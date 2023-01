Kearney

Kearney setzt mit Florian Leschinsky weiter auf Health-Erfolgskurs

Düsseldorf (ots)

"Mit Florian Leschinsky schreiben wir die Kearney Erfolgsgeschichte im Health Bereich fort. Ich freue mich sehr, mit ihm innerhalb kürzester Zeit bereits den vierten Partner an Bord zu holen und damit unseren Fokus auf einen strategisch wichtigen europäischen Wachstumsmarkt weiter zu stärken", so Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director Kearney Deutschland, Österreich & Schweiz.

Florian Leschinsky wird als Partner und Managing Director das Team in München verstärken. Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung globaler Pharma-Konzerne mit - zuletzt als Partner und Managing Director bei Alvarez & Marsal, wo er Teil des europäischen Healthcare & Life Sciences Leadership Teams war und die Commercial Practice leitete. Dort zeichnete er verantwortlich für die PE- und Top-line-Growth-Aktivitäten, mit einem Fokus auf Commercial Transformation. Leschinsky weist umfassende Erfahrung in Marketing und Sales Themen für große Pharma- und Medizinprodukt-Unternehmen auf. Er studierte Business Administration in Deutschland, Schweden und Australien.

"Bei Kearney möchte ich zusammen mit dem sehr starken Health & Life Sciences Team die Transformationen unserer Pharma-Klienten intensiv begleiten, beschleunigen und mit einem klaren Wertversprechen umsetzen. In einem Pharmaumfeld, das durch neue Therapieansätze, Technologien und digitale Aktivitäten stetigen Veränderungen unterliegt, werde ich meinen Fokus darauflegen, den Bereich 'Commercial' effizienter aufzustellen. Ich freue mich, die Kearney Erfolgsgeschichte künftig ein Stück weit mitzuschreiben und insbesondere in DACH und Europa unsere Klienten nachhaltige zu unterstützen - alles mit dem Fokus auf Vorteile für Patientinnen und Patienten, die Gesundheitssysteme und unsere Klienten", sagt Leschinsky.

Original-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell