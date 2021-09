ARD Audiothek

ARD-Chefredakteur Oliver Köhr will mehr unterschiedliche Stimmen ins Programm holen

Köln (ots)

ARD-Chefredakteur Oliver Köhr kann den Wunsch nach mehr kontroversen Meinungen und unbequemen Stimmen im Programmangebot der ARD nachvollziehen. Das hatten unter anderem Teilnehmer:innen des ARD-Zukunftsdialogs eingefordert. Wenige Tage vor der Bundestagswahl sagt Köhr im ARD-Unternehmenspodcast: "Dieser Wunsch ist häufig an uns herangetragen worden. Und wir versuchen bereits eine ganze Menge, um möglichst diverse und multiperspektivische Stimmen und Gesichter ins Programm zu bekommen." Als Beispiele nennt der ARD-Chefredakteur Pro- und Contra-Meinungsbeiträge sowie externe Kommentator:innen in den Tagesthemen. "Wir haben angefangen, aber wir sind noch nicht am Ziel", so Köhr.

Im ARD-Zukunftsdialog äußerten Teilnehmer:innen auch den Wunsch, Diskussionsrunden und Talkshows diverser zu besetzen. Auch das könne er nachvollziehen, so Oliver Köhr "Das Bewusstsein ist bei jeder und jedem angekommen."

Die neue Folge des Unternehmenspodcasts "ARD-Zukunftsdialog. Der Podcast." ist jetzt in der ARD Audiothek abrufbar. Thema des Podcasts: "Nachrichten und Meinung - wie berichtet die ARD über Politik?".

Der Podcast begleitet aktuell den ARD-Zukunftsdialog, ein Projekt, das das Publikum in diesem Jahr an der Diskussion über die Zukunft des Senderverbunds beteiligt. Anregungen, Ideen und Kritik der Bürger:innen werden im Podcast aufgenommen und mit den Macher:innen aus der ARD besprochen und diskutiert. Moderiert wird der Podcast von ARD-Journalistin Svenja Kellershohn. Der Leiter der ARD-Kommunikation, Birand Bingül, ist als Sidekick dabei.

Als zweite Gesprächspartnerin ist in der aktuellen Ausgabe des Podcasts die Journalistin Sandra Müller vom Hessischen Rundfunk zu Gast. Sie verantwortet den Politik-Podcast "Jung.Macht.Politik." Zum Wunsch der Teilnehmer:innen des ARD-Zukunftsdialogs nach jüngeren Politikformaten sagt sie: "Viele junge Menschen haben irgendwo einen Punkt in ihrem Leben, ab da interessieren sie sich für Politik oder sie merken, dass es wichtig ist sich zu engagieren - sogenannte Trigger-Momente." Ein Programmanbieter wie die ARD müsse junge Menschen daher auch bei politischen Themen ernst nehmen und "den Erklärmodus" ablegen.

Die nächste Folge des Podcasts zum Zukunftsdialog erscheint am 7. Oktober 2021 mit dem Titel "Podcasts und Streams - wie lange gibt es noch klassisches Radio?".

Infos zum ARD-Zukunftsdialog gibt es auf ard.de/zukunftsdialog.

