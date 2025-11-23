Action

Wohnung selbst streichen vs. Maler beauftragen?

Düsseldorf (ots)

Irgendwann kommt die nächste Renovierung und dann stehen viele Hausbesitzer oder Mieter vor der Frage, ob man es selbst macht oder den Profi ruft. Viele Menschen haben ein Grundtalent für das Heimwerken und Spaß daran, ihre eigenen vier Wände selbst zu gestalten. Was die beste Option und ist und was zu wem passt, schauen wir uns nachfolgend genauer an.

Selbst streichen spart Geld und bietet kreativen Freiraum

Für das Selbermachen spricht vor allem der Preis. Es braucht neben Pinsel, Abroller, Abdeckfolie und Klebeband vor allem eine qualitativ hochwertige Farbe.

Im Internet finden sich jede Menge Anleitungen und Tutorials zum Thema. Wer sparen will und muss, wird nicht darum herum kommen, diese Fähigkeit zu erlernen.

Maler oder Privatperson beauftragen

Falls das eigene Talent oder die Zeit hierfür fehlt, bleiben noch mindestens zwei Optionen übrig. Man beauftragt eine Malerfirma oder eine Privatperson.

Als Privatperson dürfen Sie die Aufgabe übergeben, wenn die Tätigkeit steuerrechtlich erfasst wird. Freundschaftsdienste müssen nicht erfasst werden, da diese als Gefälligkeitsdienste gelten, selbst wenn eine Aufwandsentschädigung bezahlt wird.

Idealerweise werden die Räume so hinterlassen, dass die Bewohner nur noch ihre Dekoration, Regale und etwa Fotorahmen wieder anbringen können.

Fazit: Zeit, Budget und Anspruch sind entscheidend

Ob man seine Wohnung selbst streicht oder einen Maler beauftragt, hängt im Kern von Zeit, Budget und Qualitätsanspruch ab. Selbst streichen lohnt sich vor allem, wenn man handwerklich geschickt ist, genügend freie Zeit hat und Kosten sparen möchte. Es bietet Flexibilität und ein gewisses Erfolgserlebnis, erfordert jedoch sorgfältige Vorbereitung und kann körperlich anstrengend sein.

Ein professioneller Maler hingegen garantiert eine saubere, langlebige und hochwertige Ausführung. Dafür fallen höhere Kosten an, man spart jedoch Zeit, Nerven und erhält ein zuverlässiges Ergebnis.

Original-Content von: Action, übermittelt durch news aktuell