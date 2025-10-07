ARD Mediathek

„The Most Mysterious Song on the Internet" – vom Radiomitschnitt zum globalen Phänomen

Weimar

Ein vergessener Song, ein weltweites Rätsel und die Kraft der Community: Die Dokumentation „The Most Mysterious Song on the Internet“ (ARD Kultur/NDR) erzählt von einer außergewöhnlichen Spurensuche – ab 8. Oktober 2025 exklusiv in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de zu sehen.

Ein geheimnisvoller New-Wave-Song aus den 1980er Jahren taucht im Internet auf und löst eine weltweite Suche nach dem „Most Mysterious Song on the Internet“ aus. Was als persönliche Geschichte zweier Geschwister beginnt, entwickelt sich zu einem globalen Phänomen. 40 Jahre lang bleibt das Rätsel ungelöst. Die Doku verfolgt diese Suche von der analogen Welt der Achtziger bis ins digitale Heute und wirft dabei ein Schlaglicht auf Musikgeschichte und digitale Mythen.

Ausgangspunkt ist eine simple Musikkassette: Anfang der 1980er nimmt Darius einen Song aus dem Radio auf, ohne sich Interpret oder den genauen Titel zu notieren. Gemeinsam mit seiner Schwester Lydia macht er sich auf die Suche nach dem Song. Mit dem Aufkommen des Internets lädt Lydia den Song in einem kanadischen Forum hoch, jedoch ohne Erfolg. Jahre später entwickelt dieser Upload eine Eigendynamik, geht viral. Der Titel wird zum „Most Mysterious Song on the Internet“. Zehntausende Userinnen und User weltweit beteiligen sich in Foren wie Reddit an der Jagd. Viele sind überzeugt, den Song zu kennen, und es kursieren zahlreiche Theorien über seine Herkunft. Genannt werden Bands wie Depeche Mode, Joy Division, Camouflage, Wolfsheim oder auch Alphaville. Doch Sänger Marian Gold stellt in der Doku klar: „Es ist ein schönes Stück, aber nicht von uns. Das ist nicht meine Stimme, und auch nicht das Instrumentarium, das wir in den Achtzigern nutzten – wir waren damals totale Amateure.“

Der Film begleitet die weltweite Spurensuche mit Archivmaterial, Reenactments und Interviews. Zu den Gesprächspartnern zählen Alphaville-Sänger Marian Gold, der Musik-Experte Antoine Monin von Spotify, der Amerikaner Justin Whang, der bei Youtube die Serie „Tales from the Internet” betreibt, der Soziologe und Reddit-Moderator Arne Maibaum sowie Janne Knödler, Host des Podcasts „Wild Wild Web“. Gedreht wurde unter anderem in New York, Paris, Tiflis und Österreich. So entsteht ein Bild davon, wie ein einzelner Song zum globalen Mysterium wird, wie digitale Gemeinschaften funktionieren – und wo ihre Grenzen liegen. Am Ende bleibt die zentrale Frage: Wie kann es sein, dass in einer Zeit scheinbar unbegrenzter Verfügbarkeit ein Lied unauffindbar bleibt?

Ende 2024 gelingt es der Community schließlich, den Song als Werk der norddeutschen Band FEX zu identifizieren. Nach 40 Jahren nehmen die Musiker ihr Stück neu auf und fügen damit ein lange gesuchtes Puzzleteil in die Musikgeschichte ein.

„The Most Mysterious Song on the Internet” ist eine Produktion der 3B-Produktion im Auftrag von ARD Kultur und NDR. Die Idee wurde von Rees Dale entwickelt, der auch Teil der Recherchecommunity war. Buch und Regie führten Rees Dale und Andreas Gräfenstein. Verantwortlich bei ARD Kultur sind Franciscus Wenner (Redaktion) und Kristian Costa-Zahn (Head of Content) in Zusammenarbeit mit Melanie Thun (Redaktion, NDR) und Christine Gerberding (Redaktionsleitung NDR).

