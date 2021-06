ARD Audiothek

Ingo Zamperoni warnt in der zweiten Folge des Podcasts der ARD davor, dass Nachrichtenjournalisten jedem Shitstorm und jedem Trend nachgehen. Durch Ausspielwege ändere sich nicht das grundsätzliche Prinzip des Qualitätsjournalismus, zu zeigen, was relevant und wichtig sei: "Gerade in dieser Informationsflut in der Social-Media-Gesellschaft, wo so viel auf uns einprasselt, da liegt für uns auch eine Chance. Wir Journalisten können eine Art Fels sein und den Menschen Orientierung geben, sodass sie sagen, denen vertraue ich, die machen das für mich. Und dass wir damit so ein bisschen Ruhe reinbringen." Die Tagesthemen wollen den Menschen jeden Abend "nach bestem Wissen und Gewissen" dieses Angebot machen, so Zamperoni.

Zweiter Gast in dem Podcast zum Thema "News und Korrespondenten - wie Nachrichten entstehen" ist die Weltspiegel-Moderatorin und ehemalige Leiterin des ARD-Studios in Teheran, Natalie Amiri. Ein enges Netz von Auslandskorrespondent*innen sei in der aktuellen Berichterstattung essenziell. So gebe es weltweit heute mehr repressive Systeme und mehr Fakenews. Die Welt werde immer komplexer und komplizierter. "Mehr denn je ist es wichtig, dass wir vor Ort sind und versuchen, ein realistisches Bild abzugeben."

Natalie Amiri ist als ARD-Vertreterin auch Teil des ARD-Zukunftsdialogs. In der digitalen Auftaktveranstaltung habe sie das Feedback bekommen, dass vielen Bürger*innen neben den regionalen Nachrichten auch die Berichte aus dem Ausland sehr wichtig sind. Amiri kenne durch das Auslandsmagazin Weltspiegel viele ARD-Korrespondent*innen und könne den Menschen versichern, "dass das einfach eine Liebe ist, eine Überzeugung und auch eine Verantwortung, die jeder unserer Korrespondenten hat, wenn es darum geht, das Beste zu leisten und die realistischsten und wahrsten und objektivsten Nachrichten nach Deutschland zu transportieren."

