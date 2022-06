Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Ferienspaß an Bord

Tolle Ausflüge für die ganze Familie mit den Schiffen der KD

Am 27. Juni startet NRW als erstes Bundesland in die Sommerferien. Neben dem Jahresurlaub stehen in den kommenden sechs Wochen für viele Familien Ausflüge und Zeit in der Natur auf dem Programm. Wer dafür noch nach Inspirationen sucht, wird im Programm der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft schnell fündig: Kinderfahrten mit Programm in Köln für die Jüngsten, Kombitickets für Schiffstouren ins Siebengebirge inklusive SEA LIFE Besuch oder eine Fahrt mit der Drachenfelsbahn. Oder vielleicht eine Tagestour am romantischen Mittelrhein, zum Beispiel an Bord des historischen Schaufelradschiffs GOETHE?

Einmal als tollkühner Pirat in See stechen und auf Schatzsuche gehen - auf den Schiffen der KD werden in diesem Sommer Kinderträume von kleinen Piraten-Fans wahr. An zwei Terminen in den Sommerferien (06.07. und 03.08.2022) können Leichtmatrosen von etwa drei bis elf Jahren in Köln in farbenfrohe Welten eintauchen und sich auf jede Menge Überraschungen freuen. In Zusammenarbeit mit der Lerntherapeutin Monika Schuck hat die KD ein Konzept erarbeitet, das die Kinderfahrten noch bunter, spannender und vielfältiger macht. Das Motto der jeweiligen Fahrt zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Rahmenprogramm. Alle Aktionen und Spiele an Bord passen ebenso wie die Bühnenshow zum Thema, so dass die kleinen Gäste bereits beim Betreten des Schiffes Teil der Geschichte werden. Eine Hüpfburg sorgt für viel Spaß auf dem Sonnendeck. Ein Betreuungsteam ist mit an Bord und weiß sehr genau um die Bedürfnisse der Kleinen, so dass am Ende des Tages jedes Kind glücklich und mit leuchtenden Augen von Bord geht. Tickets kosten 12 Euro für Kinder und Senioren, 16 Euro für Erwachsene. Für Familien und Gruppen gibt es Sonderkonditionen.

Kombitickets für das Siebengebirge

Für Familien mit etwas älteren Kindern stehen bei der KD gleich zwei Angebote im Siebengebirge zur Auswahl. Mit dem Schiff geht es ab Köln oder Bonn nach Königswinter, wo sich Fahrgäste der KD wahlweise für einen Besuch des Großaquariums SEA LIFE entscheiden oder aber das beeindruckende neu gestaltete Drachenfelsplateau bei einer Fahrt mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands entdecken können. Für Kinder gibt es die Schifffahrt inklusive Drachenfelsbahn bereits zum Kinderfestpreis von zehn Euro.

UNESCO Welterbe Mittelrheintal

Fans malerischer Landschaften, die mit Burgen, Festungen und Weinörtchen gespickt sind, sollten sich in die Wiege der Rheinromantik an den Mittelrhein zwischen Koblenz und Rüdesheim begeben. Anfahrt zum Beispiel per Zug nach Koblenz oder Boppard - mit dem 9 Euro Ticket in diesem Sommer besonders preiswert. Nirgends gibt es so viele mittelalterliche Burgen wie auf diesem etwa 67 km langen Rheinabschnitt. Weltweit einmalig und somit seit 2002 UNESCO Welterbe. Die KD bietet im Herzen des Mittelrheintals gleich viermal täglich Rundfahrten ab Boppard zur Loreley sowie dreimal täglich ab Rüdesheim zum weltberühmten Felsen.

TIPP für Familien: Wer Lust auf einen Landgang hat, steigt z.B. einfach an der Loreley aus und nimmt ein späteres Schiff zurück. Die Sommerrodelbahn auf dem Loreley-Plateau ist ein schönes Ausflugsziel für Familien. Rodelspaß für Groß und Klein ist auf der rund 700 Meter langen Bahn garantiert. Ausstieg oder auch Einstieg in St. Goarshausen. Das Loreley-Plateau kann per Wanderung oder mit dem Bus der Linie 535 erreicht werden.

KD Nostalgie-Route und Festungsbesuch mit Seilbahn

Etwas ganz Besonderes erwartet die Besucher des Mittelrheins auf der Nostalgie-Route. An Bord des detailgetreu restaurierten Schaufelradschiffes GOETHE aus dem Jahr 1913 wird die Rheinfahrt endgültig unvergesslich. Die Tour führt täglich um 9 Uhr ab Koblenz durch das gesamte UNESCO Welterbe Mittelrhein, vorbei an den Ikonen der Rheinromantik, bis nach Rüdesheim und zurück. Dabei lässt die GOETHE das Herz eines jeden höherschlagen. Stilecht!

Ein weiteres Ausflugshighlight erwartet Groß und Klein in Koblenz. Die Bundesgartenschau 2011 hat nachhaltig für viele positive Veränderungen in der Mittelrheinregion gesorgt. So zählt die spektakuläre Seilbahn vom Deutschen Eck in Koblenz über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein zu den modernsten Seilbahnen der Welt und bietet aus den insgesamt 16 Panoramakabinen eine atemberaubende Aussicht. Mit dem flexiblen Kombiticket "Seilbahn & Festung" kombinieren Gäste der KD ihre Schiffstour z.B. von Boppard nach Koblenz mit einer Seilbahnfahrt und dem Besuch der Festung Ehrenbreitstein. Dort erwartet die Besucher ein großzügig angelegter Festungspark mit Aussichtsplattform und naturnahem Erlebnisklettergarten für Kinder. Die Festung selbst hat sich zu einem der wichtigsten Kulturstandorte der Region entwickelt und besticht unter anderem mit imposanter Architektur und einer spannenden Erlebnisroute durch die 5000-jährige Geschichte der Festung. Das Ausflugspaket der KD kann wahlweise vor oder im Anschluss an die Schiffstour wahrgenommen werden.

Spartage bei der KD

Auf allen Linienfahrten können Familien jeden Mittwoch sparen, denn da heißt es Familientag im gesamten Streckennetz der KD. Pro zahlendem Erwachsenen können bis zu drei Kinder kostenfrei mitfahren. Für Familien empfehlen sich zudem die speziellen Familientickets für Rund- oder Linienfahrten. Allen Radfahrern sei der Dienstag empfohlen, denn dienstags ist Fahrradtag bei der KD, zwei Radler zahlen zusammen nur ein Ticket. Gastronomisch hat sich die KD ebenfalls mit speziellen Angeboten an Bord auf die kleinen Gäste eingestellt.

Alle Angebote der KD sind auf der Website unter www.k-d.com aufgeführt. Alle Tickets sind online oder an den KD Ticket Offices am Rhein buchbar.

