Sidroga Pharma

Tee ist nicht gleich Tee: Unterschiede von Lebensmittel- und Arzneitees

Bad Ems (ots)

Der internationale Tag des Tees feiert jährlich am 21. Mai eines der beliebtesten Heißgetränke der Welt - allein in Deutschland werden laut aktuellen Zahlen* jede Minute knapp 95.000 Tassen Tee getrunken. Der Tag wurde aber nicht nur zum Feiern ins Leben gerufen, sondern gibt ebenso Anlass, darüber aufzuklären, dass Tee auch über den reinen Genuss hinaus vielfältig verwendet werden kann: Arzneitees mit Heilpflanzen können nämlich zur Vorbeugung oder Bekämpfung von gesundheitlichen Beschwerden getrunken werden.

Heilpflanzen und ihre Wirkung

Bei Beschwerden wie Halskratzen, Magenschmerzen oder Symptomen von Stress greifen viele Menschen gerne zu einer heißen Tasse Tee. Während bei Lebensmitteltees der Genuss oder die wohltuende Wärme im Vordergrund stehen, geht es bei Arzneitees vielmehr um die gesundheitsfördernde Wirkung. Diese enthalten nämlich wirkungsvolle Heilpflanzen, die mitunter bereits seit vielen Jahrhunderten bei zahlreichen Beschwerden zum Einsatz kommen. Die wertvollen Pflanzeninhaltsstoffe aus den speziell zusammengesetzten Tees können sich erst bei der richtigen Zubereitung des Tees entfalten. So darf ein Tee auch nur dann Arzneitee genannt werden, wenn Qualität und Wirkstoffgehalt den strengen gesetzlichen Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs entsprechen. Arzneitees haben einen therapeutischen Nutzen und dienen anders als Lebensmitteltees nicht als reines Genussmittel.

Arzneitees unterliegen strengen gesetzlichen Anforderungen:

Gesundheitsfördernde Wirkung steht im Mittelpunkt.

Genaue Definition darüber, wie hoch der Mindestgehalt an Wirkstoffen in der Heilpflanze zum Zeitpunkt der Abfüllung in die Verpackung sein muss.

Festlegung, welche wirksamen Pflanzenteile (Teedrogen) in den Arzneitees verwendet werden dürfen.

Einhaltung strenger Grenzwerte für mögliche Schadstoffe.

Lebensmittel-Tees unterliegen geringeren gesetzlichen Anforderungen:

Keine Pflicht zur Arzneibuchqualität.

Es ist nicht so streng definiert, welche Bestandteile einer Pflanze eingesetzt werden dürfen.

So dürfen z. B. in Kamillentee, der als Arzneimittel zugelassen ist, nur Kamillenblüten verwendet werden. In Lebensmitteltee aus dem Supermarkt dürfen auch andere, nicht wirksame Bestandteile, z. B. die Blätter oder Halme verarbeitet sein.

Arzneitees aus der Apotheke

Arznei- oder Heilpflanzentees sind in der Apotheke zu finden und können zur Linderung verschiedener Beschwerden angewendet werden: Beispielsweise bei Erkältungen, Magen-Darm-Problemen, Harnwegsinfekten oder innerer Unruhe. "Wir bauen mit unserem vielfältigen Teesortiment seit 150 Jahren auf die Kraft von hochwertigen Arzneitees. Bei der Herstellung achten wir dabei auch auf strenge Qualitätsstandards in Bezug auf den Anbau, die Weiterverarbeitung und auch auf die Verpackung", erklärt Katrin Halm, Quality Director bei Sidroga Pharma.

* Quelle: Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V., Tee Report 2022

Original-Content von: Sidroga Pharma, übermittelt durch news aktuell