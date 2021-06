Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Neu: Libo Hevert Complex bei sexueller Schwäche und Unlust

Bild-Infos

Download

Nussbaum (ots)

Immer mehr Menschen, auch viele jüngere Männer und Frauen, klagen aufgrund von Stress und Erschöpfung über eine nachlassende Libido in Form von sexueller Unlust oder Erektionsproblemen. Viele Betroffene wünschen sich eine rezeptfreie und naturheilkundliche Alternative zu den bekannten Potenzmitteln (PDE-5-Hemmer), die oft unerwünschte Neben- und Wechselwirkungen haben. Ab Juli 2021 ergänzt das naturheilkundliche, gut verträgliche und rezeptfreie Arzneimittel Libo Hevert Complex das Sortiment von Hevert-Arzneimittel.

Bei älteren Männern ist die erektile Dysfunktion keine Unbekannte und sollte durch den Arzt abgeklärt werden, da oft ein Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen (z. B. Hypertonie), metabolischem Syndrom, Diabetes mellitus oder Übergewicht besteht.[1] Bei Frauen in und nach den Wechseljahren ist sexuelle Unlust aufgrund der hormonellen Umstellung ein häufiges Problem. Studien zeigen, dass eine nachlassende Libido das häufigste sexuelle Problem bei Frauen im Alter zwischen 45 und 65 Jahren darstellt.[2] Die Einnahme bestimmter Medikamente und diverse Erkrankungen spielen mit zunehmendem Alter ebenfalls eine größere Rolle und können ein erfülltes Liebesleben behindern.

Aber immer mehr Menschen, vor allem auch jüngere Männer und Frauen, klagen aufgrund von Stress und Erschöpfung über sexuelle Schwäche in Form von sexueller Unlust oder Erektionsproblemen. Stress durch Job und Familie und die ständig steigenden Anforderungen des Alltags überfordern viele, körperlich wie geistig. Kein Wunder, dass da oft auch die sexuelle Lust auf der Strecke bleibt. Libidoverlust und Erektionsstörungen können die Folge sein. Laut Deutscher Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG) gaben 14 % der befragten 18-29-Jährigen an, gelegentlich unter mangelnder Libido zu leiden. Von den 60-69-Jährigen litten 32 % der Befragten unter verringerter Lust.

Ein befriedigendes Sexleben erhöht die Lebensqualität, das Selbstbewusstsein und verbessert das Körpergefühl. Häufig gibt es aber eine Hemmschwelle, das Thema beim Arzt anzusprechen. Viele Betroffene suchen eine natürlich wirksame und gut verträgliche Lösung zur Behandlung der sexuellen Schwäche in Form eines rezeptfreien Potenzmittels. Ab Juli 2021 ergänzt Libo Hevert Complex (50 Tabletten PZN 17160133; 100 Tabletten PZN 17160156) das Sortiment von Hevert-Arzneimittel. Das naturheilkundliche Arzneimittel ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.

Libo Hevert Complex bietet eine einzigartige Kombination aus vier naturheilkundlichen Wirkstoffen, die - regelmäßig eingenommen - bei sexueller Schwäche aufgrund von nervösen Störungen hilft und dabei gut verträglich ist. Im Gegensatz zu anderen naturheilkundlichen Präparaten, die nur den Wirkstoff Damiana (Turnera diffusa) enthalten, beinhaltet Libo Hevert Complex außerdem noch Yohimbinum hydrochloricum, Strychninum phosphoricum und Acidum picrinicum. Die vier Bestandteile wirken synergistisch und bieten ein breiteres Anwendungsspektrum als Potenzmittel mit nur einem Wirkstoff. Durch seine anregende Wirkung vitalisiert Strychninum phosphoricum und macht empfänglicher für sinnliche Reize. Acidum picrinicum hilft bei nervöser Erschöpfung. Damiana ist auch Teil der traditionellen mexikanischen Medizin und wird seit langem bei sexueller Schwäche angewendet. Yohimbinum fördert die Durchblutung im Genitalbereich, wodurch eine Erektion unterstützt und die sexuelle Empfindsamkeit gesteigert wird. Libo Hevert Complex steht für mehr körperliche Vitalität und ein erfüllteres Sexualleben bei Männern und Frauen.

Libo Hevert Complex hilft mit seiner aphrodisierenden Wirkung bei sexueller Schwäche und fördert sowohl bei Männern als auch bei Frauen die Lust auf Sex. Besonders praktisch ist die zeitlich vom Sex unabhängige Einnahme der Tabletten - für mehr Spontaneität und gemeinsamen Spaß im Liebesleben. Libo Hevert Complex ist ein in Deutschland zugelassenes naturheilkundliches Arzneimittel. Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind nicht bekannt.

Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen Hevert finden Sie auf der Website des Naturheilkundespezialisten unter www.hevert.de.

[1] Iftekhar Uddin SM et al. Research Letter - Erectile Dysfunction as an Independent Predictor of Future Cardiovascular Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Circulation 2018; https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033990

[2] Shifren, JL et al. Sexual Problems and Distress in United States. Women: Prevalence and Correlates. Obstet Gynecol 2008; 112(5) https://ots.de/rvIll5

Pflichtangaben

Libo Hevert Complex Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Sexuelle Schwäche bei nervösen Störungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Original-Content von: Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell