Daego® von PXL Vision: Hochmoderne Lösung zur Überprüfung der Identität von Drittanbietern jetzt im SAP Store erhältlich

Durch die Integration mit SAP-Fieldglass-Lösungen liefert Daego® von PXL Vision eine hochmoderne Lösung zur Identitätsüberprüfung bei der Einstellung externer Mitarbeiter.

Die Daego® Softwarelösung zur Identitätsprüfung von PXL Vision ist ab sofort im SAP Store erhältlich. Der SAP Store wurde kürzlich mit dem SAP App Center zusammengeführt und ist der digitale Marktplatz für die Produkte der SAP und ihrer Partner. Als das erste Produkt von PXL Vision im SAP Store ist Daego® mit der Lösung SAP Fieldglass Contingent Workforce Management integriert und bietet Unternehmen, die Drittanbieter einstellen wollen, eine hochmoderne Lösung zur Identitätsüberprüfung.

PXL Vision ist einer der Schweizer Marktführer für hochsichere und vollautomatische KI-basierte Lösungen zur Identitätsprüfung. Die einzigartig flexible Technologie von PXL Vision unterstützt weltweit eine große Bandbreite von Kundenanforderungen und Geschäftsprozessen. Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Mobilität, Sharing Economy und Einzelhandel sowie öffentlicher Sektor nutzen bereits die Technologie von PXL Vision zur Identitätsüberprüfung ihrer Kunden. Die Plattform zur Identitätsprüfung von PXL Vision wird nun auf die Einstellung von Drittanbietern ausgeweitet.

"Wir sind stolz darauf, dass unser Produkt Daego® jetzt im SAP Store erhältlich und mit SAP Fieldglass-Lösungen integriert ist, mit der Unternehmen die Identität ihrer Drittanbieter überprüfen können", sagt Karim Nemr, Chief Business Officer von PXL Vision. "Durch den Einsatz von Daego® können Unternehmen, die SAP-Fieldglass-Lösungen im Einsatz haben, Betrug reduzieren und ihre Due Diligence bei externen Mitarbeitern verbessern."

Daego® von PXL Vision ist eine eigenständige End-to-End-Lösung zur digitalen Identitätsprüfung, die in jede bestehende SAP-Fieldglass-Umgebung integriert werden kann. Daego® sorgt für ein reibungsloses Benutzererlebnis während des Identitätsprüfungs-Prozesses, da es eine Benutzerführung bietet, die nur minimale Interaktion erfordert. Dadurch können Kunden diesen Abschnitt des Onboarding-Prozesses schnell und reibungslos abschließen.

Die Lösung bietet folgende Vorteile:

- Identitätsbetrug von Auftragnehmern wird durch die Einführung einer verbesserten Due-Diligence-Prüfung gegenüber Kunden stark reduziert - Schneller, effizienter und sicherer Onboarding-Prozess für Auftragnehmer - Minimale Bereitstellungszeit dank der Integration mit SAP-Fieldglass-Lösungen.

SAP hat kürzlich den SAP Store und das SAP App Center unter store.sap.com zu einem einzigen Marktplatz zusammengeführt. Er bietet ein vereinfachtes und vernetztes digitales Kundenerlebnis und ermöglicht, mehr als 1.800 Lösungen SAP- und Partnerlösungen zu finden, zu testen, zu erwerben und zu aktualisieren. Der SAP Store bietet seinen Kunden Anwendungen von SAP und SAP-validierten Partnern, die sie zum Wachstum ihres Business benötigen. Und für jeden Kauf im SAP Store pflanzt SAP einen Baum.

PXL Vision ist ein Partner im SAP PartnerEdge Programm. Als solcher ist er befugt, Softwareanwendungen auf marktführenden Technologieplattformen von SAP zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die erforderlichen Tools, Vorteile und Unterstützung, um die Entwicklung qualitativ hochwertiger, unterbrechungsfreier Anwendungen zu erleichtern, die auf spezifische Geschäftsanforderungen ausgerichtet sind - schnell und kosteneffektiv. Das Programm bietet Zugang zu allen relevanten SAP-Technologien in einem einfachen Rahmen unter einem einzigen, globalen Vertrag.

Über PXL Vision

PXL Vision ist der Schweizer Marktführer für sichere, vollständig automatisierte Identitätsprüfung auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Durch ihre einzigartige Flexibilität unterstützt die PXL Vision Technologie jegliche Kundenanforderungen und Geschäftsprozesse weltweit. Das Unternehmen ist ein Schweizer High-Tech Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH). Sie wurde von ehemaligen Schlüsselmitarbeitern der Dacuda AG gegründet, einem preisgekrönten Unternehmen für Maschinelles Sehen, das Anfang 2017 seinen 3D-Bereich an Magic Leap verkauft hat. PXL Vision bietet führende Lösungen für die Automatisierung und Verbesserung der Identitätsverifizierung und des Kunden-Onboarding durch maßgeschneiderte Softwarelösungen, die auf den neuesten Entwicklungen im Bereich Computer Vision und Machine Learning basieren. Unser Team verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Einsatz von Massenmarktprodukten, die von Millionen von Menschen weltweit genutzt werden. Neben dem Hauptsitz in Zürich, Schweiz, unterhält das Unternehmen Standorte in Serbien, Armenien, Estland und Kanada.

