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ARD Mediathek - Die Highlights im September 2026

ARD Mediathek - Die Highlights im September 2026
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München (ots)

Babylon Berlin, Staffel 5
Serie (8 x 45 Min.)
Ab 10. September 2026 
Berlin, Januar 1933: Mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler beginnt das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Die finale Staffel um Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) und Gereon Rath (Volker Bruch).

Babylon Berlin. Die Doku 
Dokumentation (45 Min.)
Ab 10. September 2026 
Die Doku zur Serie beleuchtet die ersten Wochen des NS-Regimes anhand der Schicksale von sieben Menschen. Mit koloriertem Archivmaterial und aufwändigen Animationen erweckt sie das damalige Berlin zum Leben.

SEPTEMBER
Dokumentation (90 Min.)
Ab 1. September 2026 
Der 11. September 2001 veränderte die Welt. Doch wie wurden aus einem einzigen Tag die Erschütterungen, die bis heute nachwirken? Zum 25. Jahrestag erzählt die Doku die Geschichte der Terroranschläge neu.

Tatort: König in Gelb
Krimi (90 Min.)
Ab 13. September 2026
Auftakt zur neuen "Tatort"-Saison: Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermittelt in einem Demenzdorf. Einer der Bewohner soll ein Serientäter sein und sieben Menschen ermordet haben.

Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung, Staffel 2
Reality-Gameshow (12 x 30 Min.)
Im September 2026 
Wer ist Werwolf, wer ist Dorfbewohner? In der zweiten Staffel der Reality-Gameshow ziehen wieder außergewöhnliche Persönlichkeiten in ein geheimnisvolles Dorf - und in einen Wald voller Lügen.

Schwarz, Rot, Blau - Sachsen-Anhalt vor der Wahl
Dokumentation (30 Min.)
Ab 27. August 2026
Unzufriedenheit, Veränderungswünsche und demokratisches Engagement: Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt begleitet die Reportage Menschen aus einem Bundesland, das seinen politischen und gesellschaftlichen Kurs sucht.

Schule ohne Smartphones - Das Experiment mit Tobi Krell
Doku-Serie (3 x 25 Min.)
Ab 2. September 2026 
Digital Detox als Experiment: Tobi Krell wagt mit einer Schule den konsequenten Medienverzicht - mit messbaren Veränderungen bei den Beteiligten.

Deutschland, ich küss' dein Herz
Comedy-Serie (6 x 30 Min.)
Ab 3. September 2026 
Tahsim Durgun auf Roadtrip mit Tante Zeynep: Zwischen Hochkultur, Kleingarten und Promis erleben sie Deutschland in all seinen Facetten - skurril, herzlich und voller Überraschungen.

Escaping Bolivia
Thriller-Serie (6 x 45 Min.)
Ab 4. September 2026 
Ein unbeschwerter Mädelstrip nach Bolivien wird zum Alptraum, als Ida, Cecile und Michelle am Flughafen mit 22 Kilo Kokain im Gepäck verhaftet werden und im Frauengefängnis von Cochabamba landen.

Y-Kollektiv 
Reportagen (20-45 Min.)
Immer montags 
Hardtekk, Hass und Hitlergrüße - Wie Rechtsradikale die Rave-Szene unterwandern | Die "Anti-Touristen" - Warum keiner mehr Tourist sein will | Der POKÉMON-Hype - Vom Schulhof zum Milliardenmarkt

50 Jahre extra 3 - Die Show
Satire-Show (75 Min.)
Ab 17. September 2026
"extra 3" wird 50 und Christian Ehring präsentiert die Geburtstagsshow mit prominenten Gästen aus der Satire- und Comedylandschaft. Die begleitende Doku fragt: Wie zur Hölle konnte sich diese Sendung 50 Jahre lang halten?

Nächster Halt: Weniger Gewalt? - Angst in Bus und Bahn
Dokumentation (45 Min.)
Ab 22. September 2026 
Viele Menschen fühlen sich in Bus und Bahn nicht mehr sicher. Die Doku fragt, was nötig ist, damit der öffentliche Nahverkehr ein geschützter Ort für alle wird.

Unterwegs mit den Heli-Rettern
Doku-Serie (4 x 45 Min.)
Ab 23. September 2026
Wenn jede Minute zählt: Die neue Staffel der "Heli-Retter" begleitet das Notarzt-Team von "Christoph 22" in Ulm hautnah bei seinen Einsätzen.

Greatest Days
Spielfilm (93 Min.)
Ab 25. September 2026 
Verfilmung des "Take That"-Kult-Musicals mit allen Hits: Eine Gruppe von Freundinnen will unbedingt zum Comeback-Konzert ihrer Lieblings-Boygroup.

Belästigt. Gemobbt. Missbraucht. Soldatinnen in Gefahr?
Reportage (30 Min.)
Ab 29. September 2026 
25 Jahre nach der Öffnung aller Laufbahnen für Frauen: REPORT MAINZ deckt auf, wie Soldatinnen in der Bundeswehr Diskriminierung und sexuelle Gewalt erleben, und fragt: Hat das System?

Money Maker: Samuel Kutger
Dokumentation (30 Min.)
Ab 30. September 2026 
Als Samuel Kutger mit 14 Jahren seine Photovoltaik-Firma an den Start bringt, ist er einer der jüngsten Firmengründer Deutschlands. Der Film über seinen Erfolg und den Preis, den er dafür zahlt.


Pressedossier mit ausführlichen Informationen zu den Highlights in der ARD Mediathek:   https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathek

Pressekontakt:

Ingrid Günther
ARD-Programmdirektion/Presse und Information
E-Mail: presse.daserste@ard.de

Fotos bei ard-foto.de und br-foto.de

Weitere Informationen sowie Ansichtsfolgen zu vielen Formaten finden Sie im ARD Presseservice: programmpresse.ard.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell

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