Deutschlands vielleicht schnellste Spielshow ist bei Sport1 gestartet

Neu auf Sport 1! Seit dem 12. Januar ist die interaktive Spielshow "CASH FLASH" bei Sport1 auf Sendung, bei der die Kandidaten direkt aus den Reihen der Zuschauer kommen. Als Game Master fungiert u.a. die TV-Moderatorin Katjuschka Altmann, der aus "Prince Charming" bekannte deutsche Fernsehdarsteller Aaron Königs, sowie die Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin Sabine Pfeiffer und Ulli Potofski, deutsche Sportmoderator- und Kommentator-Legende. Darüber hinaus konnte mit Jasmin Herren - Fernsehdarstellerin und Schlagersängerin gewonnen werden.

Rasant, spannend und vor allem abwechslungsreich - so präsentiert sich seit dem 12. Januar auf Sport 1 "CASH FLASH - die schnelle Spielshow". Anders als bei traditionellen TV-Spielshows, treten hier nicht Kandidaten oder Promis im Studio gegeneinander an, sondern der Zuschauer wird zum Spielentscheider oder Konkurrenten, dabei müssen sie die unterschiedlichsten Herausforderungen bewältigen:

- Was ist richtig, was ist falsch?

- Beschreibt der Begriff einen Berg oder ein Essen?

- Wie viele sind es?

- Findest du den Schatz?

- Malen und Raten

- Ich deck für dich auf

- und vieles mehr

Als Belohnung für die Gewinner winken Geld und Sachpreise. Die Mischung aus kurzweiligen Spielen, der Möglichkeit live an der Sendung teilzunehmen und ein attraktives Moderatorenteam machen "CASH FLASH" zu einer einmaligen, neuartigen Show im deutschen Fernsehen. Die Teilnahme erfolgt ganz einfach über Anruf und per SMS. Um die Spannung und den Unterhaltungswert hoch zu halten, sind die Spiele in dieser schnellen Spielshow kurz und einfach gehalten. Zudem bietet dies möglichst vielen Zuschauern die Chance teilzunehmen.

Als Game Master führen unter anderem Katjuschka Altmann ("Sat1. - Das Magazin", Pro7 "taff" und "Galileo") sowie Aaron Königs ("Prince Charming", "Promi Big Brother 2020") durch das Programm.

Als weitere ModeratorInnen kommen Sabine Pfeiffer ("Unter Uns", "Lindenstraße"), die Sportmoderator- und Kommentator-Legende Ulli Potofski und Jasmin Herren zum Einsatz.

Durch die große Auswahl verschiedenster ModeratorInnen, die schnellen und unterschiedlichen Spiele und die attraktiven Gewinnpreise bietet "CASH FLASH" den Zuschauern einen hohen Unterhaltungswert.

Seit dem 12. Januar 2021 kommt "CASH FLASH - die schnelle Spielshow" jeden Werktag von Montag bis Freitag um 12:00 Uhr eine Stunde live ins Wohnzimmer der Sport1-Zuschauer. Weitere Informationen zur neuen, vielleicht schnellsten Spielshow Deutschlands - "CASH FLASH" - finden sich unter www.cash-flash.de; https://youtube.com/channel/UC4zNNVHYy4uZMgPjz2F3uiw; https://www.instagram.com/cashflashquiz/!

