AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2023: Klemens Hallmann treibt grüne Transformation in der Bau- und Immobilienwirtschaft voran

Unter dem Motto „We have the power“ fand am 16.05.2023 zum siebten Mal der AUSTRIAN WORLD SUMMIT mit Gastgeber und Initiator Arnold Schwarzenegger in Wien statt. Unternehmer, Investor und Immobilienentwickler Klemens Hallmann, der die internationale Klimaschutzkonferenz seit der ersten Stunde als Leading Partner unterstützt, zeigte mit innovativen Projekten seines Bauträgers SÜBA AG neue Wege für eine umweltfreundliche und nachhaltige Immobilienwirtschaft auf.

Die diesjährige Klimakonferenz Austrian World Summit in der Wiener Hofburg stand im Zeichen der aktuellen geopolitischen Situation sowie im Umgang mit der Klimakrise. Expert:innen aus Wirtschaft, Politik, Umweltschutz und Zivilgesellschaft diskutierten intensiv über lösungsorientierte Ansätze wie Kreislaufwirtschaft, grünes Bauen sowie klima- und umweltfreundliche Stadtplanung. Als Leading Partner des AUSTRIAN WORLD SUMMIT setzte Klemens Hallmann im Rahmen der Klimakonferenz erneut starke Akzente.

Mit seiner HALLMANN Holding und als Alleineigentümer der SÜBA AG zählt Klemens Hallmann zu den Pionieren bei Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Diese Vorreiterrolle bestätigen zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Projekte und eine konsequent umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie. Klemens Hallmann: „Weltweit ist die gesamte Immobilienwirtschaft für 40% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wir arbeiten jeden Tag unter Hochdruck daran, die Immobilienbranche nachhaltiger zu gestalten und verzichten seit vielen Jahren auf den Einsatz fossiler Energie. Dank unserer Technologien können im Betrieb beim Heizen, Kühlen und Warmwasser bis zu 70% an CO2 eingespart werden. Gleichzeitig werden so die Energiekosten gesenkt und damit das Wohnen leistbarer gemacht. Wir möchten unsere Erfahrungen aber nicht nur für uns in Anspruch nehmen, sondern andere Bauträger und Immobilienunternehmen inspirieren, uns zu folgen. We have the power to change the future!“

Arnold Schwarzenegger eröffnete die Klimakonferenz mit dem eindringlichen Appell, Platz zu machen für eine echte Energiewende und für innovative Lösungen zum Klimaschutz:

„Das ist ein Notfall. Wir können nicht länger zulassen, dass die Bürokratie unsere grüne Revolution aufhält. Deshalb fordere ich heute eine neue Umweltbewegung, die darauf basiert, so schnell wie möglich die Projekte für saubere Energie aufzubauen, die wir brauchen. Alle Regierungen auf der ganzen Welt sollten den Weg für grüne Projekte freimachen, um der Umweltverschmutzung endlich ein Ende zu setzen.“

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeichnete in seiner Ansprache eine Vision für unsere Zukunft: „Die Zukunft liegt in unseren Händen. Gemeinsam können wir saubere Luft, klares Wasser und gesunde Wälder erhalten. Lasst uns das wünschenswerte Zukunftsbild gestalten und für unsere eigene Gesundheit und Sicherheit sorgen. Denn, wir alle haben die Macht, die Geschichte zu lenken. Gemeinsam können wir Heldinnen und Helden sein und eine positive Veränderung herbeiführen.“

Stadtquartiere der Zukunft

Das Leuchtturmprojekt der SÜBA AG – Österreichs erstes urbane Plus-Energie-Quartier („PEQ21“) in Wien-Floridsdorf – wurde bereits vor dessen Errichtung mit dem ersten Platz beim Umweltpreis der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) in der Kategorie „Innovation und Stadt“ ausgezeichnet. Ein weiteres innovatives Bauvorhaben entsteht mit dem Maximilium am Stadtparkt in Wiener Neustadt. Das innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt, das alle Bedürfnisse des täglichen Lebens abdeckt und wichtige Einrichtungen wie einen musischen Bildungscampus umfasst, leistet mit seinem Gesamtkonzept einen positiven Beitrag für ein verbessertes und lebenswertes Klima.

Grüne Transformation auf der Baustelle

Als erster Bauträger in Europa setzt die SÜBA AG auf ihren Baustellen Windenergie ein und nutzt österreichweit den ersten mobilen, mit Wasserstoff betriebenen Generator, um emissionsfreien Strom für die Bauarbeiten zu erzeugen. Dadurch lässt sich der CO2-Ausstoß bereits während der Bauarbeiten signifikant reduzieren. „Durch den Einsatz von Windkraft und Wasserstoff wollen wir bereits einen Schritt früher ansetzen und unseren Baustellenbetrieb energieeffizienter gestalten um einen Beitrag zur Energie-unabhängigkeit und Klimaneutralität zu leisten“, hält Klemens Hallmann fest.

Hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

Neben Arnold Schwarzenegger sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Schirmherr der Konferenz, waren zahlreiche namhafte Persönlichkeiten wie Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt und Energie, Leonore Gewessler, ihre Amtskollegin aus Pakistan, Sherry Rehman, der Vorsitzende des internationalen Militärrats für Klima und Sicherheit, Tom Middendorp, US-amerikanische Botschafterin in Österreich, Victoria Reggie Kennedy, schottischer Staatssekretär für Verfassung, Außenpolitik und Kultur, Angus Robertson, Direktorin der Kampagne „Clean Cities“, Barbara Stoll, Programmdirektorin der Plattform zur Beschleunigung der Kreislaufwirtschaft (PACE), Ke Wang, sowie Wiens Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal, Jürgen Czernohorszky zu Gast. Live zugeschaltet waren Wladimir Klitschko aus Kiew sowie der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. UN-Generalsekretär António Guterres meldete sich via Videobotschaft.

Für ein musikalisches Highlight sorgte die Band Kalush – Gewinner des letzten Eurovision Songcontest aus der Ukraine. Durch die innovative Plattform b2match-Tool hatten zudem Teilnehmer:innen aus der ganzen Welt die Möglichkeit, interaktiv am Austrian World Summit 2023 teilzunehmen.

