Erfolgreichster Start einer Mediathekserie: "ASBEST" von Kida Khodr Ramadan überzeugt Millionenpublikum in der ARD Mediathek

Am 20. Januar 2023 startete die fünfteilige Serie "ASBEST" von Regisseur Kida Khodr Ramadan in der ARD Mediathek und begeistert bereits am ersten Wochenende das Streaming-Publikum: Mit fast 3 Millionen Abrufen legt die Serie den erfolgreichsten Start einer Mediathekserie in der ARD Mediathek hin.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto: "Wir sind überwältigt und unheimlich stolz, dass ASBEST gleich am ersten Wochenende ein Millionenpublikum in der ARD Mediathek begeistert hat. Spannungsgeladen und mit einem herausragenden Cast ist die Serie das perfekte Programm für alle Serienjunkies und zeigt eindrucksvoll die programmliche Spannbreite, die die ARD Mediathek zu bieten hat. Unser Dank gilt allen Beteiligten vor und hinter der Kamera für ihre großartige Leistung, ohne die dieser unglaubliche Erfolg nicht möglich gewesen wäre!"

"ASBEST" ist eine Produktion der Pantaleon Films GmbH im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzenten sind Dan Maag, Frank Kusche, Patrick Zorer und Marco Beckmann. Die Redaktion der Serie verantworten Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto). Die Serie wurde gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

