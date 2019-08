Wirecard AG

Wirecard und Sisal Group - mit der Sparte SisalPay - vereinbaren strategische Partnerschaft, um digitale Zahlungen in Italien voranzutreiben

- SisalPay ist die Payment-Sparte der Sisal Group und zählt mehr als 15 Millionen Kunden und 200 Millionen Transaktionen pro Jahr - Wirecard und Sisal Group arbeiten im Bereich kontaktloser Zahlungslösungen für die Sparte SisalPay zusammen

Wirecard, der global führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie, und die Sisal Group geben ihre Partnerschaft im Bereich digitaler Zahlungen für die Sparte SisalPay bekannt.

Mit mehr als 200 Millionen Transaktionen pro Jahr, 40.000 Verkaufsstellen und 15 Millionen Kunden bietet SisalPay bereits einen der erfolgreichsten Payment-Services in Italien und wird von der italienischen Zentralbank Banca d'Italia reguliert. So können Nutzer auf mehr als 500 einzelne Services zurückgreifen, darunter das Bezahlen von Strom-, Gas- und Wasserrechnungen und Steuern, das Aufladen von Mobilfunk-Karten sowie das Abonnieren digitaler TV-Angebote. Ziel der neuen Kooperation zwischen Wirecard und Sisal Group ist die Vereinfachung kontaktloser Zahlungsprozesse.

"Wir wollen neue innovative Kundenerlebnisse fördern und die digitale Entwicklung des Landes hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft vorantreiben. Daher investieren wir ständig in Mitarbeiter, Know-how und Technologien. Die Wachstumsstrategie von SisalPay beruht auf Innovationen und Spitzentechnologien. In dieser Hinsicht haben wir mit Wirecard den optimalen Partner gefunden, der unsere Vision eines zukunftsgerichteten Payment-Universums teilt und uns dabei hilft, die italienische Gesellschaft, in der 50 Prozent der Zahlungen bereits kontaktlos erfolgen, weiter zu digitalisieren", sagt Francesco Maldari, Head of Payment Services Business Unit bei Sisal Group.

"Mit Hilfe von Wirecard kann SisalPay das Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen und ihren Kunden neue integrierte Lösungen mit maximaler Flexibilität anbieten. Wir freuen uns, mit unserer weltweiten Expertise in digitalen Zahlungen die Geschäftsstrategie von SisalPay zu unterstützen und freuen uns auf die Erweiterung der strategischen Partnerschaft", sagt Julian Weste, Vice President Sales Financial Institutions and FinTech Europe bei Wirecard.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über SisalPay:

Seit über 10 Jahren vereinfacht SisalPay das Leben der Italiener, in dem ihr Alltag verbessert und sicherer gemacht wird. Das Angebot von SisalPay umfasst ausschließlich den Zahlungsverkehr und ist über ein umfangreiches Händlernetz, online und per Smartphone verfügbar. SisalPay stellt heute einen Mehrwert für alle Verbraucher dar, die nun Strom-, Gas- und Wasserrechnungen und Steuern bezahlen sowie Mobilfunk- und Prepaid-Kreditkarten sicher und bequem aufladen können. Mit über 15 Millionen Kunden, mehr als 40.000 Verkaufsstellen, rund 200 Millionen Transaktionen pro Jahr, 500 Zahlungsdiensten und Partnerschaften mit mehr als 100 Unternehmen generiert SisalPay Mehrwert und verbessert den Service für die Bürger. Dies wird dadurch bestätigt, dass SisalPay heute der bevorzugte Kanal für Zahlungen an die öffentliche Verwaltung über das PagoPA-System ist.

