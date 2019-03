GROHE AG

Jeder Tropfen zählt - nicht nur am Weltwassertag: GROHE Innovationen unterstützen nachhaltiges Wassermanagement

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

- Nachhaltiger Umgang mit Wasser spielt zentrale Rolle im Entwicklungs- und Innovationsprozess - Wassersysteme und Filterarmaturen für nachhaltigen und sicheren Wassergenuss - Digitalisierung ermöglicht intelligentes und nachhaltiges Wassermanagement

Für GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, ist Wasser nicht nur eine Quelle der Freude, sondern auch eine besonders schützenswerte und knappe Ressource. Zugang zu sauberem Trinkwasser ist global betrachtet keine Selbstverständlichkeit, was angesichts der guten Wasserversorgung der westlichen Industrieländer oftmals in den Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung tritt. Daran erinnern die Vereinten Nationen jährlich am 22. März mit dem Weltwassertag, der in diesem Jahr unter dem Motto "Niemand zurücklassen - Wasser und Sanitärversorgung für alle" steht.

Nachhaltiger Umgang mit Wasser ist fester Bestandteil der Marke GROHE

Als ein weltweit führender Hersteller von Sanitärarmaturen hat GROHE die Mission, intelligente Technologien zu entwickeln, die Menschen einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Wasser ermöglichen. Das Anliegen des Weltwassertages bezüglich Verfügbarkeit und nachhaltiger Bewirtschaftung von Wasser findet sich als fester Bestandteil in den Nachhaltigkeitszielen der Marke GROHE wieder. "Es ist das Ziel von GROHE, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Nutzern einen sicheren, verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen Wasser und Energie ermöglichen. Zudem streben wir ständig danach, Ressourcen inner- und außerhalb unserer Betriebsabläufe zu schonen", sagte Thomas Fuhr, Executive Director Operations bei GROHE und auf Vorstandsebene verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit.

Wassersysteme für ein nachhaltiges Wassererlebnis ohne Plastik

Das Wassersystem GROHE Blue Home bietet wohlschmeckendes, gefiltertes und auf die optimale Trinktemperatur gekühltes Wasser in den Varianten still, medium und sprudelnd direkt aus der Küchenarmatur. Komfort und Genuss lassen sich elegant und nachhaltig verbinden: Zeitraubende Wassereinkäufe, lästiges Kistenschleppen oder Einwegplastikflaschen gehören so der Vergangenheit an. Eine vierköpfige Familie vermeidet mit GROHE Blue im Schnitt 600 Plastikflaschen pro Jahr, wodurch auch die Umwelt profitiert: Der CO2-Verbrauch reduziert sich um rund 61 Prozent gegenüber Flaschenwasser und es fällt weniger Plastik- und Verpackungsabfall an.

Filterarmaturen für weltweit sicheren Wassergenuss aus dem Wasserhahn

Während es in vielen Regionen der Welt eine Frage des Geschmacks ist, gibt es ebenso Länder, in denen Leitungswasser aus Gründen unzureichender Wasserqualität nicht ohne Weiteres für alle Zwecke genutzt werden kann. Daher ersetzt Flaschenwasser nicht selten verfügbares Leitungswasser, wenn es um die alltägliche Nutzung in der Küche geht. GROHE Blue Pure Filterarmaturen bieten modernste Filtertechnik der Marke BWT, die in zwei erhältlichen Ausführungen für ein Maximum an Geschmack und Sicherheit aus der Armatur sorgen. In der Ultrasafe Ausführung werden Chlor, Biozide, Pestizide und Bakterien erfasst, wodurch in Regionen mit schlechter Wasserqualität zuvor nicht trinkbares Wasser trinkbar gemacht wird. GROHE Blue Pure ermöglicht so ohne Einschränkungen in jeder Küche oder jedem Badezimmer für alle Anwendungen die bedenkenlose Nutzung von Leitungswasser aus offiziellen Versorgungsnetzen.

Intelligentes Wassermanagement für umsichtige Wassernutzung

Mit dem intelligenten Wassersicherheitssystem GROHE Sense und Sense Guard hat GROHE den Grundstein für ein smartes Wassersicherheits- und Wassermanagementsystem gelegt. Eine bahnbrechende Neuerung wird zukünftig sein, dass auch der Wasserverbrauch eines Hauses oder einer Wohnung genau nachvollziehbar ist und Kunden mit Eingabe ihrer Wasser- und Energiepreise eine konkrete Aufstellung ihrer Kosten erhalten. Dies sorgt nicht nur für eine vollständige Kontrolle über die wertvolle Ressource Wasser, sondern bietet auch die Möglichkeit, das eigene Nutzungsverhalten anzupassen und bewusster mit Wasser umzugehen. So kümmert sich die Marke GROHE nicht nur um die schonende Nutzung von Wasser, sondern bietet Kunden darüber hinaus auch die Möglichkeit, über digitalisierte Produkteigenschaften bewusste Entscheidungen im täglichen Umgang mit der kostbaren Ressource zu treffen.

[1] Carbon Footprint Studie der Georg-August-Universität Göttingen zu GROHE Blue (2013)

Weitere Informationen zu GROHEs Nachhaltigkeitsengagement unter www.grohe.de/nachhaltigkeit

Pressekontakt:

GROHE

Feldmühleplatz 15

40545 Düsseldorf

Telefon: +49(0)211/9130-3030

www.grohe.com



MEDIENKONTAKT

Tim Pelargus

PR & Communications Manager

E-Mail: media@grohe.com

Original-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuell