"we be like": neuer SWR Podcast mit Influencerin @mariacmdy

Baden-Baden (ots)

Fortsetzung von "jule be like" mit Influencerin Maria Ziffy / ab 5. Mai 2022 in der ARD Audiothek, im SWR Kindernetz , bei SWR Plus und allen gängigen Podcast-Plattformen

Nach der erfolgreichen Podcast-Staffel von "jule be like" geht es mit der Fortsetzung "we be like" in eine neue Runde: Nach bewährtem Konzept widmet sich dieses Mal die 18-jährige Influencerin Maria Ziffy (@mariacmdy) den Themen ihrer Generation. Die erste Folge ist ab5. Mai 2022 in der ARD Audiothek,im Youtube-Kanal SWR Plus, auf der Webseite des SWR Kindernetz sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen abrufbar. Danach erscheint jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.

Spannende Gäste, ernsthafte Themen und eine Prise Humor

Influencerin Maria Ziffy, bekannt von Instagram und Tiktok, trifft im SWR Podcast "we be like" spannende Gäste zu wichtigen Themen: Beleuchtet werden Bereiche wie die Bedeutung von Social Media, Role Models und Schönheitsideale. Was haben die Corona-Pandemie und ihre Folgen mit den Jugendlichen gemacht? Wer bestimmt eigentlich, was schön ist? Und wie kann man sich vor Mobbing oder zu viel Druck schützen? Mit dabei sind neben weiteren Gästen Influencerin und Podcasterin Kim Hoss, Psychologin und Autorin Pia Kabitzsch und Komiker Carl Josef. Ausgestattet mit viel Humor und ihrer offenen Art nimmt Maria kein Blatt vor den Mund und lässt so die eigentlich ernsten Themen leichter wirken.

Maria Ziffy

Influencerin Maria Ziffy erreicht über ihren Tiktok- und ihren Instagram-Kanal mehr als eine Million Follower:innen, die sie mit ihren Videos regelmäßig zum Lachen bringt. Dabei thematisiert sie typische Alltagssituationen einer Jugendlichen, parodiert Lehrer:innen oder versetzt sich in eigene, ausgedachte Charaktere. Neben dem unterhaltenden Faktor ihrer Videos versucht sie dennoch stets, ihre Zuschauer:innen zum Nachdenken anzuregen. So unvoreingenommen, locker und aufgeschlossen, wie sie sich auf ihren Kanälen gibt, begegnet sie auch in ihrem neuen Podcast ihren Gästen und Themen.

Produktion

"we be like" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit der Flow media company. Die Redaktion liegt bei Simone Nürnberger und Sandra Goller unter Leitung von Stefanie von Ehrenstein. Ab 5. Mai 2022 steht die erste Folge in der ARD Audiothek, im Youtube-Kanal SWR Plus, auf der Website kindernetz.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abruf bereit. Danach erscheint jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.

