Wir alle denken. Jeden Tag. Bis zu 90.000 Gedanken. Was wir denken, bestimmt unseren Alltag. Wir können durch unsere Gedanken unsere Emotionen steuern. Was aber ist möglich, wenn viele Menschen zur selben Zeit bewusst dasselbe denken?

Tobias Roese ist Keynotespeaker, Coach und Autor. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der 47-Jährige mit der Kraft der Gedanken. Bereits mit 20 Jahren sprach er vor rund 3.500 Menschen. Es folgten Fernsehauftritte und Radiointerviews. Neben dem Deutschen Bundestag zählen auch prominente Schauspieler und Milliardäre zu Roeses Kundenkreis. Er veröffentlichte 6 Bücher und wurde zum Bestseller-Autor. Sein aktuelles Buch "Veränderung beginnt im Kopf" erscheint in diesen Tagen auf dem Literaturmarkt. Tobias Roese gilt als einer der führenden Experten zum Thema Mindset im deutschsprachigen Raum. Er sagt: "Gewonnen wird im Kopf. Deine Gedanken bestimmen Deine Ergebnisse. Das Beste daran ist, dass wir selbst bestimmen können, was wir denken. Jedoch tun dies die wenigsten Menschen."

Der ehemalige Hochleistungssportler Roese gewann insgesamt 13 Medaillen bei deutschen Meisterschaften und war Mitglied der Leichtathletik-Nationalmannschaft. Schon früh wusste er, dass seine Leistungen das Ergebnis seiner Gedanken waren. Diese Steuerung des Unterbewusstseins vermittelt er heute als Coach seinen Kunden. Doch Roese fasziniert ein weitergehendes Phänomen: Er nennt es mukomind© - das mutuell-kollektive Mindsetting. Schon früh beschäftigte ihn die Frage, warum Fußballclubs im heimischen Stadion meist stärker sind als bei Auswärtsspielen? Roeses Antwort ist einfach: "Weil viele Menschen im Stadion genau das denken. Es ist die Kraft der kollektiven Gedanken. Wenn jeder Gedanke Einfluss auf die Gestaltung der Außenwelt hat, dann haben viele (gleiche) Gedanken entsprechend viel Einfluss auf die äußeren Ergebnisse." so Roese. Was nun, wenn wir uns diese Erkenntnisse bewusst zu Nutze machen? Oder ist das vielleicht längst der Fall? Tobias Roese ist davon überzeugt: "Gruppen wie Pegida, Querdenker, Letzte Generation, Reichsbürger, aber auch Genderfans sind jeweils absolute Minderheiten, sehen sich aber stets im Recht und greifen zu wenig demokratischen Mitteln, um ihre Ansichten der Mehrheit aufdrängen zu wollen. Hier handelt es sich um Gedankenkonstrukte, mit denen die Gedankenwelt anderer manipuliert wird. Dies kann auch durch äußere Einflüsse geschehen, wie zum Bespiel Luftverschmutzung, Fast Food, Zucker, Alkohol aber auch Computer Spiele und Social Media. Diejenigen, die um die kollektive Kraft der Gedanken wissen, können dies auch missbräuchlich einsetzen." so Roese.

Tobias Roese hat ein einzigartiges Programm für das mutuell-kollektive Mindsetting erstellt.

Dass durch Gedanken die Außenwelt verändert werden kann, ist in der Quantenphysik weitreichend bekannt. So lassen sich Gedanken auch elektromagnetisch messen. Einige Theorien und Interpretationen in der Quantenphysik, wie zum Beispiel die Kopenhagener Deutung, haben gezeigt, dass Beobachtungen und Messungen das Verhalten von Materie beeinflussen können. Wissenschaftler fanden zudem heraus, dass unsere Gedanken eine Rolle bei der Realisierung von bestimmten Ereignissen spielen.

"Um als Individuum glücklich sein zu können, müssen wir als Herdentiere in der Gemeinschaft Hand in Hand an einem Strang ziehen. Ob in der Sportmannschaft, in Unternehmen oder in der Gesellschaft." sagt Bestseller-Autor Tobias Roese. Das zeigt der Experte auch in seinen Seminaren für Unternehmen: Teamspirit und Gedankenkollektive sind der Schlüssel für erfolgreiche Ergebnisse.

