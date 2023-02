ARD Mediathek

"Thunder in My Heart" ab 24.2. in der ARD Mediathek

Schwedische Coming-of-Age-Serie zum ersten Mal in Deutschland zu sehen

Ein bisschen mehr Party und ein bisschen weniger Komplikationen hatte die 22-jährige Sigge sich für ihr erwachsenes Leben schon vorgestellt. Immerhin hat sie ihre engen Freunde Antonia und Sam an ihrer Seite, die in der schwedischen Coming-of-Age-Serie "Thunder in My Heart" gemeinsam den Platz im Leben suchen. Beschwingt, mit ernsten Untertönen und voll Zuneigung für die Figuren begleitet "Thunder in My Heart" Sigge und ihre Freunde bei ihrem Balanceakt zwischen Unbekümmertheit, dem Wunsch nach Geborgenheit und der Übernahme von Verantwortung. Die 8 x 30 Minuten der Dramedy sind ab 24. Februar sowohl in deutscher Fassung als auch im Original mit deutschen Untertiteln in der ARD Mediathek zu sehen.

Gute Freunde

Mit 22 ist Sigrid, die Sigge genannt wird, glücklich über ihre eigene Wohnung, will Feiern, Sex, Abhängen mit ihren Freunden Sam und Antonia. Doch die Abnabelung von den Familienangelegenheiten fällt gar nicht so leicht. Ihre Mutter Annika braucht Sigge bei den Vorbereitungen zur Scheidung, der kleine Bruder zum Einschlafen und der zwischen Verantwortungslosigkeit und Kontrollsucht schwankende Vater Stefan drängt sich nicht nur immer wieder in Sigges Leben, sondern macht sich auch mit ihren Ersparnissen davon. Sigge, Sam und Antonia balancieren zwischen Beziehungs- und Familienproblemen, während die neuen Gefühle, die sich in die Freundschaft von Sam und Sigge mischen, das Leben nicht nur aufregender, sondern auch komplizierter machen. Bei aller Offenheit zwischen den dreien erfahren sie, dass große Vertrautheit nicht unbedingt bedeutet, sich alles sagen zu können. Und dass man sich auch mit Anfang 20 oft wie ein verlorenes Kind und nicht wie eine starke Erwachsene fühlt.

Idee und Buch: Amy Deasismont

Die Hauptrolle in "Thunder in My Heart" spielt Amy Deasismont, die auch die Idee zu der Dramedy hatte und die Drehbücher schrieb. Sie wurde für ihre Darstellung 2021, im Veröffentlichungsjahr der Serie, mit dem schwedischen Fernsehpreis Kristallen ausgezeichnet. An ihrer Seite sind Alexander Abdallah und Julia Lyskova Juhlin als ihre Freunde Sam und Antonia zu sehen, außerdem spielen Max Ulveson, Gustaf Hammarsten, Helen Sjöholm, Benjamin Shaps, Malin Persson u.v.a. Regie führten Anders Hazelius, Sanna Lenken und bei zwei Folgen auch Amy Deasismont. "Thunder in My Heart" ist eine Produktion von der BR-F in Koproduktion mit Viaplay und Film Capital Stockholm.

In der ARD Mediathek ab 24.2.2023 verfügbar.

Ausstrahlung im SWR Fernsehen: jeweils vier Folgen am 22.2. ab 3:15 Uhr und am 23.2.2023 ab 1:45 Uhr

Akkreditierte Journalisten können sich die ersten vier Folgen der Serie in der synchronisierten Fassung im Presse-Vorführraum unter https://presse.daserste.de anschauen. Weitere Folgen oder die originale Fassung auf Anfrage.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/thunder-in-my-heart

