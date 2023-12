ARD Mediathek

"Hiphop - Made in Germany"

Doku-Serie in 4 Folgen - ab 23. Januar 2024 in der ARD Mediathek

"Hiphop - Made in Germany" erzählt in vier Folgen, wie sich der deutsche Hiphop in den letzten 40 Jahren entwickelte - und dabei unsere Gesellschaft spiegelt und kommentiert: Ob Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, ob Mauerfall oder Corona-Krise: Deutschrap reagiert auf Ereignisse, nimmt den Zeitgeist auf, kritisiert und polarisiert. Von den 80ern bis heute, von Heidelberg in die Metropolen unseres Landes, von Kohl bis Scholz - eine packende und intensive Betrachtung deutscher Gesellschaft durch die Brille des Hiphops. U. a. mit Eko Fresh, Liz, Smudo, Eunique, Ali Bumaye, Ebow, Denyo, König Boris, Toni-L., Kitty Kat, T-Low, Gregor Gysi, Michel Friedman.

Die Dokuserie "Hiphop - Made in Germany" setzt das Element des Roadmovies ins Zentrum der Erzählung. Die Bühne ist ein alter Mercedes, die deutsche Geschichte ist das Navi, die Hip-Hop-Kultur ist das Benzin. Am Lenkrad sitzen Rap-Legenden, Newcomer:innen und Szene-Größen des Landes. Die Fahrgemeinschaften reisen durch die Hip-Hop-History und reflektieren parallel die deutsche Geschichte sowie ihre eigene Vergangenheit im Rückspiegel.

Eine Serie von Anne Breer, Thorsten Ernst, Negar Ghalamzan, Christopher Kaufmann, Banu Kepenek, Onur Kepenek, Max Rainer & Nele Thumser. Eine Produktion der Gebrüder Beetz Filmproduktion in Koproduktion mit dem NDR und dem SWR - gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

Die Redaktion haben Domenica Berger, Florian Müller und Timo Großpietsch (NDR) sowie Maryam Bonakdar (SWR).

Die Folgen im Einzelnen:

Folge 1: 80er: Heidelberg, alte Mauern und neuer Sound

Folge 2: 90er: Hamburg, Kommerz und Realness

Folge 3: 2000er: Berlin, Hartz und Härte

Folge 4: 2010 - bis heute: Frankfurt, Cash und Role Models

