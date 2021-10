SWR: Hanns-Josef Ortheil zum 70. Geburtstag -"lesenswert extra"

ARD Mediathek

Hanns-Josef Ortheil, einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands, feiert am 5. November 2021 seinen 70. Geburtstag. Die SWR Literatursendung "lesenswert" war vorab bei ihm zu Besuch im Westerwald. Im Film von Alexander Wasner stellt Hanns-Josef Ortheilseine Anfänge vor - von Manuskripten der Kindheit bis zu den obsessiven täglichen Schreibpraktiken. Er spricht über den Umgang mit seiner schweren Erkrankung - und deren Auswirkungen auf sein Schreiben. Zu sehen in "lesenswert extra" am Donnerstag, 4. November 2021, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen - und bereits ab 2. November, 12 Uhr in der ARD Mediathek und auf www.SWR.de/lesenswert; "lesenswert" ist nach Ausstrahlung mindestens ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar.

Der Weg zurück ins Schreiben

Im Westerwald lernte Ortheil schreiben - in einer Familie, die vom Krieg tief traumatisiert war. Das Schreiben wurde zur täglichen Übung. 70 Bücher hat er veröffentlicht, bis eine schwere Herzerkrankung zu einer Zäsur führte. Seine Hand versagte den Dienst - eine Katastrophe für einen Autor. Für Hanns-Josef Ortheil ganz besonders, denn er schreibt alle seine Bücher mit der Hand vor. Und außerdem Kalender, Tagebücher, Notizen, Skizzenbücher, Blogs. Den Grundstock seines Schreibens legte sein Vater in der Kindheit: Die Mutter hatte nach dem Tod von vier Söhnen tief traumatisiert das Sprechen aufgegeben. Als Hanns-Josef Ortheil als fünftes Kind überlebte, lernte er erst schreiben und Klavier spielen, dann sprechen. Um wieder zu Kräften zu kommen, zog sich der in Stuttgart lebende Autor in das Elternhaus in Wissen/Sieg, südlich von Köln zurück. Dort steht bis heute eine Jagdhütte, in der er als Kind, neben dem Vater sitzend, erstaunlich reife erste Texte schrieb. Aus diesen Übungen entwickelte sich später das Schreibtraining, mit dem er in Hildesheim viele bekannte deutsche Autor:innen ausbildete.

"lesenswert extra: 'Ich bin immer noch das Kind, das schreibt.' Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil wird 70" am Donnerstag, 4. November, 23:15 Uhr, SWR Fernsehen - bereits ab 2. November online verfügbar

