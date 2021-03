SWR Podcast-Tipps: neuer Hörstoff im April

ARD Audiothek

Zwei Neustarts: "Zeig mir Deinen Job!" und "Identitti" mit Schauspielerin Cynthia Micas / Spezialfolge von "Grillen wie ein Promikoch - Mit Johann Lafer" zum SWR3 Familien-Grillevent / Zum Nachhören: "Das wahre Leben - Der NACHTCAFÉ Podcast"

Der Südwestrundfunk liefert seinen Nutzer*innen in zahlreichen Podcasts hintergründige Information aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Bildung und Sport, aber auch anregende Unterhaltung, niveauvollen Talk und Comedy. Zu den Neustarts im April 2021 zählen der Berufseinsteiger-Podcast "Zeig mir Deinen Job!" sowie die Lesung des Debüt-Romans "Identitti" von Mithu Sanyal (23 Folgen, ab 26. April). Weitere Podcast-Highlights sind eine Spezialfolge von "Grillen wie ein Promikoch" am 11. April zum SWR3 Familien-Grillevent mit Johann Lafer sowie der Interview-Podcast "Das wahre Leben" von "NACHTCAFÉ"-Moderator Michael Steinbrecher. Alle Podcasts gibt es auch in der ARD-Audiothek.

"Zeig mir Deinen Job! - Der Berufe-Podcast" taucht in die junge Arbeitswelt ein

Was junge Menschen in ihren Jobs jeden Tag machen, davon bekommt man oft kaum etwas mit. Dabei können selbst alltägliche Jobroutinen spannend sein. Der neue Podcast "Zeig mir Deinen Job!" taucht tief ein in die vielfältige Berufswelt. Katha Jansen und Alexander Winkler treffen junge Menschen, die ihren Traumjob gefunden haben: als Metzgerin, Baumkletterer, Kosmetikerin oder Fahrrad-Mechatroniker. Sie sprechen über ihren Werdegang, über Erfolge und Misserfolge. Was begeistert junge Menschen an ihrem Job, was treibt sie an? Wie steht's um die Karriere-Chancen? Wieviel Geld ist drin?

Seit 18. März 2021, alle zwei Wochen, donnerstags, in der ARD-Audiothek, auf www.zeig-mir-deinen-job.de und auf den gängigen Podcast-Portalen.

"Identitti" nach dem Roman von Mithu Sanyal, gelesen von Cynthia Micas

In ihrem Debütroman "Identitti" geht die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mithu Sanyal der Frage nach dem Kern von kultureller und sexueller Identität nach. Die Professorin Saraswati lehrt an der Uni Düsseldorf zu Postkolonialismus und Identitätspolitik und beschreibt sich als Person of Colour. Ihre Kurse sind beliebt wie Popkonzerte, sie wird von ihren Studierenden angebetet. Bis es zum Skandal kommt: Saraswati ist eine weiße Frau, geboren als Sarah Vera Thielmann. Besonders Nivedita, ihre beste Studentin, geboren in Deutschland mit indischem Vater, trifft das hart. Es kommt zum Schlagabtausch: Kann jemand über Erfahrungen sprechen, die er nicht erlebt hat? Der 23-teilige Podcast wird von Schauspielerin Cynthia Micas (Berliner Ensemble) gelesen.

Ab 26. April 2021, täglich, Montag-Freitag, verfügbar bis 25. Juni in der ARD-Audiothek und auf www.SWR2.de.

"Grillen wie ein Promikoch - Mit Johann Lafer" mit einer Sonderfolge zum SWR3 Grillevent

Der Podcast für alle, die Lust auf Grillen haben. Zusammen mit SWR3-Redakteurin Rebecca Rodrian nimmt Johann Lafer die Hörer*innen mit beim Einkauf, erklärt alles über verschiedene Grillarten, verrät, welche Grill-Gadgets sich wirklich lohnen, und zeigt die besten Gewürze und Marinaden. Ob Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan - Starkoch Lafer hat die besten Grill-Tipps und erzählt ganz nebenbei persönliche Geschichten. Beim Familien-Grillevent "Das große SWR3 Grillen mit Johann Lafer", das am Sonntag, 11. April, im Radio und als Video-Livestream stattfindet, wird eine Sonderausgabe des Podcasts aufgezeichnet und am gleichen Tag veröffentlicht.

Seit 19. März 2021, alle zwei Wochen, freitags, in der ARD-Audiothek, auf www.SWR3.de und auf den gängigen Podcast-Portalen.

"Das wahre Leben - Der NACHTCAFÉ Podcast" mit Michael Steinbrecher

Michael Steinbrecher spricht mit seinen Gästen über das, was wirklich zählt im Leben: Familie, Liebe und Beruf ebenso wie Gesellschaft, Politik und Soziales - von der Geburt bis zum Tod, alles was das Menschsein ausmacht. Im Mittelpunkt stehen dabei keinesfalls nur prominente Gäste: Es geht um eine Mutter, die nach einem Flugzeugabsturz um ihre Tochter trauert, oder einen unheilbar Krebskranken, der dem Tod wie durch ein Wunder entkommen ist, und um viele unbekannte Schicksale mehr.

Alle zwei Wochen, sonntags, in der ARD-Audiothek und auf den gängigen Podcast-Portalen.

