. Das liegt daran, dass es sich zumeist um CBD-Öl handelt. Öl ist hydrophob (wasserunlöslich), doch der menschliche Körper besteht zum größten Teil aus Wasser. Das CBD von GGM MOOD'S ist zu 100 % wasserlöslich und wird dadurch innerhalb von wenigen Minuten in den Blutkreislauf absorbiert - damit tritt die Wirkung meist verstärkt und auch früher ein.

Dadurch, dass bei klassischen CBD-Produkten nicht einmal 10 % des CBDs überhaupt aufgenommen werden, ist die Einnahme von MOOD'S Liquid Structure[TM] -CBD außerdem kostengünstiger, da eine deutlich geringere Dosierung für den gewünschten Effekt ausreicht.

Die Haltbarkeit ist ein weiteres Kriterium: Herkömmliche CBD-Moleküle sind oft empfindlich, ihre chemische Struktur zerfällt schnell, wodurch sie auch ihre Wirkung verlieren. Reguläre CBD-Produkte sind daher in der Regel maximal drei Monate haltbar. Produkte von MOOD'S hingegen punkten mit einer außergewöhnlich langen Haltbarkeit. Sie sind nachweislich stabil und auch für mehr als zwei Jahre ohne Wirkstoffzerfall haltbar.

Wissenschaftlich belegte Wirkung - und positive Erfahrungen der Konsumenten

Es gibt immer mehr wissenschaftliche Nachweise, dass Cannabidiol bei der Therapie verschiedener Beschwerden unterstützend wirken kann, wie beispielsweise bei Entzündungen oder chronischen Schmerzen. Darüber hinaus gibt es fundierte Belege und persönliche Erfahrungen, dass CBD die allgemeine Verfassung und Stimmung verbessern, beim Stressabbau helfen kann und allgemein einen beruhigenden, wohltuenden, aber auch belebenden Effekt hat. Zudem kann CBD nach Erfahrungen vieler Menschen die Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Die in MOOD'S Produkten verwendete Technologie wird in anerkannten pharmazeutisch-klinischen Studien kontinuierlich untersucht, und die Wirksamkeit des Liquid Structure[TM] -CBD zur Behandlung schwerer Krankheiten und Leiden fortlaufend belegt.

Untersuchungen haben auch gezeigt, dass CBD mit der MOOD'S Liquid Structure[TM] im Magen nicht chemisch verändert wird. Im Gegensatz dazu kann herkömmliches CBD bei der Verdauung THC produzieren. Liquid Structure[TM] CBD ist daher eine besser geeignete Wahl beispielsweise für professionelle Sportler oder Menschen in anderen Berufen, bei denen die Verwendung von CBD zugelassen, THC jedoch verboten ist.

CBD wird aus dem Rohstoff Hanf gewonnen, aber es wirkt nicht psychoaktiv, macht nicht abhängig und ist für Menschen im Erwachsenenalter - und bei korrekter Dosierung - im Regelfall unbedenklich anzuwenden. Medizinische Studien bestätigten dies mehrfach. Die restlichen Inhaltsstoffe fallen zudem in die von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA definierten Kategorie GRAS ("generally recognized as safe").

MOOD'S legt großen Wert auf Nachhaltigkeit in Sachen Herstellung: Das MOOD'S-Sortiment wird in registrierten Manufakturen für gute Herstellungspraxis (current Good Manufacturing Practice, cGMP) produziert. MOOD'S setzt damit sowohl bei Prozessen als auch bei den verwendeten Materialien hohe Maßstäbe in Sachen Recycling und Umweltschutz. Es kommen nur die modernsten und umweltfreundlichsten Methoden zum Einsatz. Mit dem Wachstum der Marke soll somit auch ein positiver Einfluss auf die Nachhaltigkeit des gesamten Liefernetzwerks ausgeübt werden.

Die Produkte: Liquid Structure[TM] und Uplift Strips

Wer CBD-Produkte kaufen möchte, hatte im Einzelhandel bislang hauptsächlich die Wahl zwischen Sprays, Öl und Kapseln. GGM MOOD'S bietet die Variante Liquid Structure[TM] -CBD, klassisch abgefüllt in Flaschen zu 10 ml, 30 ml und 100 ml, an. Die Einnahme erfolgt per Tropfen unter der Zunge - dort wird der Wirkstoff langsam vom Körper aufgenommen. Zwei Tropfen bis zu dreimal am Tag sind die gewöhnliche Dosierung, wobei Erstanwendern empfohlen wird, mit einer geringeren Menge zu starten und diese gegebenenfalls mit der Zeit anzupassen.

Eine alternative, mobilere und exakt dosierbare Möglichkeit, das CBD-Präparat einzunehmen, sind die Uplift Strips. Hierbei handelt es sich um hauchdünne Streifen, wobei jeder Strip 5 mg CBD enthält. Die Uplift Strips sehen auf den ersten Blick wie Kaugummi aus, schmecken nach Minze und können diskret auf der Zunge platziert werden, wo sie sich innerhalb weniger Sekunden auflösen. Somit ist eine sehr genaue Dosierung möglich - zudem sorgen die Streifen für einen frischen Atem.

Weitere Informationen über GGM MOOD'S: https://ggmoods.com/

MOOD'S Newsblog: https://ggm-moods.com/

