Der neue Disruptor: Anycubic startet Vorverkauf des S1 Combo, seines ersten komplett geschlossenen CoreXY 3D-Mehrfarbdruckers

Anycubic, eine vertrauenswürdige Marke für Desktop-3D-Drucker für Verbraucher, gibt den Vorverkauf seines neuesten Angebots Anycubic S1 Combo bekannt. Das neue Modell ist ab sofort zu einem exklusiven Einführungspreis erhältlich. Der S1 Combo ist der erste FDM-3D-Mehrfarbdrucker von Anycubic mit vollständig geschlossener CoreXY-Struktur und bedeutet einen wichtigen technologischen Entwicklungsschritt für das 3D-Druck-Portfolio des Unternehmens.

Der Anycubic S1 Combo ist der dritte FDM-3D-Mehrfarbdrucker des Unternehmens, nach dem Erfolg des Kobra 3 Combo, der im Mai 2024 auf den Markt kam, und des Kobra 3 Max, der im Dezember herauskam. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Modelltypen liegt in der CoreXY-Struktur des S1 Combo, die für außergewöhnliche Geschwindigkeit, Präzision und Stabilität sorgt. Der S1 Combo ist vollständig geschlossen und bietet eine kontrollierte Druckumgebung, in der externe Störungen und Temperaturschwankungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine konstant hohe Qualität der Ergebnisse und erweitert die Palette der Materialien, die verarbeitet werden können, darunter ABS und ASA, für mehr Möglichkeiten im Bereich der 3D-Produktion.

Der ACE Pro – mehr als nur Farbe: Moderne Filamenttrocknung für perfekte Drucke

Während die Firmware und Software des Druckers für den Mehrfarbendruck unerlässlich sind, ist ein externes, durchdachtes Filamentzuführungsgerät wie die Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) der Kobra 3-Serie eine wichtige Ergänzung. Der ACE Pro ist auch ein wichtiges Zubehör für den S1 Combo, da er mit der Version für Kobra 3 austauschbar* ist und so ein einheitliches Erlebnis auf allen Plattformen gewährleistet.

Der ACE Pro verfügt über vier Filamentschlitze, die einen nahtlosen Vierfarbendruck ermöglichen. Durch die Kopplung von zwei ACE Pro-Systemen können Anwender einen Achtfarbendruck erzielen und so ihre kreativen Möglichkeiten erheblich erweitern.

Für optimale 3D-Druckergebnisse ist es wichtig, das Filament in erstklassigem Zustand zu halten, da Materialien wie PLA, ABS, PETG und viele andere hygroskopisch sind, d. h. sie nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf. Diese absorbierte Feuchtigkeit kann während des Drucks zu verschiedenen Problemen führen, beispielsweise zu einer verminderten Druckqualität, verstopften Düsen oder einer geringeren Materialfestigkeit.

Der ACE Pro dient nicht nur als Farbzuführungsgerät, sondern auch als moderne Filamenttrocknungsbox, die optimale Filamentbedingungen für hochwertige Drucke gewährleistet. Die Benutzer können die Temperatur für verschiedene Filamenttypen präzise einstellen, um sie in einem erstklassigen Zustand und einsatzbereit zu halten. Der ACE Pro verfügt über zwei PTC-Heizmodule und ein 360°-Heißluftzirkulationssystem, um Filamente während des Drucks aktiv zu trocknen. Das System sorgt dafür, dass das Filament auch bei umfangreichen Druckaufträgen in perfektem Zustand bleibt. In nur 10 Minuten kann der ACE Pro die Luftfeuchtigkeit in der Filamentbox von 93,2 % auf 42,6 % reduzieren, um optimale Druckergebnisse zu erzielen.

Zusätzlich zur aktiven Trocknung verfügt der ACE Pro über ein Filament-Anti-Tangling-Design, das einen nahtlosen Druckvorgang ermöglicht. Jede Filamentspule wird in einem eigenen Steckplatz aufbewahrt, um Verwicklungen zu vermeiden. Sollten Probleme auftreten, erkennt das eingebaute Puffersystem ein Verheddern oder Blockieren des Filaments und unterbricht den Druck automatisch, während es den Benutzer benachrichtigt.

Verbesserte Leistung und Präzision

Zwar bieten sowohl die Bed-Slinger- als auch die CoreXY-Strukturen erhebliche Vorteile, doch wenn es um Stabilität, Geschwindigkeit und Präzision geht, hat die CoreXY-Konstruktion die Nase vorn. Der Anycubic Kobra S1 Combo basiert auf einer CoreXY-Plattform und kombiniert einen Dual-Motor-Antrieb mit dem fortschrittlichen Kobra OS-System, um einen extrem stabilen Hochgeschwindigkeitsdruck mit minimalen Vibrationen zu ermöglichen.

Der Drucker ist außerdem mit der LeviQ 3.0-Technologie ausgestattet, die eine automatische Nivellierung des Druckbetts und einen präzisen Ausgleich der Z-Achse ermöglicht und so eine mühelose Einrichtung und konstant hohe Druckqualität garantiert. Funktionen wie die Resonanzkompensation (Erkennung und Beseitigung von Resonanzfrequenzen) und die Fließkorrektur (Optimierung der Filamentextrusion) erhöhen die Druckqualität weiter, reduzieren den Materialabfall und verbessern die Oberflächenqualität der Modelle.

Darüber hinaus verwendet das dreifache Kühlsystem dedizierte Lüfter für die Modell-, Hilfs- und Kammerkühlung und sorgt so für eine höhere Druckgeschwindigkeit und ein effizientes Wärmemanagement für hochwertige Drucke – auch bei komplexen Modellen.

Aktualisiertes Hotend für überragende Performance

Der S1 Combo verfügt über ein neues, verbessertes Hotend mit einem Extruder aus Keramikverbundwerkstoff in Luft- und Raumfahrtqualität, der eine überlegene Hitzebeständigkeit und geringe Reibung für eine reibungslose, gleichmäßige Extrusion ohne Verstopfung bietet. Das 320-°C-Vollmetall-Hotend ermöglicht das Drucken mit einer breiten Palette von Filamenten, einschließlich ABS und ASA, während das verbesserte werkzeuglose Hotend-Demontagesystem einen schnellen und einfachen Hotend-Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug ermöglicht. Standardmäßig ist der S1 mit einem 0,4-mm-Hotend ausgestattet, er unterstützt aber auch 0,2-mm-, 0,6-mm- und 0,8-mm-Düsen. Ein kleinerer Düsendurchmesser verbessert die Präzision, während größere Düsen die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen.

Benutzerorientiertes Design und Funktionen

Der Anycubic S1 Combo wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Er wird zu 95 % vormontiert geliefert, sodass die Benutzer ihn auspacken und sofort mit dem Drucken beginnen können. Der intuitive 4,3-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine einfache Anpassung der Parameter in Echtzeit, während das AI-Monitoring-System aktiv Probleme wie Filamentstaus oder Fehldrucke erkennt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Der Drucker ist außerdem sehr leise, mit einem Geräuschpegel von nur 44 dB im Leisemodus, sodass Sie ungestört drucken können.

Zu den weiteren Funktionen gehören die Überwachung der Riemenspannung, die eine abnormale Spannung erkennt und den Benutzer warnt, um reibungslose, erfolgreiche Drucke zu gewährleisten, sowie eine automatische Wiederaufnahme des Drucks nach einem Stromausfall. Für eine unkomplizierte Wartung verfügt der S1 Combo über einen speziellen Reinigungskanal, der die Pflege vereinfacht.

Während das vollständig geschlossene CoreXY-Design ein bewährtes strukturelles Format ist, das sowohl von Unternehmen als auch von Anwendern geschätzt wird, richten sich bestehende Produkte oft eher an Profis und fortgeschrittene Hobbyisten, sodass weniger Optionen für Einsteiger zur Verfügung stehen. Auf der Grundlage professioneller Marktforschung stellt Anycubic den S1 Combo vor, der bereits bei seinem Debüt große Aufmerksamkeit erregt hat. Der S1 Combo ist eine herausragende Wahl auf dem Markt für Desktop-3D-Drucker für Verbraucher. Er bietet praktische, verbraucherorientierte Funktionen und Verbesserungen, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer entsprechen, wie etwa Filamenttrocknungsfunktionalität, höhere Druckgeschwindigkeiten, ein Hotend, das höhere Temperaturen für eine bessere Materialkompatibilität ermöglicht, und eine sichere Netzwerkverbindung – dies alles zu einem Preis, der das breiteste Segment des 3D-Druckmarktes anspricht.

Erweiterung des 3D-Druck-Ökosystems

In seinem kontinuierlichen Bemühen, das 3D-Druck-Ökosystem zu fördern, hat Anycubic über die Hardware hinaus wichtige Fortschritte erzielt. Im April 2024 führte das Unternehmen Makeronline ein, eine kostenlose Modellbibliothek, die die Zusammenarbeit und Interaktion innerhalb der 3D-Druck-Community fördern soll. Makeronline fördert das Erkunden, die Weitergabe von Modellen und die kreative Zusammenarbeit. Im September 2024 brachte Anycubic die leistungsstarke Software Anycubic Slicer Next auf den Markt, die für Anycubic-Drucker optimiert ist. Sie basiert auf der Open-Source-Plattform Orca, nutzt fortschrittliche Algorithmen für eine verbesserte Druckqualität und bietet Unterstützung für den LAN-Modus, um Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten. Die Software verfügt über voreingestellte Parametersätze für verschiedene Filamenttypen, die es Anwendern aller Erfahrungsstufen leicht machen, mit dem Drucken zu beginnen. Die Anycubic App bietet Fernsteuerung, Überwachung und Echtzeit-Tracking von mobilen Geräten aus. Zusätzlich wird das Benutzererlebnis durch die Erfassung der verstrichenen Zeit und das Überspringen von Objekten (KI-gesteuert, um Druckfehler zu minimieren und Materialverschwendung zu reduzieren) weiter verbessert.

Verfügbarkeit und Vorverkaufsinformationen

Der Anycubic S1 Combo kann ab dem 2. Januar 2025 zu einem exklusiven Gründerpreis von 549 Euro vorbestellt werden. Siehe nachstehenden Aktionsplan:

Gründerpreis: 2. bis 5. Januar, mit fünf zusätzlichen Geschenken

Super Early Bird-Vorverkauf: 6. bis 20. Januar, mit vier zusätzlichen Geschenken

Early Bird-Vorverkauf: 21. Januar bis 10. Februar, mit drei zusätzlichen Geschenken

Lagerverkauf: Ab 11. Februar, mit drei zusätzlichen Geschenken

Weitere Informationen zu Preisen, Versand und Verfügbarkeit finden Sie auf der offiziellen Website von Anycubic.

Anycubic verfolgt das Ziel, seine Technologie kontinuierlich zu verbessern, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer globalen Gemeinschaft gerecht zu werden und sicherzustellen, dass jedes neue Produkt einen echten Mehrwert für Haushalte auf der ganzen Welt bietet.

*Der ACE PRO für Kobra 3 benötigt zusätzliches Adapterzubehör, um mit dem S1 kompatibel zu sein.

