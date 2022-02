SugarCRM

SugarCRM führt integrierte Playbook-Funktionalität ein und unterstützt damit Guided Selling sowie CRM-Prozessautomatisierung

Cupertino, CA (ots)

SugarCRM, innovativer CRM-Anbieter, dessen Software in Echtzeit Daten bereitstellt und präzise Vorhersagen zum Kundenverhalten trifft, führt eine integrierte Playbook-Funktionalität zur Unterstützung von Guided Selling und fortgeschrittener CRM-Prozessautomatisierung ein. Das No-Code-Toolset ermöglicht Geschäftsanwendern die einfache Gestaltung, Visualisierung und Automatisierung von Vertriebs-, Service- und Marketingprozessen.

Die Pandemie hat den Bedarf an Technologien für Vertriebsinteraktionen beschleunigt. Ihr Einsatz wird zunehmend zu einem Schlüsselfaktor gut funktionierender, kundenorientierter Vertriebsorganisationen. Laut GartnerTM Market Guide for Sales Engagement Applications [1] nennen Vertriebsleiter die Interaktion zwischen Verkäufern und Käufern mit überwältigender Mehrheit als ihre oberste Priorität. Technologieanbieter haben darauf mit der Entwicklung von Anwendungen reagiert, mit Hilfe derer Verkäufer in großem Umfang qualitativ hochwertige Verkaufsgespräche führen können.

Optimierung der Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse durch No-Code-Funktionen

Die neue Funktionalität erfolgt durch die Übernahme von AddOptify, einem Anbieter von Guided-Selling-Lösungen für SugarCRM-Kunden weltweit. AddOptify bietet seit dem Jahr 2016 das Customer Journey PluginTM für SugarCRM an. Damit können mittelständische Unternehmen ihre Best-Practices für die Kundenansprache in Playbooks umsetzen, um sowohl das Benutzer- als auch das Kundenerlebnis in jeder Phase der Customer-Journey zu optimieren. Dank AddOptify konnten in den vergangenen fünf Jahren mehr als 100.000 der besten B2B-Vertriebsmitarbeiter der Welt erstklassige Vertriebsprozesse definieren und verwalten.

SugarCRM-Kunden können Playbooks und Vorlagen für Vertriebsabläufe, Guided Selling, Serviceprozesse, Lead Nurturing und mehr erstellen und damit klar definierte, leicht wiederholbare Prozesse und Arbeitsabläufe gewährleisten. Die Automatisierung mühsamer manueller Aufgaben und Schritte erhöht die Effizienz und Geschwindigkeit, da bis zu 90 Prozent der Klicks entfallen. Zudem bieten Embedded Analytics die Möglichkeit, Fortschritte und Ergebnisse in Echtzeit zu überwachen.

Schwierige Aufgaben für eine High-Definition Customer-Experience automatisieren

Die Integration leistungsstarker Automatisierungs- und Playbook-Funktionen ist das jüngste Beispiel für das Bekenntnis von SugarCRM, schwierige Aufgaben automatisiert von der Plattform durchführen zu lassen, um eine High-Definition Customer Experience zu schaffen.

"Mit den neuen Funktionalitäten können SugarCRM-Kunden nun auf der Plattform bewährte Playbook-Funktionen nutzen, um Vertriebsprozesse zu rationalisieren, Marketingabläufe zu verbessern und den Kundenservice zu optimieren", sagt Rich Green, Chief Technology Officer und Chief Product Officer bei SugarCRM. "So können Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceteams die Kundenbindung sowie das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden erhöhen, die Gewinnraten verbessern und den Umsatz steigern. Darüber hinaus spiegelt es die Verpflichtung von SugarCRM wider, weitere No-Code-/Low-Code-Funktionen anzubieten, mit denen auch Mitarbeiter ohne umfangreiche IT-Kenntnisse die Plattform an ihre Bedürfnisse anpassen können."

In naher Zukunft plant SugarCRM, weitere sofort einsetzbare Playbooks und Vorlagen für Prozesse wie Lead-Qualifizierung, Customer-Onboarding, Case-Management, Troubleshooting und weitere Kundeninteraktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice anzubieten.

[1] Gartner, Inc. Market Guide for Sales Engagement Applications by Dan Gottlieb, Shayne Jackson and Ilona Hansen, November 9, 2021. / https://ots.de/Z7ITYU

Weitere Informationen zu KI-gestützten Lösungen für CRM und Marketing-Automatisierung sind hier zu finden.

Eine Demo-Version kann hier angefragt werden.

Original-Content von: SugarCRM, übermittelt durch news aktuell