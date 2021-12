ARD Audiothek

Podcast-Folge Nummer 7 zu Ergebnissen des ARD-Zukunftsdialogs

ARD-Vorsitzender Tom Buhrow: "Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, dass wir im Dialog bleiben."

Köln (ots)

In der siebten und vorerst letzten Folge des ARD-Podcasts zum Zukunftsdialog zieht Tom Buhrow Bilanz. Für ihn war der Dialog mit den Bürger:innen ein Erfolg. "Ich bin als Intendant und als ARD-Vorsitzender dialogorientiert, und ich habe aus dem Zukunftsdialog wirklich viel mitgenommen - auch für die tägliche Arbeit."

Thema der Podcast-Folge, die es seit heute in der ARD Audiothek gibt, sind die Ergebnisse des ARD-Zukunftsdialogs und deren Umsetzung. Zu Gast ist neben Tom Buhrow auch Anja Würzberg, Programmleiterin NDR Kultur, die als ARD-Vertreterin in allen Phasen des Zukunftsdialogs mitgewirkt hat.

Als Konsequenz aus dem ARD-Zukunftsdialog 2021 nimmt die ARD eine Reihe an Themen in Angriff. Das haben die Intendant:innen der ARD beschlossen. Damit greift die ARD das Feedback der Bürger:innen direkt auf und entwickelt Ideen zur Umsetzung.

Laut Buhrow ist die ARD bei den Anregungen und Wünschen der Bürger:innen vor allem beim Thema ARD Mediathek schon weit gekommen. So habe man bereits wichtige Features wie die Suchfunktion optimiert und ist das Streaming-Netzwerk mit dem ZDF angegangen. Ohnehin habe sich die Mediathek in den vergangenen zwei Jahren stark verbessert. Inzwischen werden zum Beispiel exklusive Serien für die Mediathek produziert.

Auf ard.de/zukunftsdialog können sich beteiligte und interessierte Bürger:innen jederzeit über den aktuellen Stand der Themen und Ideen informieren, die die ARD in Angriff nehmen wird. Es handelt sich um 13 Maßnahmen zu den Themenfeldern Nachhaltigkeit und Hintergrund, Meinungen, Streaming, Dialog und Vielfalt der Gesellschaft. Darüber hinaus wollen mehrere Landesrundfunkanstalten zusätzlich Ansätze aus dem ARD-Zukunftsdialog verfolgen, die vor allem auf die Themen Regionalität, Kultur und Dialog abzielen.

Für Anja Würzberg war es essentiell, im Zukunftsdialog erstmal zuzuhören. "Es war mir sehr wichtig, die Leute auf gar keinen Fall zu belehren oder ihnen zu erzählen, wie es eigentlich richtig ist oder wie wir das normalerweise machen, sondern erstmal entgegenzunehmen, was an Anregungen kommt", so Würzberg. Der Zukunftsdialog habe zudem auch den NDR inspiriert, das nächste Jahr "unter diese Überschrift zu stellen, dass wir in den Dialog gehen wollen mit unserem Publikum. Insofern wird der ARD-Zukunftsdialog auch in den Regionen weitergehen."

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow geht davon aus, dass es in absehbarer Zeit wieder einen ARD-weiten Dialog geben wird: "Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, dass wir im Dialog bleiben. Sie haben den ARD-Zukunftsdialog als wertvoll empfunden, fanden es toll, dass man ihnen zugehört und ihren Ideen Raum gegeben hat. Und das nehmen natürlich auch die Beteiligten aus den verschiedenen ARD-Sendern mit nach Hause."

Die neue Folge des Unternehmenspodcasts "ARD-Zukunftsdialog. Der Podcast." ist seit heute in der ARD-Audiothek abrufbar. Das Thema lautet: "Der große Bürgerdialog - die Ergebnisse des ARD-Zukunftsdialogs".

Der Unternehmenspodcast begleitet den ARD-Zukunftsdialog, ein Projekt, das das Publikum an der Diskussion über die Zukunft des Senderverbunds beteiligt. Anregungen, Ideen und Kritik der Bürger:innen aus dem Zukunftsdialog werden im Podcast aufgenommen und mit den Macher:innen aus der ARD besprochen und diskutiert. Der Podcast will so zusätzliche Einblicke in die ARD geben und mehr Austausch und Debatte ermöglichen. Moderiert wird der Podcast von der ARD-Journalistin Svenja Kellershohn. Der Leiter der ARD-Kommunikation, Birand Bingül, ist als Sidekick dabei.

Die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) der ARD ist als Vertreterin der Allgemeinheit in den ARD-Zukunftsdialog eingebunden. Die Umsetzung neuer Ideen soll ggf. erst nach Beratung mit den Rundfunkräten vorgenommen werden. So sollen die Gremien eine bürgernahe Umsetzung mit gewährleisten können.

Infos zum ARD-Zukunftsdialog gibt es auf ard.de/zukunftsdialog.

Original-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuell