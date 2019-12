Wirecard AG

Wirecard vereinfacht Ratenzahlungen für IKEA-Kunden in Malaysia mit neuer In-Store-Lösung

Einheitliches POS-System wickelt alle digitalen Zahlungen ab und erhöht Umsätze und Kundenzufriedenheit

Aschheim (München) (ots)

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, bringt seinen einzigartigen In-Store-Ratenzahlungs-Service nach Malaysia. IKEA hat die Lösung bereits in seine Kassen integriert.

Malaysische IKEA-Kunden können ab sofort in Raten bezahlen - ohne den üblichen Aufwand. An der Kasse wählen sie einfach ihre bevorzugte digitale Zahlungsart. Dank der Unified POS-Lösung von Wirecard kann der Händler alle Zahlungsoptionen über ein und dasselbe Terminal abwickeln. Das spart Zeit und vereinfacht den Prozess sowohl für Kunden als auch für Händler.

Gerard Jansen, Deputy Retail Manager bei IKEA Southeast Asia, sagt: "Wir freuen uns über diesen nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Wirecard. Der neue Ratenplan-Service bietet unseren Kunden noch mehr Flexibilität und Komfort - und trägt zu einem reibungslosen Einkaufserlebnis bei."

Einer globalen Umfrage von BigCommerce aus dem Jahr 2018 zufolge beeinflussen Finanzierungsmöglichkeiten die Kaufentscheidungen von 45 Prozent der Befragten. Wirecard bietet derzeit In-Store- und Online-Ratenpläne in einigen Märkten an, darunter Deutschland und Singapur. Das Angebot wird kontinuierlich erweitert. Nach dem Launch in Malaysia wird Wirecard die Lösung in den IKEA-Stores in Thailand und Singapur einführen. Immer mehr Verbraucher werden von dem Ratenplan-Service profitieren und so größere Einkäufe einfacher und flexibler bezahlen können. Neben vereinfachten Abwicklungsprozessen profitieren Händler außerdem von einer verbesserten Kundenzufriedenheit und -bindung.

"Wir sind stolz darauf, unseren neuen Ratenzahlungs-Service in Malaysia einzuführen und IKEA Southeast Asia dafür als Kunden gewonnen zu haben", sagt Jeffry Ho, Regional Managing Director bei Wirecard. "Alle Beteiligten im Payment-Prozess profitieren von dieser Zusammenarbeit. Zum einen können Verbraucher ihre Zahlungen ohne zusätzliche Kosten über einen bestimmten Zeitraum verteilt tätigen, zum anderen erzielt IKEA Malaysia eine höhere Kundenzufriedenheit an der Kasse. Wir freuen uns darauf, die neue Lösung weiteren IKEA-Stores und Händlern in Südostasien zur Verfügung zu stellen."

Malaysische Kunden können nun Premiumartikel in den IKEA-Filialen in Raten bezahlen und zwischen mehreren Rückzahlungsoptionen wählen. Der neue Service steht jedem zur Verfügung, der eine Kreditkarte von einer der teilnehmenden Banken besitzt. Die Mindesttransaktionshöhe beträgt 500 malaysische Ringgit.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über IKEA Southeast Asia:

Mit unseren IKEA-Stores und Ikano-Einkaufszentren in Südostasien ermöglichen wir den vielen Menschen ein schöneres Alltagsleben. Wir besitzen und betreiben IKEA in Singapur, Malaysia, Thailand und sind bereit, in die Philippinen und nach Vietnam zu expandieren - mit gut gestalteten, funktionalen Einrichtungsprodukten aus Schweden zu Preisen, die so niedrig sind, dass sich so viele Menschen wie möglich diese leisten können. Unsere Ikano-Zentren sind bei IKEA verankert und schaffen Treffpunkte, an denen Menschen einkaufen, essen und spielen können. Wir haben mehrere Projekte in der Pipeline und haben das Ziel, unser Geschäft in den kommenden Jahren zu verdoppeln. Wir sind Teil der Ikano-Unternehmensgruppe und heute weltweit der einzige IKEA-Franchisenehmer, der sich im Besitz der Familie Kamprad befindet, die IKEA gegründet hat.

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Medienkontakt IKEA Southeast Asia:



IKEA Southeast Asia

Corinna Schuler

Tel.: +65 9112 4812

E-Mail: corinna.schuler@ikano.asia

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell