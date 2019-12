Wirecard AG

Commerce on the Move: Wirecard bietet nahtlose Zahlungslösungen für Fahrdienstvermittler CarGo Technologies

CarGo hat über 800.000 registrierte Benutzer und mehr als 4.000 Partner

Aschheim (München) (ots)

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, kooperiert mit CarGo Technologies im Bereich nahtlose Zahlungslösungen. Ziel der Partnerschaft ist es, Lösungen für In-App-Zahlungen der Fahrdienst-Plattform zu entwickeln und die weitere Expansion des Unternehmens voranzutreiben, das bereits in Belgrad, Wien und Zürich aktiv ist.

CarGo Technologies ist der erste Fahrdienstvermittler der Balkanregion und plant, in ganz Europa zu expandieren. Erst kürzlich wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazin Forbes unter die zehn disruptivsten Unternehmen 2019 gewählt. Um eine Fahrt zu buchen, öffnen die Nutzer einfach die App und geben ihr gewünschtes Ziel ein. Der nächste verfügbare Fahrer bestätigt die Fahrt und mit einer einfachen Vorauszahlungsfunktion von Wirecard kann der Nutzer die Fahrt buchen. CarGo Technologies hat über 800.000 registrierte Benutzer und mehr als 4.000 Partner, um europaweit Mitfahrgelegenheiten anzubieten.

MaaS-Lösungen (Mobility-as-a-Service) wie Plattformen, auf denen Nutzer öffentliche und private Verkehrsdienste buchen können, werden weltweit immer beliebter. Folglich sieht Wirecard das Thema "Commerce on the Move" als neuen Megatrend (https://blog.wirecard.com/the-payment-megatrends-new-mobility/), der heute relevanter denn je ist. Laut Statista wird erwartet, dass der Markt für Mobilitätsdienstleistungen bis 2030 in Europa 400 Milliarden Euro übersteigen wird.

"Da wir in ganz Europa expandieren wollen, suchen wir einen soliden und erfahrenen Partner, der nicht nur die Zahlungsbedürfnisse unserer Kunden erfüllt, sondern auch uns bei unseren langfristigen Wachstumsplänen unterstützt", sagt Vuk Guberinic, Gründer und CEO von CarGo Technologies. "Wir freuen uns, mit Wirecard einen solchen Partner gefunden zu haben."

"Wir freuen uns, künftig mit CarGo Technologies zusammen zu arbeiten und ihnen ein nahtloses Zahlungserlebnis für ihre Kunden anzubieten", kommentiert Evangelina Mihajlovic, Lead Manager Strategic Alliances bei Wirecard. "Ähnlich wie Wirecard ist CarGo Technologies ein Unternehmen mit einer klaren Vision. Daher freuen wir uns ganz besonders auf die Zusammenarbeit bei innovativen und zukunftsweisenden Projekten in den Bereichen Smart Mobility und Geolokalisierungsdienste."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über CarGo Technologies:

Die CarGo-App wurde 2015 in Belgrad mit dem Ziel gegründet, die Organisation des Personenverkehrs zu revolutionieren - Fahrzeug per Klick bestellen, Online-Zahlung, Preiselastizität und günstiger Service. In den vergangenen vier Jahren hat CarGo seine Technologie für Endverbraucher perfektioniert, so dass sie schnell und einfach Stadtfahrten realisieren können. CarGo ist eine mobile App, um auf moderne Weise Fahrten zu bestellen. Die App verbindet den Reisenden in Echtzeit mit einem Fahrer und bietet eine optimierte Zahlungsmethode für Mobilendgeräte. Der CarGo-Service wird nach einer festgelegten Preisliste abgerechnet, die den Startpreis, die Minuten (die für die Fahrt aufgewendet wurden) und die gefahrenen Kilometer enthält. CarGo ist überzeugt, dass der Markt nur durch Innovationen verändert werden kann. Wir tun jeden Tag unser Bestes, um unseren Nutzern den besten Service sowie moderne und effiziente Beförderungsarten anzubieten. Besuchen Sie uns auf: http://applk.io/appcargo. Oder folgen Sie uns auf Instagram: http://bit.ly/Instagram_CarGo_At und auf Facebook @CarGoOsterreich.

Pressekontakt:

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



CarGo Technologies Medienkontakt:



CarGo Technologies

Miljana Veselinovic

E-Mail: miljana@appcargo.com

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell