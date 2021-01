Schlagerhotel

Wolfgang Petry - geschlagen!

Angela Henn & Dennis Klak mit "der wohl wirklich längsten Single der Welt"

Fürth am Berg (ots)

Debütalbum "Typisch, dieses verrückte Paar" von Angela Henn und Dennis Klak noch vor Eröffnung von Deutschlands erstem Schlagerhotel veröffentlicht

Das Schlagerduo Angela Henn und Dennis Klak werden nicht müde, ihre Schlager-Leidenschaft stets auf ein neues Level zu heben. So steht ihr Debütalbum "Typisch, dieses verrückte Paar" in den Startlöchern und die Eröffnung von Deutschlands erstem Schlagerhotel in Fürth am Berg auf dem Programm. Da der Umbau des bestehenden Hotels in Eigenregie noch reichlich Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt und Fans schon lange auf ein Album hoffen, versüßen Angela Henn & Dennis Klak diesen die Wartezeit und bringen vorab ihr Debütalbum auf den Weg.

Debütalbum zieht alle Register

Nicht nur privat, auch beruflich sind Angela Henn und Dennis Klak ein Traumpaar. Klar, dass sich das auch in ihrem Debütalbum widerspiegelt. Hierfür haben die Vollblut-Musiker sage und schreibe 3 CDs aufgenommen.

Mit CD 1 laden sie ein, zu neuen Songs mit neuen Remixen das Tanzbein zu schwingen. CD 2 ist eine Sammlung vergangener Evergreens mit einem Best-of an Remixen. Dies ergänzt eine Kollektion komplett neu produzierter Remixe, die beliebten Songs eine völlig neue Note verleihen. "Die wohl WIRKLICH längste Single der Welt" von Angela Henn & Dennis Klak ist auf CD 3 gepackt. Sie übertrifft die "Die längste Single der Welt" von Wolfgang Petry um mehrere Minuten als Einzeltrack am Stück.

Produziert wurde “Die wohl WIRKLICH längste Single der Welt“ von DE LANCASTER. Das Produzenten-Team lieferte schon für Andrea Berg, Matthias Reim, Thomas Anders & Florian Silbereisen und vielen mehr die Hit-Remixe.

Beiden war schnell klar, dass das Debütalbum "Typisch, dieses verrückte Paar" heißen muss. Damit adressieren beide ihre eigenen verrückten und recht chaotischen Eigenschaften. Angela Henn und Dennis Klak schwimmen anders als viele Anderen gegen den Strom. Das Ergebnis ist auf ihrem Debütalbum zu hören. Wichtig und unüberhörbar ist dabei die Authentizität. Dass sie als normale Menschen aus dem Volk wahrgenommen und so gemocht werden, wie sie sind, hoffen Angela und Dennis mit ihrem Debütalbum zu transportieren.

Das Debütalbum von Angela Henn & Dennis Klak, "Typisch dieses verrückte Paar" ist ab sofort überall als CD und digital erhältlich!

Das Musikvideo zum Albumtitelsong sehen Sie hier:

https://youtu.be/yU3KH7beeco

