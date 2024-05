ARD Mediathek

Christian Streich - Ende einer Ära

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Doku über bewegende Jahre einer außergewöhnlichen Trainerpersönlichkeit / Ab 19. Mai in der ARD Mediathek und am 1. Juni 2024 um 19:10 Uhr im Ersten

Schluss, Aus, vorbei: Die reguläre Spielzeit des Trainers Christian Streich beim Fußballbundesligist SC Freiburg ist zu Ende und es gibt keine Verlängerung. "Christian Streich - Ende einer Ära" ist eine 45-minütige Dokumentation über die bewegenden Jahre einer außergewöhnlichen Trainerpersönlichkeit. Ab Samstag, 19. Mai 2024 in der ARD Mediathek abrufbar und am Samstag, 1. Juni, im Ersten zu sehen.

Ende einer Ära

Christian Streich hört als Trainer des SC Freiburg auf. Das Ende einer Ära nach zwölfeinhalb Jahren. Die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind riesig. Die Breisgauer:innen verlieren das Gesicht ihres Vereins, der deutsche Fußball eine seiner charismatischsten Figuren. Streich ist Fußballlehrer und Welterklärer. Er ist ein Unikum. Emotional an der Seitenlinie, gesellschaftspolitisch am Mikrofon.

Christian Streich - Trainerlegende mit Haltung

Als Streich den Verein Ende Dezember 2012 übernahm, stand der SC Freiburg auf dem letzten Tabellenplatz. Er schaffte den Klassenverbleib und hielt den Verein bis heute fast ausnahmslos in der Bundesliga. Kaum ein Trainer hat es so gut verstanden, Talente aus der eigenen Jugend so zu fördern, dass sie den Sprung in die höchste Spielklasse schafften, viele Spieler entwickelten sich gar zum Nationalspieler. Er hat aber auch polarisiert, Ecken und Kanten gezeigt, stets seine Meinung kundgetan.

Wegbegleiter berichten

Fußball-Funktionär Rudi Völler, Fußball-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der Ex-Freiburger SC-Spieler Nils Petersen, Ex-Nationaltrainer Joachim Löw und Christian Streich selbst erzählen über Streichs bewegende Jahre beim Schwarzwälder Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. "Christian Streich - Ende einer Ära" ist ein Film von Claus-Peter Hufer und Kira Rutkowski über eine außergewöhnliche Trainerpersönlichkeit.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/christian-streich-ende-einer-ära

Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell