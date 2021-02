Qvest Group erwirbt Mehrheit an tarent

Qvest Group GmbH

Die Qvest Group, ein weltweit führender Systemarchitekt und Integrator für Medien-, Informations- und Kommunikationstechnologie, baut seine Formation als Digitalpartner weiter aus. Mit Wirkung zum 10.02.2021 ist das Unternehmen als strategischer Partner mit einer Mehrheitsbeteiligung bei der tarent AG eingestiegen. Die tarent AG ist ein auf Digitalberatung und Softwareentwicklung spezialisierter Technologiepartner und unterstützt Unternehmen bei der Realisierung von Digital- und Technologielösungen.

Mit dem Erwerb der Mehrheit an tarent geht die Qvest Group den nächsten Schritt, ihre führende Rolle als Systemarchitekt sowie Technologie- und Digitalpartner im Mediensektor auszubauen. Darüber hinaus versetzt es die Qvest Group in die Lage, sich in Zielmärkten wie der Industrie und dem öffentlichen Sektor verstärkt zu positionieren. Mit mehr als 300 Mitarbeitern in Deutschland und Rumänien besitzt tarent erstklassige Expertise im Design skalierbarer und flexibler IT-Lösungen wie Plattformen, Cloud Computing, Microservices, loT und Künstliche Intelligenz sowie in der Entwicklung individueller Softwarelösungen. tarent begleitet Unternehmen außerdem bei der Business- und Anforderungsanalyse, im Auf- und Ausbau agiler Workflows, sowie der Unternehmensoptimierung durch IT-Audits, Coachings und Prototyping.

"Wir sehen zunehmend, wie sich der Paradigmenwechsel in der Medienwelt beschleunigt. Streaming- und Cloud-Plattformen, Künstliche Intelligenz und die wachsende Ablösung proprietärer Hardware durch Standard-IT- und Softwarekomponenten sind nur einige Belege für den Wandel im Technologieaufbau von Medieninfrastrukturen und den damit verbundenen Veränderungen der Arbeitsprozesse hin zu mehr Digitalität und Automatisierung", so Peter Nöthen, CEO der Qvest Group GmbH. "Unternehmen sowie der öffentliche Sektor benötigen im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie starke Partner im Innovations-, Change- und Organisationsmanagement, die sie im Hinblick technologiegetriebener Transformationsprozesse sowohl beraten als auch darauf spezialisiert sind, diese mit maßgeschneiderten Digitallösungen umzusetzen. Genau an dem Punkt verstärkt uns tarent mit ihren dynamischen Teams, die für hohe Innovationskraft, Agilität und Softwareexpertise stehen. Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen nun ein Teil der Qvest Group ist", so Nöthen weiter.

Boris Esser, einer der vier Vorstände der tarent AG, ist überzeugt: "Durch die gewonnene Partnerschaft mit Qvest können wir unsere positive Entwicklung stärken und im Zuge unserer Wachstumsstrategie weiter ausbauen - und dies auch über die bestehenden Branchen und Kunden hinaus. Für den Mediensektor entsteht durch das Zusammenlegen der innovativen Portfolios im Bereich Technologie und Digitalisierung ein extrem spannender Partner. Unternehmen werden davon profitieren, dass wir von der Beratung bis zur Realisierung und Betreuung die Herausforderungen der Branche kennen und Lösungen bieten. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Schritte und darauf, dieses Potenzial dem Markt zu präsentieren."

Das Management der tarent AG - Dr. Stefan Barth, Kai Ebenrett, Boris Esser und Alexander Steeg - führt auch nach dem Einstieg der Qvest Group die Geschäfte weiter. Gemeinsam mit dem Qvest-Management werden sie die Aktivitäten in den Bereichen Medien, Industrie und öffentlicher Sektor weiter ausbauen und die tarent-Leistungen über die weltweiten Standorte der Qvest Group ausrollen.

