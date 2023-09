ARD Mediathek

FIRST STEPS - Der Deutsche Nachwuchspreis 2023: Livestream in der ARD Mediathek

Mainz (ots)

Ausgezeichnete Filme und Serien in der ARD Mediathek und im BR Fernsehen Am 8. Oktober 2023 findet die Verleihung des renommierten Deutschen Nachwuchspreises FIRST STEPS im Theater des Westens in Berlin statt. Die Verleihung wird ab 19:00 live in der ARD Mediathek gestreamt. Die Federführung liegt beim BR. Unter den diesjährigen FIRST STEPS Nominierungen sind auch die BR-Koproduktionen "Der Rückweg" in der Kategorie Kurzfilm und "Was wir wollen" für den Götz-George-Nachwuchspreis. Ebenso die SWR/ARTE-Koproduktion "Elaha", für den Götz-George-Nachwuchspreis und den Big Audience Award, die SWR-Koproduktion "A Calling. From The Desert. To the Sea" in der Kategorie Kurzfilm und für den NO FEAR Award sowie die rbb-Koproduktion "Die Brautentführung" ("El Secuestro de la Novia") in der Kategorie Mittellanger Spielfilm. Außerdem sind zahlreiche ausgezeichnete und nominierte BR-, MDR- und WDR-Koproduktionen der vergangenen FIRST STEPS Awards in der ARD Mediathek abrufbar. Das BR Fernsehen strahlt diese Filme zudem am 30. September, 4. und 7. Oktober aus. Alle Filme in der ARD Mediathek und im BR Fernsehen im Überblick: "Automotive" (BR) Nominierung FIRST STEPS Award 2020 in der Kategorie Dokumentarfilm ARD Mediathek: nach Ausstrahlung bis 31. Oktober 2023 BR Fernsehen: Samstag, 30. September 2023, 2.30 Uhr Dokumentarfilm, D 2020 Regie: Jonas Heldt "Out of Place" (BR) Auszeichnung FIRST STEPS Award 2019 in der Kategorie Dokumentarfilm ARD Mediathek: ab sofort bis 24. September 2025 BR Fernsehen: Samstag, 30. September 2023, 3.45 Uhr Dokumentarfilm, D/RO 2018 Regie und Drehbuch: Friederike Güssefeld "Blei" (BR) Nominierung FIRST STEPS in der Kategorie NO FEAR Award ARD Mediathek: ab sofort bis 27. September 2025 BR Fernsehen: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 2.20 Uhr Kurzfilm, D 2018 Regie und Drehbuch: Benjamin Leichtenstern "Hörst du, Mutter?" (BR) Auszeichnung FIRST STEPS Award 2019 in der Kategorie Kurz- und Animationsfilm ARD Mediathek: ab sofort bis 27. September 2025 BR Fernsehen: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 2.50 Uhr Kurzfilm, D 2019 Regie und Drehbuch: Tuna Kaptan "I AM" (BR) Nominierung FIRST STEPS Award 2021 in der Kategorie Mittellanger Spielfilm und Nominierung in der Kategorie Götz-George-Nachwuchspreis ARD Mediathek: ab sofort bis 27. September 2025 BR Fernsehen: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 3.10 Uhr Kurzfilm, D 2020 Regie: Jerry Hoffmann Drehbuch: Florens Huhn "Alles ist gut" (BR) Nominierung FIRST STEPS Award 2019 in Kategorie Abendfüllender Spielfilm und Nominierung in der Kategorie NO FEAR Award 2019 ARD Mediathek: ab 1. Oktober 2023 bis 1. Oktober 2025 BR Fernsehen: Samstag, 7. Oktober 2023, 2.30 Uhr Spielfilm, D 2017 Regie und Drehbuch: Eva Trobisch "Limbo" (BR) Nominierung FIRST STEPS 2019 in der Kategorie Michael-Ballhaus-Preis ARD Mediathek: ab 1. Oktober 2023 bis 1. Oktober 2025 BR Fernsehen: Samstag, 7. Oktober 2023, 3.55 Uhr Spielfilm, D, 2019 Drehbuch: Anil Kizilbuga Regie: Tim Dünschede "Bulldog" (BR) Nominierung FIRST STEPS Award 2021 in der Kategorie in der Kategorie Abendfüllender Spielfilm ARD Mediathek: ab sofort bis 20. Dezember 2023 ONE: Montag, 9. Oktober 2023, 20.15 Uhr Spielfilm, D, 2020 Drehbuch und Regie: André Szardenings "früher oder später" (BR) Auszeichnung FIRST STEPS Award 2018 in der Kategorie NO FEAR Award ARD Mediathek: ab sofort bis 31. Oktober 2023 BR Fernsehen: Mittwoch, 25. Oktober 2023, ab 22.45 Uhr, alle vier Folgen am Stück Dokumentarfilm, D, 2018 Drehbuch und Regie: Pauline Ronneberg "Interstate 8" (MDR) Auszeichnung FIRST STEPS Award 2020 in der Kategorie Kurz- und Animationsfilm ARD Mediathek: ab sofort bis 19. Dezember 2023 Kurzfilm, D 2019 Regie und Drehbuch: Anne Thieme "1986" (WDR) Auszeichnung FIRST STEPS Award 2019 in der Kategorie NO FEAR Award und Nominierung in der Kategorie Abendfüllender Spielfilm ARD Mediathek: vom 8. bis 31. Oktober 2023 Regie und Drehbuch: Lothar Herzog Spielfilm, D, 2019

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell