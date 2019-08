Wirecard AG

Wirecard bietet volldigitale Payout-Lösungen für Millionen von nordamerikanischen Verbrauchern mit neuer App

Unternehmen wie Mary Kay, Liberty Mutual, WestJet und Isuzu Trucks nutzen die Lösung

Aschheim (München)/Conshohocken (PA) (ots)

Wirecard, der global führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie, launcht eine neue App für Millionen von nordamerikanischen Verbrauchern, die die Wirecard Payout-Lösungen vor Ort nutzen. Wirecard ist der führende Anbieter von Payout-Lösungen in Nordamerika und zählt Unternehmen wie Mary Kay, Liberty Mutual, WestJet und Isuzu Trucks zum Kundenkreis.

Mit der neuen Wirecard App können Karteninhaber das verfügbare Guthaben und Zahlungsaktivitäten mobil in Echtzeit verfolgen und profitieren so von einem digitalen Personal Finance Management. Damit treibt Wirecard die digitale Transformation von Zahlungen vor Ort weiter voran und gestaltet volldigitale Finanzerlebnisse weltweit. Wirecard bietet seinen Unternehmenskunden flexible Co-Branding-Möglichkeiten mit Fokus auf die Bedürfnisse und Präferenzen der Endnutzer.

Seth Brennan, Managing Director von Wirecard North America, sagt: "Die neue App bietet ein einfaches und intuitives, volldigitales Finanzerlebnis, das mit unseren bestehenden Payout-Lösungen integriert ist. Wir freuen uns, Verbrauchern die neuesten digitalen Tools zur Verfügung zu stellen, um ihre Konten effizienter zu verwalten. Die Vision von Wirecard besteht von Anfang an darin, digitales Geldhandling im Alltag so einfach wie möglich zu machen. Mit der mobilen App kommen wir unserem Ziel, bargeldloses Bezahlen für alle zu ermöglichen, einen Schritt näher."

Die neue App, die sowohl für Android als auch iOS kostenlos zur Verfügung steht, bietet Endverbrauchern Geschwindigkeit, Flexibilität und Komfort - egal ob sie Gehalt, Incentives oder eine einmalige Rückerstattung erhalten. Karteninhaber können ihre Kontoverläufe, Salden sowie Zahlungs- und Transaktionsdaten einsehen. Mithilfe einer praktischen Suchfunktionen können sie außerdem die nächstgelegenen Geldautomaten finden, um bei Bedarf Bargeld von ihren Prepaid-Debitkonten abzuheben. Darüber hinaus haben die Nutzer Zugriff auf den mehrsprachigen Kundenservice von Wirecard rund um die Uhr.

Sowohl die digitalen Kartenlösungen von Wirecard als auch die mobile App unterstützen Wirecards globale Digitalisierungsstrategie, die Erschließung neuer Märkte und die Weiterentwicklung des digitalen Zahlungserlebnisses.

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.

