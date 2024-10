ARD Mediathek

ARD Mediathek - Die Highlights im November 2024

Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2 (NDR) Serie (6 x 45 Min.) Ab 29. November 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 7. Dezember 2024 | 20:15 Uhr | Das Erste In der zweiten Staffel der ARD-Erfolgsserie gehen die Kriminalhauptkommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Gersak) einem verzwickten Mordfall nach, der sie in ein Netz dunkler Geheimnisse führt. Im Zentrum ihrer Ermittlungen steht die zwölfjährige Sarah (Greta Kasalo), ein bulgarisches Waisenmädchen. Doch zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen werden Lona und Elling angeschossen und liegen im Koma, während Sarah spurlos verschwindet. Was führte zu dieser tragischen Wendung? Und wer wollte sie zum Schweigen bringen? Die Sonderermittler Maja Kaminski (Sabrina Amali) und Hagen Dudek (Bernhard Conrad) übernehmen den rätselhaften Fall. Mit gelöschten Akten und Dudeks eigener verborgenen Agenda wird ihre Suche nach der Wahrheit zu einem gefährlichen Spiel. Die Paartherapie, Staffel 2 (NDR) Dokuserie (6 x 30 Min.) Ab 11. November 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 20. November 2024 | ab 23:30 Uhr | NDR Fernsehen In der neuen Staffel von "Die Paartherapie" wagen sich erneut vier Paare auf die Couch von Paartherapeut Eric Hegmann. Sie wollen sich ihren Problemen stellen und in einem Intensivcoaching ihre Beziehung endlich aus der Krise führen: Warum streiten wir nur noch? Weshalb haben wir keinen Sex mehr? Wie gehen wir mit unseren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen von Nähe und Distanz um? Sollen wir unsere Beziehung öffnen? Die Liebe ist vielfältig, und ihre Probleme sind es auch. Der Hamburger Paartherapeut Eric Hegmann arbeitet seit fast 20 Jahren mit Paaren zusammen und hilft ihnen, die Gespräche zu führen, die sie führen müssten, aber bisher nicht führen konnten. Mit detektivischem Spürsinn geht er hartnäckig den Problemen auf den Grund - und findet auf einfühlsame Weise gemeinsam mit den Paaren Auswege aus der Beziehungs-Sackgasse. Die sechsteilige Dokuserie begleitet die vier Paare und Eric Hegmann hautnah bei der Beziehungsarbeit. Die gleichnamige Podcast-Staffel startet am Freitag, 1. November, in der ARD Audiothek. Raus aufs Land, Staffel 3 (RBB/HR/BR/SWR/MDR) Doku-Serie (7 x 30 Min. im ersten Boxset) Ab 19. November 2024 | in der ARD Mediathek Der Traum vom idyllischen Landleben - immer mehr Großstädter spüren diese Sehnsucht. Bei "Raus aufs Land" wagen mutige Menschen den Neubeginn in der Provinz: Viktoria aus München versucht als alleinerziehende Mutter, eine Öko-Schweinezucht aufzubauen. Alisha hat eine Ausbildung im exotischen Job Doula gemacht - und muss die skeptische Landbevölkerung von ihrem Angebot überzeugen. Andy und Lisa haben ein riesiges Gehöft in der Altmark gekauft und suchen nach Ideen, wie sie das alles finanzieren sollen. Gesine und Alex wollen sich einen Altersruhesitz schaffen, haben aber Probleme mit ihren neuen Nachbarn. Daniel will in der fränkischen Provinz ein anderes Leben beginnen. Hannah und Anne kämpfen im Oderbruch nicht nur um eine neue Existenz, sondern auch um ihre Freundschaft. 20 Aufbrüche von der Stadt aufs Land, in eine neue Welt - 20 Geschichten von modernen Abenteuern, Herausforderungen, Ernüchterung, Scheitern und Gelingen - jetzt in Staffel 3. Y-Kollektiv (Radio Bremen/MDR/SR) Reportagen (20 - 25 Min.) immer montags | in der ARD Mediathek Ab 4. November 2024: Böse Stiefmutter?(MDR) Keine Frau will Stiefmutter genannt werden, auch wenn sie eine Stiefmutter ist. Denn das Image der bösen Stiefmutter aus dem Märchen hält sich hartnäckig und das womöglich aus gutem Grund, stellt Y-Kollektiv-Reporterin Lena Elfers fest. Im Spannungsfeld zwischen fremdem Kind, fremder Familie, Partnerschaft muss eine Frau viel Kraft aufbringen, um die Kinder nicht ohne Essen in den Wald zu schicken. Ab 11. November 2024: Ketamin - Wundermittel, Partydroge oder Geschäftsmodell (SR) Eigentlich ist Ketamin ein starkes Narkosemittel, mit dem Tierärzte selbst Elefanten flachlegen können. Es zeigt aber auch Wirkung bei der Behandlung von Depressionen. Gleichzeitig ist Ketamin inzwischen fester Bestandteil der Party-Szene geworden. Welche Gefahren drohen, wenn sich das alles vermischt, wenn Konsumenten den Stoff unterschätzen und geschäftstüchtige Mediziner ihn sogar als Einnahmequelle planen, recherchiert Y-Kollektiv-Reporterin Katja Hackmann. Ab 25. November 2024: Teuflische Rituale - Wir treffen Exorzisten (MDR) Die Austreibung von Dämonen scheint ein Thema aus längst vergangenen Zeiten zu sein. Doch in evangelikalen Freikirchen und in sozialen Netzwerken sind Menschen aktiv, die fest an die Kräfte des Teufels glauben und Exorzismen oder sogenannte Befreiungsdienste anbieten. Was treibt sie an, was erhoffen sich die "Kunden" bzw. Opfer davon? Und welche Gefahren drohen zum Beispiel bei Pilgerreisen nach Polen, wo Dämonenaustreibungen zur Praxis der katholischen Kirche gehören? 3 Paare, ein Ziel - Wir wollen uns selbständig machen (BR/MDR) Doku-Serie (5 x 30 Min.) Ab 5. November 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 24. November und 1. Dezember 2024 | BR Fernsehen Nach den Erfolgen der ersten beiden Staffeln von "3 Paare, ein Ziel" begleiten die neuen Folgen Doku-Serie nun drei Paare auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit: Eva und Jakob aus Fürth lieben die Landwirtschaft und ihre Heimat Franken. Sie träumen davon, Erdnüsse anzubauen und diese geröstet und gesalzen auf den Markt zu bringen. Chrissi und Ali riskieren den Schritt in die gemeinsame Selbstständigkeit mit einer Autowerkstatt in München. Mandy und Ben aus der Nähe von Leipzig hatten schon ein Unternehmen, das sie fast die Beziehung gekostet hätte und in einer dramatischen Insolvenz gipfelte. Nun trauen sie sich noch einmal mit einem Online-Mentoring-Programm für Paare. Wird es diesmal funktionieren? Motorsägen Masters, Staffel 2 (SWR) Reality-Show (6 x 30 Min.) Ab 7. November 2024 | in der ARD Mediathek Wenn Kettensägen auf Holz treffen, entsteht meist Lärm, Schweiß und eine Wolke aus Spänen - doch bei den "Motorsägen Masters" wird daraus Kunst. Am 7. November 2024 startet die etwas andere Challenge-Show in der ARD Mediathek: Sechs der besten Motorsägenkünstler:innen Deutschlands stellen ihr Geschick, ihre Kreativität und ihre Ausdauer unter Beweis. Jeden Tag werden die Carver:innen mit einer neuen Aufgabe überrascht, gestellt von prominenten Paten (wie Vanessa Mai, Edin Hasanovic, Pascal Hens, Marie Hoffmann, Michael Kessler oder Nikeata Thompson), die ihre individuellen Ideen beisteuern und für Abwechslung in den kreativen Challenges sorgen. Bad Influencer (SWR) Serie (8 x 20 Min.) Ab 8. November 2024 | in der ARD Mediathek Mal eben die Influencer-Szene aufmischen: Donna wird ohne ihr Zutun zur lächerlichen Trophäe eines Social-Media-Stars. Voller Wut beschließt sie, mit feministischen Anliegen gegenzuhalten. Nur ist es mit Authentizität und Entschlossenheit noch lange nicht getan. Während Donna versucht, das Influencergame zu beeinflussen, verändern die Regeln des Business Donnas Leben. Mit satirischem Zugriff taucht die Serie "Bad Influencer" in die Welt der Influencer:innen, wo "authentisch" zu sein sofort zum Marketingasset wird und selten eindeutig ist, wer das Spiel um Glamour und Fame, Klickzahlen und Aufmerksamkeitsstrategien gerade steuert. Anika Soisson und Lilli Tautfest schrieben die Drehbücher für die Serie, Regie führten Lilli Tautfest und Melanie Waelde. In den Hauptrollen sind Lia von Blarer, Salome Kießling, Lukas Sperber und Nils Hohenhövel zu erleben. Kryptoqueen - Die Jagd (WDR) Dokumentarfilm (45 Min.) Ab 9. November 2024 | in der ARD Mediathek Drei Millionen Anleger:innen hofften auf das schnelle Geld mit der Kryptowährung OneCoin. Doch sie fielen auf ein ausgeklügeltes Betrugssystem herein, ausgedacht von der Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova. Als "Kryptoqueen" ergatterte sie etliche Milliarden Euro. Doch 2017 verschwand sie plötzlich spurlos. Seitdem suchen sie das BKA, FBI und Interpol. Trotzdem gab es von ihr und dem Geld kaum eine Spur. Ruja Ignatova ist heute die meistgesuchte Frau der Welt. Der Film geht der Frage nach: Wo ist Ruja? Wurde sie ermordet? Oder ist sie untergetaucht? Vor kurzem wurde die Suche nach ihr deutlich ausgeweitet, immer wieder gibt es neue Hinweise. Die Jagd nach der "Kryptoqueen" geht weiter. Der gleichnamige Podcast startet am 9. November in der ARD Audiothek. Zeitenwende hautnah. Ein Jahr mit Soldaten (SWR) Dokumentation (60 Min.) Ab 12. November 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 25. November 2024 | Das Erste Yannick hat vor kurzem endlich einen neuen Panzer bekommen. Samira ist Rekrutin - eine von denen, die die Bundeswehr gerade verzweifelt sucht. Andreas steuert ein über 30 Jahre altes Aufklärungsflugzeug entlang der NATO-Ostgrenze. Joachim ist Dozent und soll dafür sorgen, dass die "Zeitenwende" in den Köpfen der Soldaten ankommt. Drei Soldaten und eine Soldatin stehen in Mittelpunkt dieses Films. In einer Zeit, in der die Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts spürbar näher an Deutschland heranrückt. Die vier stehen stellvertretend für die Herausforderungen, die die deutsche Armee derzeit bestehen muss: Die Bundeswehr hat zu wenig Personal, zu wenig Gerät und war viele Jahre lang nicht auf die Art Krieg ausgerichtet, auf die sie sich nun für die Zukunft vorbereiten muss. Der Film spiegelt den dramatischen Umbruch aus der Perspektive derer, die ganz konkret und persönlich die Aufgabe "Landes- und Bündnisverteidigung" schultern müssen. Report München: Die Fahndung - Kommissarin gegen Millionenbetrüger (BR) Dokumentation (30 Min.) Ab 12. November 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 12. November 2024 | 21:45 Uhr | Das Erste Eine junge Münchner Kriminalkommissarin hat sich ein besonders kompliziertes Feld ausgesucht. Sie ermittelt gegen international operierende Clanstrukturen. Diese ergaunern Millionen mit extrem professionellem Telefonbetrug. Die Täter rufen aus Callcentern im Ausland an. Original-Audioaufnahmen machen erlebbar, wie die Täter dabei vorgehen. Die Betroffenen verlieren teilweise mehrere hunderttausend Euro, ihr Erspartes - zurück bleibt häufig nur Scham, auf einen Trick hereingefallen zu sein. Wir begleiten die Kriminalkommissarin bei ihrer Arbeit, wie sie versucht, an die Hinterleute in Osteuropa heranzukommen und treffen Opfer der erfolgreichen Masche. Outlaws - Die wahre Geschichte der Kelly Gang (BR) Spielfilm (118 Min.) Ab 15. November 2024 | für 30 Tage | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 22. November 2024 | 22:50 Uhr | BR Fernsehen Australien, 1867. Der junge Ned Kelly (Orlando Schwerdt) wächst als Sohn eines irischen Ex-Strafgefangen in bitterer Armut auf. Als Ned zwölf Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Wenig später überlässt ihn seine Mutter (Essie Davis) dem Straßenräuber Harry Power (Russell Crowe). Als Erwachsener gründet Ned (jetzt: George MacKay) die "Kelly Gang", die mit ihren Raubzügen die britische Oberschicht in Angst und Schrecken versetzt. Doch Constable Fitzpatrick (Nicholas Hoult) und seine Schergen sind ihnen bereits auf den Fersen ... Weltspiegel Doku: Papua-Neuguinea extrem - Hölle oder Paradies? (NDR) Dokumentation (45 Min.) Ab 17. November 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 17. November 2024 | 18:30 Uhr | Das Erste Papua-Neuguinea ist gefährlich, unberechenbar, exotisch, faszinierend - und furchteinflößend. ARD-Korrespondent Florian Bahrdt und sein Team begeben sich auf eine Reise ans Ende der uns bekannten Welt. Es fallen Schüsse bei Kämpfen verfeindeter Straßengangs, er durchwandert bisher unberührten Regenwald und ist zu Gast bei exotischen Hochzeitskulten, er lässt sich von Buschpilot Andrew zu abenteuerlichen Regionen mitnehmen, die von der Außenwelt abgeschnitten sind, und von Stammeshäuptling Mundiya Kepanga die Naturschätze der Insel zeigen. Immer auf einem schmalen Grat zwischen farbenfroher Feierstimmung und explosiver Gewalt. Denn an jeder Ecke drohen Raubüberfälle und Straßensperren. Warum ist Papua-Neuguinea noch so einzigartig? Warum ist es nicht längst so erfolgreich und "zivilisiert" wie seine asiatischen Nachbarn? Florian Bahrdt sucht mit seinem Team Antworten und darf einen seltenen Blick in versteckte Welten werfen. ARD Wissen: Mein Körper. Meine Brüste (SWR) Dokumentation (45 Min.) Ab 18. November 2024 | in der ARD Mediathek Brüste bekommen viel Aufmerksamkeit - ob gewünscht oder nicht. Für viele sind sie das Sinnbild für Weiblichkeit. Diese Doku eröffnet neue Perspektiven und zeigt die Herausforderungen, die Brüste im Leistungssport mit sich bringen. Sie hinterfragt gesellschaftliche Erwartungen und porträtiert Menschen, die sich ganz bewusst mit ihrem Körper auseinandersetzen, wie eine junge Frau, die sich nach einer Brustentfernung ganz neu kennenlernt. Brüste formen einen Körper - wie formen sie unsere Identität? Jamel - lauter Widerstand (ARD Kultur) Dokumentarfilm (60 Min.) Ab 20. November 2024 | in der ARD Mediathek Jamel, ein 38-Seelen-Dorf im Norden von Mecklenburg-Vorpommern, hat bundesweit den Ruf als "Nazi-Dorf". Mittendrin: das Künstler-Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer. Auf der Suche nach ländlicher Idylle sind sie 2004 in den Ort gezogen, wo sie auf rechtsextreme Denkart und Ablehnung bis hin zur Bedrohung treffen. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des Ehepaars, das schnell beschließt: "Wenn du hier bestehen willst, musst du an die Öffentlichkeit". Sie gründen 2007 das Musikfestival "Jamel rockt den Förster", das mittlerweile jährlich mehr als 3.000 Besucher:innen in das kleine Dorf lockt. Als 2015 ein Brandanschlag auf die Scheune der Lohmeyers verübt wird, bedeutet das einen Wendepunkt für das bis dahin eher kleine und lokale Festival: Es erhält Unterstützung von der Speerspitze der deutschen Musikszene. Erst treten die Toten Hosen dort auf, dann folgen Bands und Künstler:innen wie Beatsteaks, Kraftklub, Samy Deluxe, Die Ärzte, Casper, Marteria, Juli, Sportfreunde Stiller, Herbert Grönemeyer, die Fantastischen Vier, Element of Crime, Olli Schulz und viele mehr. Autor und Filmemacher Martin Groß begleitet die Familie Lohmeyer und ihr Festival seit 2015 mit der Kamera. Veronika - Zeugen aus dem Jenseits (ARD Degeto) Mystery-Serie (8 x 45 Min.) Ab 22. November 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 22. November 2024 | 00:20 Uhr | Das Erste Das spurlose Verschwinden einer Ausreißerin, der tödliche Unfall eines Neunjährigen und ein erschütternder Teenagerinnenmord in nur wenigen Jahren - doch in einem nordschwedischen Provinzstädtchen denkt niemand an einen Zusammenhang. Erst als sich die Opfer auf übernatürliche Weise ins Bewusstsein einer Polizistin rufen, beginnt ein mysteriöser Kriminalfall, der weitere Verbrechen aus der Vergangenheit ans Licht bringt. Die achtteilige Nordic-Noir-Mysteryserie der Autorinnen Katja Juras und Anna Ströman Lindblom verbindet Suspense, Psychothriller und Drama zu einem unwiderstehlichen Spannungssog. Als starke, aber abgründige Titelheldin steht Alexandra Rapaport im Zentrum eines Rätsels, das sie seit ihrer Kindheit begleitet. Undercover in Saudi Arabien (WDR) Dokumentation (45 Min.) Ab 24. November 2024 | in der ARD Mediathek Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 wird wohl von Saudi-Arabien ausgetragen. Das Land ist der einzige Bewerber. Der umstrittene Herrscher des Königreichs, Kronprinz Mohammed bin Salman, gibt Billionen aus, um sein Land und sein internationales Image zu verändern. Große Events, spektakuläre Gebäude und Stadien, sogar eine 170 Kilometer lange Stadt soll entstehen. Kritik an der Politik des Herrschers ist nicht gewünscht. Mit großem persönlichen Risiko geht eine Journalistin Undercover ins Land und entdeckt hinter der schillernden Fassade auch eine dunkle Seite. Sie berichtet von Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen und trifft Arbeiter, die ihr von sklavenähnlichen Bedingungen bei Großbauprojekten erzählen. My Song, Our History (NDR) Doku-Serie (3 x 30 Min.) Ab 23. November 2024 | in der ARD Mediathek Songs schreiben ist wie Therapie. In ihrer Musik verarbeiten Künstler:innen daher oft biografische Erlebnisse. Manchmal kreuzen sich diese Erlebnisse mit den großen, zeitgeschichtlichen Momenten der Bundesrepublik. Davon will "My Song, Our History" erzählen. Die Doku-Serie beleuchtet entlang von Künstlerbiografien die großen und kleinen, bewegenden und schmerzhaften Momente der deutschen Geschichte. Songs von bekannten Artists wie Fehlfarben, Jennifer Weist und Eko Fresh werden so zu Türöffnern für emotionale Begegnungen. ARD Wissen: Mein Körper. Meine Vulva - Warum so tabu? (SWR) Dokumentation (45 Min.) Ab 26. November 2024 | in der ARD Mediathek Schamlippen, Schamhügel - schon die Begriffe zeigen, wie tabu die Vulva ist. Warum wissen wir so wenig über das äußere weibliche Genital? Und wie wirkt sich das auf Sexleben, Gesundheit und Selbstbild aus? Der Film holt die Vulva aus dem Schambereich. Mit starken Bildern, feinfühlig und authentisch erzählt er die berührenden Geschichten von drei mutigen jungen Frauen, die auf ihre ganz persönliche Weise die Vulva zurückerobern. ARD Crime Time: Warum verbrannte Oury Jalloh? (WDR) True-Crime-Serie (6 x 30 Min.) Ab 27. November 2024 | in der ARD Mediathek Für die einen ist der Fall ein unfassbarer Polizei- und Justizskandal, für die anderen eine gewaltige Verschwörungstheorie. Was geschah am 7. Januar 2005 im Polizeirevier Dessau? Fest steht nur: Um 12:20 Uhr findet die Feuerwehr einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Mann in Zelle Nr. 5. - Oury Jalloh. Seither sorgt der Tod des Asylbewerbers aus Sierra Leone für Entsetzen und Diskussionen. Kann es sein, dass Oury Jalloh von Polizisten getötet wurde? Oder hat er das Feuer selbst gelegt? Der Asylbewerber war am Morgen des 7. Januar 2005 von Dessauer Streifenpolizisten aufgegriffen worden. Wenige Stunden später verbrannte er in einer Arrestzelle, nachdem er gefesselt und auf einer Matratze fixiert worden war. Jahrelang hatte die Polizei in Dessau zu dem Fall geschwiegen. Erstmals spricht jetzt ein leitender Beamter des Reviers. Zu Wort kommen auch Freunde und Familienmitglieder von Oury Jalloh, Rechtsmediziner, Staatsanwälte und der Einsatzleiter der Feuerwehr. Let's talk about Porn (RBB) Dokuserie (3 x 30 Min.) Ab 30. November 2024 | in der ARD Mediathek Porno ist Alltagskonsumgut, seit Social Media mehr denn je: Die Deutschen gucken besonders häufig. Das heißt noch lange nicht, dass die Nutzer und Nutzerinnen viel darüber wissen, geschweige denn, dass sie darüber reden. Woher kommen Pornos überhaupt? Wie funktioniert die Branche? Wie sehen Marktlogik, Geldflüsse, Produktionsbedingungen aus? Und welche Rolle spielen Frauen in der Pornoindustrie? Die Berlinerin Jolee Love ist eine der Erfolgreichsten in Deutschlands Pornobranche. Sie lässt sich bei der Arbeit dokumentarisch begleiten und spricht offen über ihren Beruf. Mit 35 muss sie nun entscheiden, ob sie als Darstellerin weitermacht. Die Serie blickt aus weiblicher Sicht hinter die Kulissen einer Industrie, um die sich Mythen ranken und die noch immer von Tabus geprägt ist. "Let's talk about Porn" ist eine Serie mit einem enthüllenden, aber keinesfalls voyeuristischen Erzählansatz, basierend auf einer journalistischen Recherche.

