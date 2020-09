Bien-Zenker GmbH

Immer fair: Bien-Zenker ist Dauer-Sieger im Fertighausanbieter-Test von FOCUS-MONEY

Bien-Zenker punktet in allen Kategorien mit "sehr gut" und ist zum sechsten Mal "Fairster Fertighausanbieter"

Schlüchtern (ots)

Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas (www.bien-zenker.de), unterstreicht im neuesten FOCUS-MONEY Fertighaushersteller-Test (Heft 38/2020) erneut seine Position als "Fairster Fertighausanbieter" Deutschlands. In sämtlichen Wertungskategorien vergaben die für die Studie befragten Bauherren Bestnoten an Bien-Zenker. Deshalb konnte auch das Gesamturteil nur "sehr gut" lauten; so wie in den vergangenen Jahren. Denn auch in der neu eingeführten 5-Jahres-Wertung führt die Studie Bien-Zenker als "Fairsten Fertighausanbieter". Schließlich trägt das hessische Hausbauunternehmen diesen Titel bereits das sechste Jahr in Folge. "Dass wir dauerhaft in der Spitzengruppe sind und uns dort Jahr für Jahr verbessern konnten, liegt daran, dass wir mit Leidenschaft für jeden unserer Bauherren das individuell perfekte Haus verwirklichen", sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Und weil so viel Herzblut drinsteckt, freuen wir uns umso mehr über das perfekte Ergebnis: Bestnoten durch die Bank weg in allen Einzelkategorien und in der Gesamtwertung. Denn das zeigt auch, dass Bauherren nirgends besser aufgehoben sind als bei Bien-Zenker: mit großartigen Leistungen und begeisterndem Service."

Die für das Ranking im Auftrag von FOCUS-MONEY befragten Bauherren vergaben in allen sechs Fairness-Kategorien die Bestnote "sehr gut" an Bien-Zenker: Im Segment "Fairste Produktleistung" wurde Bien-Zenker sogar explizit für seine Termintreue hervorgehoben, da insbesondere die Zuverlässigkeit für Bauherren eine entscheidende Rolle spielt; doch gerade in diesem wichtigen Punkt gab es bei den anderen Anbietern im Testfeld Ausreißer nach unten. Bien-Zenker liefert dagegen auch in den übrigen Kategorien Bestleistungen ab: "Fairste Kundenberatung", "Fairster Kundenservice", "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis" sowie "Höchste Nachhaltigkeit und Verantwortung".

Für den Fertighaushersteller-Test "Faire Häuser - Fix und fertig" befragten die Marktforscher von ServiceValue im Auftrag von FOCUS-MONEY zwischen Mai und Juli 2020 in einer repräsentativen Online-Studie über 1.500 Bauherren, die in den vorangegangenen 36 Monaten persönliche Erfahrungen mit einem von 28 Anbietern gemacht haben. Dabei wurden 34 Leistungs- und Servicemerkmale abgefragt, die in sechs Fairnesskategorien eingeteilt wurden. Dies erlaube eine aussagefähige Messung des subjektiven Fairness-Begriffs, so die Studienautoren.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH, einer der größten Fertighaushersteller in Europa, blickt auf über 114 Jahre Erfahrung und über 80.000 gebaute Häuser zurück. Rund 600 Mitarbeiter im top-modernen Hausbauwerk am Sitz im hessischen Schlüchtern bauen zusammen mit den Hausberatern in den rund 60 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland jedem Bauherrn sein ganz individuell perfektes Haus. Bien-Zenker Häuser bieten dabei technisch größtmögliche Energieeffizienz bei maximaler Individualisierung und sind auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet. Als erster Fertighaushersteller hat Bien-Zenker außerdem eine Bauherren-App entwickelt, mit der Bauherren alle Unterlagen und die aktuellsten Informationen zu ihrem Bauprojekt immer dabei haben. Alle Bien-Zenker Häuser unterliegen den Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF) und sind serienmäßig mit dem Gold-Siegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. zertifiziert. Bien-Zenker bildet jedes Jahr rund 30 Nachwuchs-Fachkräfte aus und ist einer der größten Arbeitgeber in Ost-Hessen. Mit der Initiative "Bienen schützen. Zukunft sichern" engagiert sich das Unternehmen außerdem für den Erhalt der Artenvielfalt und den Naturschutz. www.bien-zenker.de

