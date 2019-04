Wirecard AG

boon ist beim Start von Google Pay in der Schweiz mit dabei

Zusätzlich zur Schweiz unterstützt boon von Wirecard ab heute auch kontaktlose Google Pay Zahlungen in der Slowakei

Aschheim (München) (ots)

Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, ermöglicht es Android-Nutzern in der Schweiz, mit boon vom dortigen Start von Google Pay zu profitieren. Die Mobile-Payment-Lösung steht dafür ab sofort im Schweizer Google Play Store zum Download bereit. Auch in der Slowakei können Nutzer von boon ab sofort mit Google Pay bezahlen.

Bei Google Pay handelt es sich um eine mobile und sichere Zahlungsmethode für kontaktloses Bezahlen an der Kasse, innerhalb von Apps und beim Onlineshopping. Durch Hinzufügen der digitalen boon-Mastercard zu Google Pay können Kunden nun mit jedem NFC-fähigen Android Device schnell und unkompliziert bezahlen. So reicht es in Geschäften, die Google Pay als Zahlungsart akzeptieren, das mobile Endgerät an das Kassenterminal zu halten, ohne die boon-App öffnen zu müssen.

Florence Diss, Head of EMEA Commerce Partnerships bei Google, sagt: "Ab heute können Kunden in der Schweiz mit Google Pay sicher, schnell und unkompliziert sowohl national als auch international bezahlen. Wir freuen uns, dass Wirecard mit boon wieder beim Start in einem neuen Land mit dabei ist. Zusammen treiben wir das digitalisierte Bezahlen weiter voran."

Georg von Waldenfels, Executive Vice President, Group Business Development bei Wirecard, fügt hinzu: "Mit innovativen Payment-Lösungen wollen wir möglichst vielen Verbrauchern dabei helfen, jederzeit schnell und bequem auch ohne Bargeld einkaufen zu können. Die zusätzliche Erweiterung unseres Angebots auf die Schweiz und die Slowakei zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Mit Hilfe von boon wird sich das kontaktlose Bezahlen in ganz Europa immer weiter durchsetzen."

boon ist die am schnellsten wachsende Mobile-Payment-Lösung in Europa und branchenweit als erste vollständig digitalisierte mobile Bezahllösung unabhängig von Banken und Telekommunikationsanbietern anwendbar. Die App ist bereits in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien und Spanien für Google Pay verfügbar.

